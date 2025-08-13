कैमूर: जिले के भभुआ शहर के पटेल कॉलेज मैदान में मशाल खेल प्रतियोगिता के दौरान जमकर हंगामा और मारपीट की घटना हुई. मशाल प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी के खेल में हारी हुई टीम ने जीतने वाली टीम के बच्चों की पिटाई कर दी.

मशाल खेल प्रतियोगिता के दौरान बच्चों की पिटाई: दरअसल बिहार शिक्षा विभाग द्वारा मशाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. इसमें दुर्गावती और रामपुर प्रखंड के बीच अंडर 16 कबड्डी खेल चल रहा था. प्रतियोगिता में दुर्गावती प्रखंड की तरफ से खेल के दौरान जानबूझकर दूसरी टीम (रामपुर) के खिलाड़ियों को चोटिल किया जा रहा था. उसके बाद भी रेफरी ने अनसुनी की.

हारने के बाद दुर्गावती की टीम ने पीटा: प्रतियोगिता में दुर्गावती प्रखंड के बच्चे खेल हार गए. खेल समाप्त होने के बाद रामपुर के बच्चे अपने विभाग के आवास पर जाने लगे तो वन विभाग के पास दुर्गावती के बच्चे और बाहरियों ने रामपुर के बच्चों को दौड़ा- दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद पूरे परिसर में भगदड़ मच गयी. घटना में दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं.

हमलोग गेम में जीत गए तो लड़के गुस्सा हो रहे थे. हम अपने रूम पर जा रहे थे तो हम सब पर डंडे से हमला कर दिया. चार लड़कियां घायल हुई हैं.- घायल छात्रा

भभुआ थाने में दिया गया आवेदन: सभी घायल बच्चों का इलाज भभुआ सदर अस्पताल में कराया गया. वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने बताया कि मामले की जांच होगी. विभाग से जिसकी लापरवाही सामने आयेगी उसपर कार्रवाई होगी. भभुआ थाने में आवेदन दिया गया है.

"मशाल कार्यक्रम संचालित था, जिसमें दुर्गावती और रामपुर के बच्चों ने हिस्सा लिया था. उसी दौरान दोनों टीमों के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसके बाद वे आपस में भिड़ गए. मौके पर उपस्थित शिक्षक और मार्गदर्शन मंडल सभी मामले की जांच कर रहे हैं. दोषियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी."- राजन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी

बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि जिला प्रशासन की लापरवाही है. पूरे खेल के दौरान पुलिस बल की तैनाती नहीं थी. दुर्गावती के बच्चों ने बाहरी असामाजिक तत्वों को बुलाया और मारपीट की है, जिसमें दो दर्जन बच्चे बच्चियां घायल हो हुए हैं. हम डीएम एसपी से कार्रवाई की मांग करते हैं.

"बिहार सरकार के द्वारा यह मशाल प्रतियोगिता करवाई जा रही है. बच्चे खेलने आए थे. रामपुर की टीम लगातार जीत रही है. कल फाइनल है. जब जीतने के बाद रामपुर की टीम के बच्चे खेल मैदान से रहने के लिए मिले आवास की तरफ जा रहे थे, तभी 15 -20 लड़के आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया. दुर्गावती के लड़कों के साथ कुछ बाहरी भी थे. हमने डीएम से बात की है. खेल के दौरान सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे. इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए."- मनोज जायसवाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भभुआ

