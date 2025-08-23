बस्तर: बस्तर में पहली बार प्लास्टिक कचरे का संधारण करके सड़क बनाई गई थी.लेकिन सड़क बनने के एक महीने बाद ही ये उखड़ गई.जिसे लेकर अब कांग्रेस ने हमला बोला है.पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उखड़ी हुई सड़क की तस्वीर सोशल मीडिया में डालकर सीएम को रीट्वीट करने के लिए कहा है. बीजेपी सरकार पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने सड़क को दोबारा सही करने की बात कही है.

सीएम को अब करनी चाहिए सड़क की तस्वीर रीट्वीट : पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसी सड़कों को ट्वीट कर देश में दिखाना चाहते हैं. ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को दोबारा उखड़ी हुई सड़क की तस्वीर को रिट्वीट करनी चाहिए. साथ ही ये बताना चाहिए कि बरसात से पहले यदि हमारी सड़कें ऐसे बन सकती हैं तो बरसात के बाद सड़कों की हालत ऐसी है.

पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है. बरसात से पहले सड़क बनती है और बरसात में उखड़ जाती है. यही छत्तीसगढ़ का सुशासन है. इस सरकार में नारियल से काम होगा तो मुख्यमंत्री के पास नारियल ले जाएंगे और कहेंगे कि नारियल ले लो प्लास्टिक सड़क बचा लो. छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम पर है - दीपक बैज, अध्यक्ष पीसीसी

सड़क को दोबारा बनाया जाएगा : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने इस मामले में कहा कि कावापाल की सड़क के संधारण का कार्य किया जाएगा. प्लास्टिक सड़क एक प्रयोग है. बिना भौतिक सत्यापन के पेमेंट संबंधित को नहीं होगा.

आपने जिस सड़क की बात कही है उस सड़क पर मैं जाने वाला हूं और आप यह मान लीजिये की गुणवत्ताविहीन सड़क को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच होगी और कार्रवाई भी होगी - किरण सिंहदेव, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी

ईटीवी भारत ने की पड़ताल : दरअसल ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट करके करीब 1 किलोमीटर तक सड़क की गुणवत्ता की जांच की. जांच में पाया कि सड़क पूरी तरह से उखड़ने लगी है. सड़क से डामर युक्त गिट्टी हाथों में आ रही है. सड़क पर चलने से गिट्टी एक जगह इकट्ठी हो रही है. पहली बारिश से सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई है. इस सड़क पर ठेकेदार, संबंधित इंजीनियर एवं जिम्मेदार अधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है. सड़क निर्माण के दौरान सभी की निगरानी रहती है. उसके बावजूद सड़क उखड़ रही है.

कहां से कहां तक बनी थी सड़क : इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जगदलपुर शहर के करीब 30 किलोमीटर दूर कालागुड़ा से कावापाल तक कराया गया है. जिसकी कुल लंबाई साढ़े 5 किलोमीटर है. इस सड़क की लागत 96.49 लाख रुपए है. जिसके ठेकेदार कुशवाह कंट्रक्शन कंपनी जगदलपुर है. इसके कार्यपालन अभियंता राहुल चंद्राकर हैं. कार्य शुरू करने की तिथि 11 दिसंबर 2024 और कार्य पूर्णता की तिथि 12 जून 2025 है.

