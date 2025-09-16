भरतपुर में पहली बार मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल, मोक्षधाम में एक दिन में रोपे 5,000 पौधे
भरतपुर में पहली बार जापानी मियावाकी तकनीक की मदद से पौधरोपण किए गए.
Published : September 16, 2025 at 8:25 PM IST
भरतपुरः जिले में पहली बार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठा प्रयोग किया गया है. अनाह गेट मोक्षधाम में मंगलवार को जापानी मियावाकी तकनीक से एक ही दिन में 5,000 पौधे रोपे गए. हरित बृज सोसायटी की इस पहल ने श्मशानघाट को हरियाली की नई पहचान देने की शुरुआत की है. फूलों से लेकर छायादार वृक्षों तक का चयन कर इसे आने वाले वर्षों में घने ‘बृज वन’ के रूप में विकसित किया जाएगा. हरित बृज सोसायटी के सचिव सत्येंद्र यादव ने बताया कि सोसायटी ने अनाह गेट श्मशानघाट को गोद लिया है. यहां करीब 12 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
पहले चरण में 5,000 पौधे लगाए गए हैं और आगामी महीनों में शेष पौधरोपण पूरा किया जाएगा. यादव ने कहा, हमारी सोच है कि यह स्थान केवल विदाई का प्रतीक न रहकर स्मृति और हरियाली का स्थल बने. आने वाली पीढ़ियां यहां आकर यह महसूस कर सकें कि जीवन केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी है.
पढ़ेंः स्काउट गाइड : बालिकाओं ने विकसित की शानदार वाटिका, हरियाली से महका परिसर
ये पौधे लगाए जा रहेः सत्येंद्र यादव ने बताया कि यहां लगाए जा रहे पौधों में चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा और गुड़हल जैसे सुंदर फूलों वाले पौधे शामिल हैं. इसके अलावा पीपल, बरगद, अर्जुन, कदंब और गूलर जैसे छायादार वटवृक्ष भी लगाए जा रहे हैं. फूलों के पौधे जहां वातावरण को सुगंधित और सौंदर्यपूर्ण बनाएंगे, वहीं छायादार वृक्ष लंबे समय तक हरियाली और शीतलता का अहसास कराएंगे.
ये है मियावाकी तकनीकः मियावाकी तकनीक का विकास जापान के विख्यात वनस्पति वैज्ञानिक डॉ. अकीरा मियावाकी ने किया था. सचिव यादव ने बताया कि यह तकनीक प्राकृतिक जंगलों की संरचना पर आधारित है. इसमें स्थानीय प्रजातियों के पौधों को बेहद पास-पास और विविधता के साथ रोपा जाता है. पौधे आपस में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों से तेजी से बढ़ते हैं. इस तकनीक से विकसित जंगल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और सामान्य पौधारोपण की तुलना में 30 गुना अधिक घनत्व वाले होते हैं. साथ ही यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, भूजल स्तर सुधारने और तापमान नियंत्रण में भी मदद करते हैं. उन्होंने बताया कि पर्यावरण में लगातार बढ़ते प्रदूषण और तापमान को देखते हुए यहां इस तकनीक से पौधरोपण करना बेहद उपयोगी सिद्ध होगा. इससे स्थानीय पक्षियों और कीटों को प्राकृतिक आवास मिलेगा और शहर में हरियाली की एक मजबूत परत तैयार होगी.
पढ़ेंः जल सरंक्षण ने बदली गांव की किस्मत, सूखे खेतों से हरियाली तक का सफर तय कर रहा हाजीपुर-ढढीकर गांव
भरतपुर में हुआ प्रयोगः सत्येंद्र यादव ने बताया कि श्मशानघाट जैसे स्थान पर मियावाकी तकनीक का प्रयोग भरतपुर में पहली बार हुआ है. अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज का कहना है कि यह पहल न सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी प्रेरणादायी है. श्मशान को हरित स्मृति स्थल में बदलना पूरे समाज को यह संदेश देता है कि जीवन और प्रकृति एक-दूसरे के पूरक हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के पौधरोपण से भरतपुर के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी. भरतपुर पक्षियों की धरती है. शहर में इस तरह के छोटे-छोटे घने वन विकसित होंगे तो यह पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाने साबित होंगे.