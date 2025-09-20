ETV Bharat / state

प्रो कबड्डी लीग 12: स्टीलर्स की पल्टन पर रोमांचक जीत, लगातार तीन हार के बाद टाइटंस की वापसी

जयपुर में पीकेएल-12 में स्टीलर्स ने पल्टन को रोमांचक मुकाबले में 34-30 से मात दी.टाइटंस ने थलाइवाज को हराया.

Steelers beat Paltan
स्टीलर्स ने पल्टन को हराया (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 9:52 AM IST

जयपुर: राजधानी के सवाई मानसिंह (SMS) इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 41वें मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने रोमांचक मुकाबले में पुनेरी पल्टन को 34-30 से हराया. हरियाणा की यह सात मैच में पांचवीं जीत है जबकि पल्टन को नौ मैच में तीसरी हार मिली. हरियाणा की जीत में विनय और शिवम का अहम योगदान रहा. शिवम ने दो अंक की रेड के साथ हरियाणा की जीत पक्की की. डिफेंस में कप्तान जयदीप ने चार और राहुल सेतपाल ने तीन शिकार किए. पल्टन के लिए पंकज मोहिते ने श्रेष्ठ खेल दिखाया और एक समय 10 अंक से पिछड़ रही टीम की वापसी कराई, लेकिन जीत नहीं दिला सके.

दो अच्छी टीमों के बीच मुकाबला जोरदार तरीके से शुरू हुआ. 2-0 से लीड लेने के बाद हरियाणा ने ग्रिप खोई, लेकिन पांच मिनट के बाद उसे 5-2 की लीड मिल गई. इसके बाद गुरदीप का शिकार कर शिवम पल्टन को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए. शिवम ने अगली रेड पर अबिनेश को आउट कर पल्टन को आलआउट की ओर धकेल दिया. जयदीप ने असलम को डैश कर पल्टन को आलआउट कर हरियाणा को 11-2 की लीड दिलाई. मैच के कुछ समय बाद पंकज ने अगली रेड पर हरियाणा को आलआउट कर स्कोर 25-27 कर दिया, लेकिन विनय ने मल्टीप्वाइंटर के साथ फासला 3 का कर दिया और पंकज फिर बोनस लेकर लौटे. इसके बाद शिवम ने दो अंक की रेड के साथ हरियाणा की जीत पक्की कर दी.

तेलुगू टाइटंस की वापसी: लगातार तीन हार के बाद तेलुगू टाइटंस ने वापसी कर ली. टाइटंस ने सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 42वें मुकाबले में तमिल थलाइवाज को 43-29 के अंतर से हराया. नौ मैचों में टाइटंस की यह चौथी जीत है जबकि थलाइवाज को छह मैच में तीसरी हार मिली. टाइटंस की जीत में उसके डिफेंस का अहम योगदान रहा. साथ ही रेड में विजय मलिक और भरत ने बेहतरीन खेल दिखाया. अंकित ने चार टैकल किए. थलाइवाज के लिए अर्जुन देसवाल अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर सके. कंडोला अच्छा खेले और डिफेंस मे रौनक ने भी शानदार खेल दिखाया. इस जीत ने टाइटंस को शीर्ष-4 में पहुंचा दिया.

