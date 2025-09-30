ETV Bharat / state

बिहार का ऐसा स्थान जहां स्थापित नहीं होती दुर्गा मां की प्रतिमा, जानें कारण

दुर्गा पूजा में मां की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन बिहार में एक स्थान ऐसा है जहां मूर्ति स्थापना नहीं की जाती. पढ़ें

DURGA PUJA 2025
बिहार के इस स्थान पर दुर्गा मूर्ति वर्जित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 2:05 PM IST

गया: बिहार के गयाजी से लगभग 20 किमी दूरी पर स्थित बेलागंज प्रखंड है. बेलागंज विधानसभा का बेलागंज बाजार मुख्यालय भी है. बेला बाजार और उसके पास के गांव में हिन्दू धर्म के मानने वालों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक है. बेलागंज बाजार और गांव की लगभग 60 से 70 हजार आबादी के बीच एक जगह पर भी यहां दुर्गा पूजा के अवसर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित नहीं होती है.

नहीं स्थापित की जाती दुर्गा की प्रतिमा: इसका कारण कोई धार्मिक उन्माद या झगड़ा नहीं हैं. स्वयं लोग यहां अपनी मान्यता के अनुसार इच्छा से मूर्ति स्थापित नहीं करते हैं. बताया जाता है कि सिर्फ बेलागंज बाजार में ही नहीं बल्कि इस प्रखंड के 25 से अधिक गांव हैं, जहां प्रतिमा स्थापित नहीं होती है. इन गांवों में खानेटा , पाली, अकलबीघा, वाजिद पुर, हरि गांव, सिंगोल, श्रीपुर, हसन पूर, कोरमा, अलावल पुर, बेचपुरा, वंशी बीघा, शेखपुरा, लालगंज, लक्षण बीघा, बेला परसो बेला आदि गांव हैं जहां मूर्ति नहीं बैठाई जाती है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

मूर्ति स्थापित होने पर हो जाती है घटना: ये सिलसिला पांच दस सालों का नहीं है बल्कि ये पिछले 2 ढाई सौ वर्षों की परंपरा है. दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के उत्साह से ज्यादा यहां के लोगों में मां काली के क्रोधित होने का डर होता है. बेलागंज बाजार के एक स्थानीय दुकानदार साकेत कुमार कहते हैं कि अगर दुर्गा पूजा के अवसर पर मां दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति स्थापित हुई तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है.

"बेलागंज बाजार से लेकर आसपास के ऐसे 25-30 गांव हैं, जहां मूर्ति स्थापित नहीं करने की परंपरा का वर्षों से पालन करते आ रहे हैं. आस्था और मान्यता है कि यहां मां काली खुद विराजमान हैं तो यहां मिट्टी की प्रतिमा नहीं बैठाई जाती है."- साकेत कुमार,स्थानीय दुकानदार

क्यों नहीं होती मूर्ति स्थापित: काली मंदिर के पुजारी पमीत पांडे उर्फ लल्लू बाबा कहते हैं कि इसका कारण है यहां बेला काली मैया की महिमा अपरंपार है. स्वयं काली जी खुद यहां अपने हैं, इसलिए मूर्ति नहीं बैठती है. अपने पूर्वजों से सुना है कि 200 वर्ष पूर्व एक बार बेलागंज में दुर्गा पूजा के अवसर पर मूर्ति स्थापित हुई थी, लेकिन जिसने मूर्ति स्थापित की थी उसकी उसी दिन मृत्यु हो गई.

DURGA PUJA 2025
मां की आरती करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

"आस्था है कि यहां के लोगों को कालीजी ने सपने में आकर कहा था कि यहां बेला में जब मैं स्वयं विराजमान हूं तो फिर मूर्ति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है. यही कारण है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर यहां मूर्ति स्थापित नहीं होती है. हालांकि लक्ष्मी पूजा के अवसर पर लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित होती है."- पमीत पांडे उर्फ लल्लू बाबा,काली मंदिर के पुजारी

मां काली का है आशीर्वाद: काली मंदिर के बाहर पूजा सामग्री के दुकान मालिक कमलेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि
मान्यता के अनुसार हम लोग अपने यहां मूर्ति नहीं बैठाते हैं. अगर बैठाएंगे तो मां काली क्रोधित हो जाएगी और कुछ बड़ी घटना हो जाएगी. बेला बाजार से सटे गांव में 60 वर्षों पूर्व खनेटा, सिंगोल में कभी मूर्ति स्थापित हुई थी, लेकिन वहां बड़ी दुर्घटना हुई.

