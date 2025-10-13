ETV Bharat / state

रायपुर टू धमतरी रेल लाइन का काम पूरा, जनवरी में ट्रेन दौड़ाने का प्लान

रायपुर : रायपुर रेल मंडल में रायपुर टू धमतरी रेल लाइन की कुल लंबाई 67 किलोमीटर है. यह एक कंपोजिट प्रोजेक्ट था. जिसके लिए साल 2012 में 1510 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे. इस प्रोजेक्ट में मंदिर हसौद, नवा रायपुर, अभनपुर, केंद्री और राजिम तक रेल लाइन का विस्तार हो चुका है. इन जगहों के रेलयात्री इस ट्रेन का लाभ ले रहे हैं. यही रेल लाइन अभनपुर से धमतरी तक जाएगी. जिसका काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा. रायपुर रेल मंडल ने इसके लिए संभावित तिथि 22 जनवरी जारी की है. इस दिन यह ट्रेन धमतरी तक चलने की संभावना जताई जा रही है.









दिसंबर 2025 तक काम पूरा होने की संभावना : रायपुर रेल मंडल के SDCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि धमतरी रेल लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है. दिसंबर 2025 तक काम भी पूरा कर लिया जाएगा. साल 2012 में 1510 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी. शुरुआती फेस में जमीन और कुछ दूसरे मामले को लेकर थोड़ी परेशानी थी जिसे दूर कर लिया गया है.