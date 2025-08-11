ETV Bharat / state

क्लासरुम में गिरा छत का प्लास्टर, बाल बाल बचे कॉलेज के छात्र - PLASTER OF COLLEGE CEILING FELL

हादसा आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनी नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ. हादसे के वक्त क्लास में 40 छात्र मौजूद रहे.

क्लासरुम में गिरा छत का प्लास्टर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2025 at 5:37 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 5:59 PM IST

कवर्धा: आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनी नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्लासरुम में छत का प्लास्टर भरभराकर गिर गया. हादसा आज दोपहर 12 बजे के करीब हुआ. जिस वक्त क्लासरुम में छत का प्लास्टर गिरा उस वक्त कक्षा चल रही थी. कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक करीब 40 छात्र छात्राएं कक्षा में पढ़ रहे थे. इसी दौरान छता प्लास्टर भरभराकर गिर पड़ा. गनीमत रही कि प्लास्टर की चपेट में कोई छात्र नहीं आया. क्लास में बैठे छात्र बाल बाल बच गए.

क्लासरुम में गिरा छत का प्लास्टर: आचार्य पंथ श्री गृन्ध मुनी नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने बताया कि छत का प्लास्टर रुम नंबर 5 में गिरा. हादसे के वक्त 40 से ज्यादा बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे थे. क्लासरूम में पलास्टर के गिरते ही अफरा तफरी मच गई. सभी छात्र तुरंत क्लासरूम से बाहर की ओर भागे.

बाल बाल बचे कवर्धा पीजी कॉलेज के छात्र (ETV Bharat)
क्लासरुम में गिरा छत का प्लास्टर (ETV Bharat)

दीवारों और छत में आई दरारें: छात्रों का कहना था कि छत काफी पहले से जर्जर हो रही है. कॉलेज के भवन का सही से रखरखाव नहीं किया जा रहा है. छात्रों का कहना था कि आज तो हम बाल बाल बच गए. लेकिन आगे भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं. छात्रों ने कहा कि भवन की समय पर मरम्मत कराई जानी चाहिए. वर्ना कभी भी ये हादसे दोबारा हो सकते हैं.

कॉलेज भवन के मरम्मत का काम हमने पहले ही प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है. आज हुआ हादसा गंभीर था. गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई. जिस क्लासरूम में प्लास्टर गिरा है उसे बंद कर दिया गया है: ऋचा मिश्रा, प्राचार्य

छात्रों की शिकायत: पिछले कई दिनों से क्लासरूम का प्लास्टर कमजोर होकर झड़ रहा है. हमने कई बार इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से की. अगर समय पर इसपर ध्यान दिया जाता तो आज जैसा हुआ वैसा हादसा पेश नहीं आता. आज तो हम लोग बच गए. कॉलेज भवन करीब 40 साल पुराना है. मरम्मत और देखभाल नहीं होने से इसकी हालत खराब होती जा रही है. कॉलेज के कई कमरें ऐसे हैं जिसमें दरारें आ गई हैं. छत और दीवारों में भी क्रैक नजर आता है.

हरकत में आया कॉलेज प्रशासन: घटना के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और रूम नंबर 5 को तुरंत बंद कर दिया गया. प्राचार्य ऋचा मिश्रा ने कहा कि हमने मरम्मत का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है. फिलहाल, इस कमरे में क्लास नहीं होगी और जल्द मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा.

क्लासरुम में गिरा छत का प्लास्टर (ETV Bharat)
टल गया हादसा: छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है. छात्रों के पेरेंट्स का सवाल है कि क्या हर बार किसी हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? यह घटना न केवल कॉलेज प्रबंधन बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी चेतावनी है कि समय रहते जर्जर इमारतों की मरम्मत कराई जाए, ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके.

कवर्धा 7 मार्च 2024: कवर्धा: बहरमुड़ा गांव के शासकीय मिडिल स्कूल में छत का प्लास्टर भरभरा कर नीचे गिर गया, गनिमत रही कि बच्चों को कोई चोट नहीं आई.

जांजगीर चांपा 13 अगस्त 2024: पुटपुरा में सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 5 छात्र घायल हो गए.

जशपुर 4 अगस्त 2025: शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेज शासकीय एनईएस महाविद्यालय छत का प्लास्टर गिर पड़ा. हादसे के वक्त क्लासरूम में कोई मौजूद नहीं रहा.

बेमेतरा 27 मई 2020: जिला अस्पताल परिसर में बने मातृ शिशु अस्पताल की छत का प्लास्टर गिर गया. हादसे से 15 महीने पहले ही इसका निर्माण हुआ था.

Last Updated : August 11, 2025 at 5:59 PM IST

TAGGED:

