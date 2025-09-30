ETV Bharat / state

झारखंड के कोयला खनन क्षेत्रों में हरियाली! कोयला राज्य मंत्री बोले- डेवलप किए जा रहे हैं ग्रीन जोन, सीसीएल की अहम भूमिका

झारखंड में कोयला खनन क्षेत्र ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 30, 2025 at 1:17 PM IST 3 Min Read