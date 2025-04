ETV Bharat / state

दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने की नीति कब से होगी लागू, नया डेट आया सामने - NO FUEL FOR OVER AGE VEHICLES

ओवर ऐज वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन ना देने की योजना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 16, 2025 at 5:42 PM IST | Updated : April 16, 2025 at 5:54 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न देने की योजना बनाई है. ऐसे वाहनों की पहचान की जा सके इसके लिए दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई ) आधारित कैमरे साउंड सिस्टम व सर्वर लगाया जा रहा है. हालांकि इस व्यवस्था को 1 अप्रैल से लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन काम पूरा न होने के कारण 15 दिन के लिए छूट दे दी गई थी. दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) का कहना है कि इस माह के अंत तक यह व्यवस्था लागू हो पाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है. दिल्ली में 400 से अधिक पेट्रोल पंप हैं, जिन पर एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं. ये कैमरे परिवहन विभाग के डेटाबेस से लिंक हैं, जो वाहन की नंबर प्लेट को रीड कर पता लगा लेंगे कि वाहन ओवर ऐज है या नहीं. ओवर ऐज वाहनों को ईंधन ना देने के लिए साउंड पर वाहन नंबर के साथ अनाउंसमेंट होगा. इसके साथ ही वहां की पूरी डिटेल का नोटिफिकेशन परिवहन विभाग को भी जाएगा, जिससे कि ओवर ऐज हो चुके वाहन पर कार्रवाई हो सके. यह व्यवस्था लागू करने के लिए अभी हार्डवेयर इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है.

Last Updated : April 16, 2025 at 5:54 PM IST