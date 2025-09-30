ETV Bharat / state

झारखंड के कोयला खनन क्षेत्रों में हरियाली! कोयला राज्य मंत्री बोले- डेवलप किए जा रहे हैं ग्रीन जोन, सीसीएल की अहम भूमिका

झारखंड में कोयला खनन क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

Coal mining areas in Jharkhand
झारखंड में कोयला खनन क्षेत्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड की पहचान खनन क्षेत्र के अलावा वन बहुल क्षेत्र के रूप में होती है. यहां की धरती से कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट समेत कई तरह के खनिज निकाले जाते हैं. इसका असर वन क्षेत्र पर पड़ता है. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2023 के मुताबिक झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 29.81 प्रतिशत भाग में वन क्षेत्र हैं. इसमें सघन, मध्यम और खुले वन शामिल हैं जबकि वन एवं वृक्षावरण 27,403.33 वर्ग किमी है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.38 प्रतिशत है लेकिन यह भी सच है कि खनिजों के उत्खनन से वन क्षेत्र पर सीधा असर पड़ता है. इसकी भरपाई के लिए पौधारोपण किया जाता है. इस दिशा में राज्य की सबसे बड़ी कोयला कंपनी सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एक बड़ी भूमिका निभा रही है.

झारखंड में ग्रीन जोन पर कोयला राज्य मंत्री का पक्ष

पिछले दिनों झारखंड दौरे पर आए कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ग्रीन जोन को लेकर ईटीवी भारत के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर हम धरती मां से कुछ लेते हैं तो उनको हरा भरा रखना भी हमारी जिम्मेदारी है. हरियाली जीवन का एक बड़ा राज है. पौधारोपण से ना सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण करने में सहयोग मिलता है बल्कि आम जन मानस में भी अच्छा संदेश जाता हैस इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन जोन डेवलप किए जा रहे हैं.

कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे (Etv Bharat)

ग्रीन जोन की दिशा में सीसीएल की पहल

सीसीएल की कुल 36 कोयला खदान हैं, जिसमें से 3 अंडर ग्राउंड और 33 ओपन कास्ट यानी खुली खदान हैं. कुल पांच रनिंग वाशरी है. इसमें कोकिंग कोल और एक नॉन कोकिंग कोल वाशरी है. कंपनी का दावा है कि पिछले पांच साल में 5485 हेक्टेयर जमीन पर एक करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए हैंस इसमें Mined out area यानी खनन हो चुके करीब 5190 हेक्टेयर जमीन और 295 हेक्टेयर लीज क्षेत्र के बाहर की जमीन शामिल है. इसके अलावा मियावाकी विधि से रजरप्पा और आम्रपाली ओसीपी क्षेत्र में एक लाख पौधे लगाए जा चुके हैं. साल 2025 के मॉनसून के दौरान 260 हेक्येटर में पौधे लगाए जा रहे हैं.

Greenery in mining areas
खनन क्षेत्रों में छाई हरियाली (Etv Bharat)

झारखंड के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का दावा है कि वनावरण साल 2021 से 2023 तक की अवधि में 23721 वर्ग किमी से बढ़कर 23,765 वर्ग किमी हो गया है. इसके साथ ही वनों के बाहर वृक्षावरण भी 3,637.55 वर्ग किमी हो गया है. बता दें कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के बाद साल 2001 में 28.40 वन क्षेत्र था, जो साल 2023 में बढ़कर 29.81% हो गया है.

TAGGED:

COAL MINING AREA IN JHARKHANDCENTRAL COALFIELDS LIMITEDझारखंड में कोयला खनन क्षेत्रPLANTATION STATUS IN MINING AREA