DURGA PUJA 2025
साक्षात मां काली विराजमान (ETV Bharat)

"मूर्ति बैठाने के बाद लोगों को भय जैसा लगता था, मूर्ति स्थापित करने वाले के घर में आग लग गई थी. क्षेत्र में डायरिया फैल गया. लोगों की मनोकामना पूरी होनी बंद हो गई थी, जहां मिट्टी या अन्य सामग्रियों से बनी हुई मूर्ति बैठाने का प्रयास हुआ वहां कुछ ना कुछ हुआ है. जब माता स्वयं है तो फिर जरूरत क्या है."- कमलेश कुमार गुप्ता, दुकान मालिक

टेकारी महाराज के समय में भी हुई थी घटना: मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहां मां काली की पूजा होती है, हालांकि यहां रावण वध होता है, लेकिन जिस तरह से और जगहों पर भव्य पांडालों में मां दुर्गा की मूर्ति बैठाई जाती है वो यहां नहीं होती है. मां काली का ये जागता दरबार है. टेकारी महाराज के समय में भी मूर्ति बैठी थी,लेकिन मूर्ति बैठाने के बाद यहां काफी बड़ी दुर्घटना हुई थी.

DURGA PUJA 2025
मूर्ति स्थापित होने पर हो जाती है घटना (ETV Bharat)

"महाराज के दरबार में भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था. तभी से मूर्ति बैठना वर्जित हो गया. इस बार भी बेलागंज में मूर्ति नहीं बैठी है, एक परंपरा बन चुकी है और उस परंपरा का हम सभी पालन करते हैं. यहां जो भी पूजा करना चाहते हैं वो यहां मंदिर में आकर पूजा करते हैं. इतना ही नहीं आस्था है कि यहां जो भी नए पाठ करना चाहते हैं तो वह यहां कलश स्थापना करते हैं तभी वह अपने शुभ कार्य घर में करते हैं."- पमीत पांडे उर्फ लल्लू बाबा,काली मंदिर के पुजारी

द्वापरकालीन काली मंदिर में खाली पेट हैं काली जी: बेलागंज की प्रसिद्ध काली मंदिर द्वापरकालीन है. इसका इतिहास द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ से मिलता है. मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महेश पांडे कहते हैं कि द्वापरकालीन इस मंदिर में स्थित मां काली को लोग मा विभुक्षा काली के नाम से भी जानते हैं. यहां खाली पेट में मां हैं, जिस तरह से बंगाल में मां की जीभ की पूजा होती है उसी तरह यहां पेट की होती है. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दरबार में आते हैं वह खाली हाथ नहीं आते हैं. लेकिन यहां आने वाले भक्त भी खाली हाथ नहीं आते हैं और उन्हें आना भी नहीं चाहिए. कम से कम अर्पित करने के लिए फूल जरूर लेकर आएं.

DURGA PUJA 2025
नहीं स्थापित की जाती दुर्गा की प्रतिमा (ETV Bharat)

पूरी होती है मनोकामना: महेश पांडे कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मां की दरबार में अर्जी लगाते हैं. उनकी हर मनोकामना पूरी होती है. मां की कृपा से श्रद्धालुओं में आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. मगध क्षेत्र के अलावा बिहार के अन्य जगहों से हजारों की संख्या में लोग मंगलवार और रविवार को आते हैं. खासतौर से यहां शारदीय नवरात्रि में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है.

"भीड़ इतनी होती है कि यहां पुलिस बल की नियुक्ति रहती है. मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए सातवीं से ही लंबी लाइन पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग लगती है. श्रद्धालुओं की सुविधा एवं व्यवस्था को लेकर एक कमेटी भी बनी हुई है, जो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में सदैव लगी रहती है."- महेश पांडे, मंदिर समिति अध्यक्ष

वानासुर की बेटी ने की थी मंदिर की स्थापना: महेश पांडे बताते हैं कि असुर सम्राट शिव भक्त वाना सुर की राजधानी सोनितपुर थी. इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में है. तभी सोनितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी. पूर्व काल में बेला वाली काली मां के मंदिर के नाम पर सिर्फ ढांचा था. 80 के दशक में बेलागंज में यहां प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सिंह थे ,जो चर्म रोग से प्रभावित होने के साथ उनको औलाद नहीं थी.

तभी किसी ने उन्हें मां की दरबार में अपनी अर्जी लगाने को कहा. इसके बाद भक्ति के परिणाम स्वरुप कुछ दिन बाद ही उनका रोग दूर हो गया और साथ ही पुत्र की प्राप्ति भी हुई. इसके बाद वह इस मंदिर के विकास में बड़े कार्य किए. हालांकि मंदिर प्रबंधन समिति के लोगों का अब भी मानना है कि यहां कई और सुविधाओं का आभाव है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को समस्या होती है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

