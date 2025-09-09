ETV Bharat / state

गयाजी में असम के मंत्री ने किया पिंडदान, भाइयों के साथ मिलकर मांगी पितरों के मोक्ष की कामना

असम के खाद्य सुरक्षा मंत्री कौशिक राय ने परिवार संग गयाजी में पितृपक्ष मेला 2025 में पिंडदान किया. तीन घंटे में कर्मकांड संपन्न हुआ. पढ़ें

Assam minister in Gayaji
असम के मंत्री कौशिक राय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2025 at 12:39 PM IST

4 Min Read
गया: बिहार के गया में पितृपक्ष मेला 2025 का सिलसिला जोरों पर है. सनातन धर्म में पिंडदान का विशेष महत्व है, और इसी उद्देश्य से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु गयाजी पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन के अनुसार, अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु गया पहुंच चुके हैं, जिनमें आम और खास दोनों शामिल हैं. मेले का औपचारिक उद्घाटन 6 सितंबर की शाम को हुआ था, जबकि पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हुआ. श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी और अक्षयवट जैसे पवित्र स्थलों पर पिंडदान कर अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना कर रहे हैं.

असम के मंत्री ने भाइयों संग किया पिंडदान: पितृपक्ष के दूसरे दिन असम के खाद्य सुरक्षा मंत्री कौशिक राय भी गयाजी पहुंचे. वे अपने तीन भाइयों और एक ससुराल पक्ष के व्यक्ति के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आए थे. गयापाल पुरोहित विश्वनाथ भैया पंडा ने विष्णुपद परिसर, फल्गु नदी और अक्षयवट में कर्मकांड की विधि संपन्न कराई. मंत्री और उनके भाइयों ने पूरी श्रद्धा के साथ तीन घंटे तक पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया पूरी की.

असम के खाद्य सुरक्षा मंत्री कौशिक राय (ETV Bharat)

तीन घंटे तक चली कर्मकांड की प्रक्रिया: गयापाल पंडा विश्वनाथ भैया ने बताया कि मंत्री कौशिक राय सुबह 7 बजे से कर्मकांड शुरू करने पहुंचे थे. उन्होंने अपने माता-पिता, दादा-दादी, परदादा-परदादी, नाना-नानी और अन्य पूर्वजों के लिए फल्गु नदी के पवित्र जल से तर्पण और पिंडदान किया.

"उनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे. कर्मकांड के बाद उन्हें विष्णु चरण चिन्ह देकर आशीर्वाद दिया."-विश्वनाथ भैया, गयापाल पंडा

मेले की व्यवस्था की सराहना: असम के मंत्री कौशिक राय ने गयाजी पितृपक्ष मेले की व्यवस्था की जमकर तारीफ की. उन्होंने बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गया जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "मैं असम सरकार में मंत्री हूं और मेरे पूर्वज उत्तर प्रदेश के थे. मैं अपने माता-पिता का श्राद्ध करने गयाजी आया हूं."

"बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं."-कौशिक राय, खाद्य सुरक्षा मंत्री, असम

वंदे भारत से आए थे मंत्री: जिला प्रशासन के श्रम प्रवर्तन प्रखंड अधिकारी कोंच राजेश कुमार ने बताया कि मंत्री कौशिक राय 7 सितंबर की शाम को वाराणसी-गया वंदे भारत एक्सप्रेस से गयाजी पहुंचे थे. उन्होंने 8 सितंबर को अपने पूर्वजों का पिंडदान किया और उसी दिन शाम को कोलकाता के लिए विमान से रवाना हो गए. वे अपने परिवार के साथ गयाजी आए थे.

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या: पितृपक्ष मेला में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है. गया के पवित्र स्थलों पर पिंडदान और तर्पण के लिए देश-विदेश से लोग पहुंच रहे हैं. जिला प्रशासन ने मेले के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें सुरक्षा, आवास, और अन्य सुविधाएं शामिल हैं. स्थानीय पंडा और पुरोहित भी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए दिन-रात तत्पर हैं.

पितृपक्ष का धार्मिक महत्व: सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है. मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है. फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट जैसे स्थल पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख केंद्र बन जाते हैं. यह मेला न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो गया को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाता है.

