'हिमाचल में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 3 हजार करोड़ की योजना तैयार, वर्ल्ड बैंक से ली जाएगी मदद' - CM SHUKHU MANDI KULLU VISIT

सीएम सुक्खू ने आज मंडी, कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

सीएम सुक्खू ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा
सीएम सुक्खू ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 4:10 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 4:28 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई और सैकड़ों लोगों की जान भी चली गई. अभी भी कई मकान खतरें की चपेट में हैं. वहीं, जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. कई आपदा पीड़ितों के सिर से छत छिन गई है. कई लोग लापता हैं.

हिमाचल में मानसून अपने रौद्र रूप में है. प्रदेश में भारी बारिश से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 20 जून से 4 सितंबर तक 355 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 49 लोग अभी लापता हैं और 416 लोग जख्मी हुए हैं. इसके अलावा राज्य में अब तक 28,891 पशु और बर्डस मरे हैं. प्रदेश में बादल फटने और बाढ़, लैंडस्लाइड की वजह से अभी तक कुल 5194 घरों को अपनी चपेट में लिया है. इसमें 1012 कच्चे और पक्के घर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए हैं. वहीं, 4182 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है. इसके अलावा प्रदेशभर में अब तक 4510 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं. इसी तरह से राज्य में 447 दुकानों और फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है. भारी बारिश की वजह से आ रही बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण सरकारी और निजी संपत्ति को 3787.17 करोड़ का नुकसान आंका गया है.

आपदा प्रभावितों की मदद के लिए योजना तैयार (ETV Bharat)

वन अधिकार कानून में संशोधन की करेंगे मांग

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शुक्रवार को मौसम साफ होने के बाद जिला मंडी और कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. भुंतर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि ' प्रभावितों की मदद करने के लिए प्रदेश सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है और इस योजना को मंजूरी देने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास भेजा जाएगा, ताकि इस बजट से प्रभावितों की मदद की जा सके. इस साल आई आपदा में सैकड़ों लोगों के घर और जमीनें बह गई हैं. ऐसे में उन लोगों के पास अब जमीन की भी परेशानी है. प्रदेश सरकार इस बारे केंद्र सरकार से भी आग्रह करेगी कि वो वन अधिकार कानून में संशोधन करें, ताकि प्रभावित परिवार को प्रदेश सरकार की ओर से एक बीघा भूमि दी जा सके. इसके अलावा मौसम साफ होने के बाद सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जो भी लोग जहां फंसे हुए हैं. उन्हें सुरक्षित निकाला जाए.'

सीएम सुक्खू ने कहा कि 'जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में जो ग्रामीण सड़क बंद है उन्हें तुरंत बहाल किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में फंसी सेब की फसल को मंडियों तक लाया जा सके. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार अपने प्रयासों से हर राहत कार्य को अंजाम दे रही है. सरकार अपने संसाधनों में भी कटौती करेगी, ताकि हिमाचल में आपदा प्रभावितों की मदद की जा सके.'

बीजेपी पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भाजपा के नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में वो सिर्फ सरकार का मजाक उड़ाना जानते हैं और धरातल पर उनका कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आए दिन बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर आम जनता को पता है कि प्रदेश की सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है. बीजेपी के नेता सोशल मीडिया में आए दिन बयान दे रहे हैं और वो इसी बात तक ही सीमित है. बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि वो प्रदेश के लोगों के हितों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष जाकर बात करें, ताकि केंद्र सरकार से मदद मिलने के बाद राहत कार्यों को तेज किया जा सके. प्रदेश सरकार इस बात के लिए राजी हैं और वो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से भी इस बारे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रदेश में भाजपा के नेता सिर्फ सोशल मीडिया में सरकार का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, जबकि उन्हें प्रदेश के जनता की कोई भी परवाह नहीं है.

