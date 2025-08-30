ETV Bharat / state

राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों का सम्मान, मोर खेल मोर गौरव सम्मान पाकर खिलाड़ी गदगद - MOR KHEL MOR GAURAV

राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जिले के मोर खेल मोर गौरव सम्मान के तहत 107 खिलाड़ियों का सम्मान हुआ.

Players honored on National Sports Day
राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों का सम्मान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 12:11 PM IST

धमतरी : राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर धमतरी में बड़ा आयोजन किया गया. भारत देश के महान हॉकी के जादूगर और खेल इतिहास के नायक मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर ये आयोजन होता है. आमातालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में तीन दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ. जिसमें खिलाड़ी, शिक्षक और खेल संघ के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए.

कई रोचक प्रतियोगिताओं का आयोजन : खेल दिवस के पहले दिन कई रोचक प्रतियोगिताएं हुई. प्रतियोगिताओं में जिले के अलग-अलग विद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल संघों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. खिलाड़ियों के जोश और उत्साह ने पूरे माहौल को ऊर्जावान बनाया. स्टेडियम में उपस्थित दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए ताली बजाकर उनकी हौसला अफजाई की.

Players honored on National Sports Day
मोर खेल मोर गौरव सम्मान पाकर खिलाड़ी गदगद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Players honored on National Sports Day
खिलाड़ियों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले के 107 खिलाड़ी सम्मानित : इस अवसर पर धमतरी जिले के 107 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया. जिन्होंने अलग-अलग राज्यों में जाकर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करके गौरव बढ़ाया. इन खिलाड़ियों को मोर खेल मोर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया. खिलाड़ी कुष्मिता साहू ने बताया कि वह दिल्ली तक अपने खेल प्रतिभा को दिखा चुकी है. आज उन्हें धमतरी में सम्मान मिला बहुत खुशी मिल रही है.

राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं कराटे से जुड़ी हुई हूं. किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए डिसिप्लिन का होना बेहद जरूरी है. अभी के जेनरेशन में लड़कियों को मार्शल आर्ट आना बेहद जरूरी है आत्म सुरक्षा आना बेहद जरूरी है - कुष्मिता साहू, कराते खिलाड़ी

वहीं सम्मान पाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी तेजश्विनी देवांगन ने कहा कि खेल जीतने के लिए ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है.

मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मानित किया गया है. मैं भी उसमें शामिल हूं. मुझे सम्मानित किया गया. तेजेश्वरी ने कहा कि खेल जीवन में बेहद जरूरी है शरीर को फिट रखता है- तेजश्विनी देवांगन, बैडमिंटन खिलाड़ी

खिलाड़ियों के लिए विशेष दिन : जेपी देव एएसओ ने कहा कि आज के दिन खिलाड़ियों के लिए विशेष दिन रहता है. जिले के उन खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किए थे. शहर की अपेक्षा गांव के खिलाड़ी ज्यादा खुश रहते हैं .वो अपने गांव में जाकर बताएंगे कि उन्हें सम्मान मिला है. धमतरी में खेल के प्रति सुविधाओं के लिए प्रशासन विशेष ध्यान दे रहा है. धमतरी और कुरूद में इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति मिली है.


