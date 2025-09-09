ETV Bharat / state

कैप्टन चंद्र चौधरी के 23वें शहादत दिवस पर कबड्डी मैच में उतरे 50 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी, दंग रह गए दर्शक

कैप्टन चंद्र चौधरी के 23वें शहादत दिवस पर हुए मैत्री कबड्डी मैच में बुजुर्गों की टीम ने सभी का ध्यान आकर्षित किया.

कबड्डी मैच में उतरे बुजुर्ग (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025

बीकानेर: शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी के 23वें शहादत दिवस पर दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. मंगलवार को एक कबड्डी के एक मैत्री मैच ने सबका मन मोह लिया. इसमें कोई 60 का तो कोई खिलाड़ी 65 की उम्र का था. सभी खिलाड़ियों की उम्र 50 के पार थी, लेकिन जोश युवाओं के बराबर.

तुरंत तैयार की गई टीम: दरअसल आयोजकों ने ग्रामीण वेशभूषा में एक मैत्री मैच का आयोजन रखा. जिसमें 45 वर्ष से ऊपर उम्र के खिलाड़ियों की पात्रता निर्धारित की गई और सभी के सिर पर पगड़ी को अनिवार्य किया गया. एक टीम बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र की तय की गई और दूसरी टीम रोबीले यानी कि सजे-धजे राजस्थानी वेशभूषा के लोगों की. एनवक्त पर रोबीलों टीम नहीं आई. लेकिन वहां पहले से आई टीम और दूसरे ग्रामीणों को मिलाकर तुरंत ही एक टीम तैयार की गई.

पढ़ें: जोधपुर में ठेठ पारंपरिक खेलों का आयोजन, बच्चों और बड़ों से लेकर बुजुर्गों ने आजमाया हाथ

सबका मन जीता: कैप्टन चंद्र चौधरी के छोटे भाई और प्रतियोगिता आयोजन सीताराम ने कहा कि एनवक्त पर एक टीम की मनाही हो गई थी, लेकिन आयोजन तय था. ऐसे में सबके जोश को देखते हुए मैत्री मैच का आयोजन कराया गया, जो कि बिना किसी हार-जीत के संपन्न हुआ. मैच के दौरान धोती पहने बुजुर्ग आपस में कबड्डी के दावपेंच दिखा रहे थे और इस दौरान वहां मौजूद दूसरे खिलाड़ियों और लोगों ने उनका उत्साह बढ़ाया. दर्शक उनका जोश देखकर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे.

पढ़ें: सजे-धजे ऊंट-गाड़ियों में निकली पशु चिकित्सक की बारात, देखें VIDEO - BARAT ON CAMEL CARTS

बॉक्सिंग और कबड्डी की प्रतियोगिताएं: इस दो दिवसीय आयोजन में स्कूली छात्र-छात्राओं की बॉक्सिंग कुश्ती और कबड्डी की अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में बीकानेर जिले की अलग-अलग क्षेत्र की टीमें शामिल हुई. खिलाड़ी युधिष्ठिर सिंह भाटी ने कहा कि खेल से फिटनेस रहती है और स्वास्थ्य सही रहता है. हमने आज यही संदेश देने के लिए इसमें भाग लिया. अयोजक सीताराम का कहना है कि भाई के शहादत दिवस के मौके पर बीकानेर और पैतृक गांव में विभिन्न खेल प्रतियोगिता और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. कांग्रेस नेता राजेंद्र मुंड ने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है. यही संदेश देते हुए हमने शहीद को श्रद्धांजलि दी.

