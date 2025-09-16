ETV Bharat / state

भरतपुर में पहली बार मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल, मोक्षधाम में एक दिन में रोपे 5,000 पौधे

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 8:25 PM IST 3 Min Read

भरतपुरः जिले में पहली बार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठा प्रयोग किया गया है. अनाह गेट मोक्षधाम में मंगलवार को जापानी मियावाकी तकनीक से एक ही दिन में 5,000 पौधे रोपे गए. हरित बृज सोसायटी की इस पहल ने श्मशानघाट को हरियाली की नई पहचान देने की शुरुआत की है. फूलों से लेकर छायादार वृक्षों तक का चयन कर इसे आने वाले वर्षों में घने ‘बृज वन’ के रूप में विकसित किया जाएगा. हरित बृज सोसायटी के सचिव सत्येंद्र यादव ने बताया कि सोसायटी ने अनाह गेट श्मशानघाट को गोद लिया है. यहां करीब 12 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. पहले चरण में 5,000 पौधे लगाए गए हैं और आगामी महीनों में शेष पौधरोपण पूरा किया जाएगा. यादव ने कहा, हमारी सोच है कि यह स्थान केवल विदाई का प्रतीक न रहकर स्मृति और हरियाली का स्थल बने. आने वाली पीढ़ियां यहां आकर यह महसूस कर सकें कि जीवन केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी है. पढ़ेंः स्काउट गाइड : बालिकाओं ने विकसित की शानदार वाटिका, हरियाली से महका परिसर ये पौधे लगाए जा रहेः सत्येंद्र यादव ने बताया कि यहां लगाए जा रहे पौधों में चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा और गुड़हल जैसे सुंदर फूलों वाले पौधे शामिल हैं. इसके अलावा पीपल, बरगद, अर्जुन, कदंब और गूलर जैसे छायादार वटवृक्ष भी लगाए जा रहे हैं. फूलों के पौधे जहां वातावरण को सुगंधित और सौंदर्यपूर्ण बनाएंगे, वहीं छायादार वृक्ष लंबे समय तक हरियाली और शीतलता का अहसास कराएंगे.