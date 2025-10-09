ETV Bharat / state

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक

नई दिल्ली: आगामी त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव करने का निर्णय लिया है. यह बदलाव 30 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा. रेलवे प्रशासन ने बताया कि इन संशोधनों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान स्टेशन पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करना व यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाना है. दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों - नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन और गाजियाबाद जंक्शन पर 15 से 28 अक्तूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी.

गौरतलब है कि इसी साल 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए थे. उसी हादसे के बाद रेलवे ने भीड़ प्रबंधन को लेकर नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों की संख्या सभी प्लेटफॉर्मों पर समान रूप से वितरित की जा सके. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने व आने वाली कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदले गए हैं.