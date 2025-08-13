ETV Bharat / state

अपराधियों के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन, पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई अपराधी रडार पर - GANGSTER ON POLICE RADAR

पलामू: गढ़वा, पलामू एवं लातेहार में आपराधिक संगठनों के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है. पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर सभी एसपी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए योजना तैयार की है. आईजी ने अपराधियों और अपराध पर कार्रवाई के लिए सभी एसपी से चार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी.

रिपोर्ट के आधार पर कई अपराधियों को टारगेट पर लिया गया है और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ उनकी वित्तीय व्यवस्था के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. दरअसल, पलामू जोन में कुख्यात गैंगस्टर को टारगेट पर लिया गया है और उनकी संपत्ति का आकलन भी शुरू किया गया है. इसी कड़ी में प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है.

पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं. अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. साथ ही अपराधी एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. कुख्यात गैंगस्टर से जुड़े सभी डाटा को इकट्ठा करके बड़ी कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, पलामू जोन में आपराधिक संगठन सुजीत सिन्हा, अमन साहू, राहुल दुबे, राहुल सिंह जैसे गिरोह को पुलिस ने टारगेट पर लिया है. इसके लिए पलामू, गढ़वा और लातेहार में एसआईटी का भी गठन किया गया है. गैंगस्टर एवं अपराधियों को अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है और उनसे जुड़े हुए मुकदमों में अनुसंधान तेज करने को कहा गया है. ट्रायल के दौरान पुलिस अधिकारी एवं अन्य गवाहों की मौजूदगी को लेकर जरूरी कदम उठाने का दिशा निर्देश भी जारी किया गया है.