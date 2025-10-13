ETV Bharat / state

रायपुर टू धमतरी रेल लाइन का काम पूरा, जनवरी में ट्रेन दौड़ाने का प्लान

धमतरी वासियों को साल 2026 में ट्रेन की सौगात मिलने वाली है. रायपुर टू धमतरी रेल लाइन के लिए काम अब अंतिम चरण में है.

Construction of Dhamtari railway line
धमतरी रेल लाइन का निर्माण दिसंबर 2025 तक होगा पूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 7:04 PM IST

रायपुर : रायपुर रेल मंडल में रायपुर टू धमतरी रेल लाइन की कुल लंबाई 67 किलोमीटर है. यह एक कंपोजिट प्रोजेक्ट था. जिसके लिए साल 2012 में 1510 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे. इस प्रोजेक्ट में मंदिर हसौद, नवा रायपुर, अभनपुर, केंद्री और राजिम तक रेल लाइन का विस्तार हो चुका है. इन जगहों के रेलयात्री इस ट्रेन का लाभ ले रहे हैं. यही रेल लाइन अभनपुर से धमतरी तक जाएगी. जिसका काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा. रायपुर रेल मंडल ने इसके लिए संभावित तिथि 22 जनवरी जारी की है. इस दिन यह ट्रेन धमतरी तक चलने की संभावना जताई जा रही है.



दिसंबर 2025 तक काम पूरा होने की संभावना : रायपुर रेल मंडल के SDCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि धमतरी रेल लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है. दिसंबर 2025 तक काम भी पूरा कर लिया जाएगा. साल 2012 में 1510 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी. शुरुआती फेस में जमीन और कुछ दूसरे मामले को लेकर थोड़ी परेशानी थी जिसे दूर कर लिया गया है.

Construction of Dhamtari railway line
धमतरी वासियों को मिलेगी ट्रेन की सौगात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Construction of Dhamtari railway line
जनवरी 2026 तक ट्रेन चलाने तक का लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

22 जनवरी तक संभावना है कि धमतरी तक ट्रेन दौड़ने लगेगी. रेलवे ट्रैक के अधिकांश काम पूरे कर लिए गए हैं. धमतरी स्टेशन पर स्टेशन बिल्डिंग के काम भी लगभग अंतिम चरण में है. धमतरी गुड शेड का काम अभी अधूरा है. इस काम को पूरा करने के लिए दिसंबर 2025 का समय दिया गया है. रेलवे को उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक काम पूरा कर लिया जाएगा- अवधेश कुमार त्रिवेदी, SDCM

रायपुर टू धमतरी रेल लाइन का काम पूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Construction of Dhamtari railway line
धमतरी तक रेल ट्रैक का काम पूरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीनियर डीसीएम के मुताबिक टोटल प्रोजेक्ट 67 किलोमीटर का है जो रायपुर टू धमतरी रेल लाइन है. रायपुर, मंदिर हसौद, केंद्री, राजिम तक रेल सेवा की शुरुआत हो गई है. यह पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा. धमतरी और राजिम रॉ स्मॉल ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है. धमतरी के व्यापारी ठेकेदार ट्रांसपोर्टर और किसान हैं उनको भी इसका बड़ा फायदा होगा. धमतरी स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर के साथ ही स्टेशन परिसर दिव्यांगजन फ्रेंडली बनेगा. पीआरएस काउंटर के साथ ही वेटिंग हाल जैसी सुविधाएं भी धमतरी स्टेशन पर होगी.



