ETV Bharat / state

पितृ पक्ष 2025: जन्म और मरण के चक्र से पितरों को मिलती है मुक्ति, आज इन वेदियों पर होता है पिंडदान

पहले इस वेदी पर पिंडदान: गया श्राद्ध के तीसरे दिन उक्त वेदियों पर पूरे विधि विधान के अनुसार तीर्थयात्रियों को पिंडदान का कर्मकांड करना चाहिए. पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर गया श्राद्ध के तीसरे दिन इन वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड करते हुए सबसे पहले उत्तर मानस पर पिंडदान करना चाहिए.

वेदियों पर पिंडदान का महत्व: इन वेदियों पर पिंडदान की काफी मान्यता है. इन वेदियो पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वे जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं.

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेला चल रहा है. आज गया श्राद्ध का तीसरा दिन है. गया श्राद्ध के तीसरे दिन के पिंडदान का बड़ा ही महत्व है. इस दिन उत्तर मानस, कनखल, दक्षिण मानस, उदीची, जिहवा लोल पिंडवेदियो पर पिंडदान करने का विधान है.

पूरे नियमों का करें पालन: उत्तर मानस पर पिंडदान के बाद दक्षिण मानस को जाना चाहिए. उत्तर मानस और दक्षिण मानस पर पिंडदान के बाद कनखल, उदीची, जिहवालोल वेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड करना चाहिए. पूरे विधि विधान से पिंडदान का कर्मकांड इन वेदियों पर करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है.

गया श्राद्ध का तीसरे दिन (ETV Bharat)

यहां करना पड़ता है मौन धारण: गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार कहते हैं कि शास्त्रों में यह वर्णित है कि उत्तर मानस के बाद दक्षिण मानस को जाने के दौरान मौन धारण कर पिंडदान करने को जाना चाहिए. इसके बाद नियमानुसार वेदियों पर पिंडदान करना चाहिए.

"गया श्राद्ध के तीसरे दिन उत्तर मानस, कनखल, दक्षिण मानस, उदीची, जिह्वालोल पिंडवेदियो पर पिंडदान करने का विधान है. इस दिन तीर्थयात्री अपने पितरों के लिए इन पिंडवेदियों पर पिंडदान का कर्मकांड करें." -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

इन वेदियों पर होता है पिंडदान (ETV Bharat)

गयाजी पहुंचे ढाई लाख से अधिक पिंडदानी: गयाजी में पिंडदान के लिए दो दिनों में ढाई लाख से अधिक पिंडदानी आ चुके हैं. गया श्राद्ध के तीसरे दिन यह संख्या 4 लाख के करीब पहुंच सकती है. तीर्थयात्री अलग-अलग वेदियो पर पिंडदान का कर्मकांड पूरा कर रहे हैं और अपने पितरों के निमित्त मोक्ष की कामना कर रहे हैं. गयाजी धाम पहुंचकर तीर्थ यात्री अपने पूर्वजों के निमित्त विभिन्न 55 पिंड वेदियो पर पिंडदान का कर्मकांड कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-