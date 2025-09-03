चंडीगढ़ः हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा शुगर फेडरेशन की बैठक हुई. इस दौरान शुगर विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद थे. सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने बैठक के बारे में जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने भविष्य में विभाग आगे किस तरह से काम करेगा इसकी भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि "प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में गन्ना पेराई के बाद बचने वाली खोई की गिट्टी बनाकर थर्मल पावर प्लांट को आपूर्ति करने की योजना है. इसके लिए 7 सहकारी चीनी मिलों में पीपीपी मॉडल पर प्लांट लगाए जाएंगे. इस काम को लेकर शुगर फेडरेशन जल्द ही विशेष कार्य योजना तैयार करेगा."

अब चीनी बैग्स पर होगी ऑनलाइन मार्किंगः सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा के निर्देश पर अब सहकारी चीनी मिलों में चीनी बैग्स पर ऑनलाइन मार्केटिंग सुनिश्चित की जाएगी. इससे हर बैग का अपना सीरियल नंबर, बैच संख्या, चीनी उत्पादन और चीनी भराई की तिथि भी दर्ज होगी.

343 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्यःबैठक में अधिकारियों की तरफ से विस्तृत तरीके से फेडरेशन और सहकारी चीनी मिलों के बारे रिपोर्ट पेश की गई. सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रदेश ही सहकारी चीनी मिलों की व्यवस्था में निरंतर सुधार हो रहा है." उन्होंने पेराई सत्र वर्ष 2024-25 के दौरान 303.81 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए शत-प्रतिशत गन्ना उत्पादक किसानों को 1210 करोड़ रुपए जारी करने की सराहना की. आगामी पेराई सत्र वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी चीनी मिलों में 343 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है. यही नहीं चीनी मिलों को पेराई सत्र के लिए तैयार करने के मकसद से अब तक 60 प्रतिशत मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है.

पानीपत में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एथेनॉल प्लांटः उन्होंने कहा कि "सहकारी चीनी मिल करनाल, गोहाना, सोनीपत, जींद, पलवल, महम और कैथल में गन्ना पेराई उपरांत बचने वाली खोई से गिट्टी तैयार करने के लिए पीपीपी मोड पर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में थर्मल पावर प्लांट में किया जाएगा. यही नहीं सहकारी चीनी मिल पानीपत में 150 करोड़ रुपए की लागत से एथनॉल प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए जल्द टेंडर लगाया जा रहा है."

गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए कदम उठाएं अधिकारीः गन्ने के अधीन घटते क्षेत्र पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि "सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में किसानों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए फील्ड में जाएं, ताकि 5 साल पुराने गन्ना उत्पादक किसानों को फिर से मिल के साथ जोड़ा जा सके." उन्होंने इसके लिए समय-समय पर अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "मिलों में घाटे को कम करने के लिए बिजली उत्पादन बढ़ाने सहित अन्य प्रस्तावों पर भी विचार करने के निर्देश दिए."

सहकारी चीनी मिलों के टेंडर एक साथ होगाः भविष्य में सहकारी चीनी मिलों के टेंडर एक साथ और एक समान नियमों के अनुरूप ही लगाए जाएंगे. उन्होंने सहकारिता विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि "वो कृषि विभाग के साथ मिलकर गन्ना उत्पादकों को मजदूरों के संबंध में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए हार्वेस्टिंग मशीन सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनवाएं, ताकि गन्ना उत्पादकों की परेशानी का निदान किया जा सके."

