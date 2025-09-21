ETV Bharat / state

पितृ पक्ष मेले का समापन, 30 लाख आए श्रद्धालु, 16 दिनों में बंपर हुआ कारोबार

गया पितृपक्ष मेले में इस बार 30 लाख श्रद्धालु पिंडदान करने पहुंचे. मेले का आज समापन हुआ. 16 दिनों में अरबों का व्यापार यहां हुआ-

ETV Bharat
पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2025 at 11:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : विश्व प्रसिद्ध मोक्ष की भूमि गयाजी में चल रहे 16 दिवसीय पितृ पक्ष महासंगम 2025 का समापन हो गया है. इस बार 6 सितंबर से शुरू हुए मेले का समापन 21 सितंबर को हुआ. जिला प्रशासन ने देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं का आभार जताया.

गयाजी में चमका कारोबार : पितृ पक्ष मेला हर साल गयाजी की अर्थव्यवस्था को नई गति देता है. इस बार अनुमानित 500 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ. पूजा सामग्री, होटल व्यवसाय, टूर एंड ट्रेवल्स, भोजन और पटवा टोली के कपड़े की बिक्री सबसे अधिक रही.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

पूजा सामग्री की रही भारी मांग : सेंट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स गयाजी के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार भदानी ने बताया कि सिर्फ तीन सेक्टरों में ही लगभग 350 से 400 करोड़ का कारोबार हुआ. बर्तन, विशेषकर पीतल के बर्तन, पूजा सामग्री में सबसे ज्यादा बिके. इस बार पीतल का भाव 700 से 900 रुपए प्रति किलो रहा.

भोजन और दान में उछाल : करीब 30 लाख श्रद्धालु गयाजी आए, जिससे भोजन से संबंधित कारोबार 90 से 100 करोड़ तक पहुंचा. पूजा सामग्री और बर्तन में भी 100 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ. दान-दक्षिणा जोड़ने पर यह आंकड़ा 200 करोड़ तक पहुंच गया.

ETV Bharat
समापन समारोह में मंत्री प्रेम कुमार (ETV Bharat)

"इस बार भोजन से संबंधित लगभग 90 से 100 करोड़ का व्यापार हुआ है. वहीं पूजा सामग्री और बर्तन से जुड़े कारोबार में 100 करोड़ तक की आमदनी हुई. दान-दक्षिणा जोड़ें तो यह आंकड़ा 200 करोड़ पार कर जाता है."- प्रमोद कुमार भदानी, उपाध्यक्ष, सेंट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स गयाजी

मारवाड़ी समाज का बड़ा दान : मारवाड़ी समाज ने मेले में परंपरा निभाते हुए बड़े स्तर पर दान किया. अंतिम दिन अकेले 40 से 50 करोड़ रुपए का दान हुआ. माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन आभूषण और सोने-चांदी का दान देने की परंपरा भी निभाई जाती है.

ETV Bharat
पितृ पक्ष मेले का समापन समारोह (ETV Bharat)

होटल और टूरिज्म सेक्टर का योगदान : होटल संगठन के महासचिव सुदामा कुमार के अनुसार इस बार होटल और टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार लगभग 75 करोड़ रहा. हालांकि पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई क्योंकि बड़ी संख्या में पिंडदानी धर्मशालाओं और प्रशासनिक टेंट सिटी में ठहरे.

"होटल और टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े कारोबार में लगभग 75 करोड़ का व्यापार हुआ है. हालांकि इस बार होटल व्यवसाय पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा, क्योंकि धर्मशालाओं और प्रशासनिक व्यवस्था ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को ठहराया."-सुदामा कुमार, महासचिव, होटल संगठन

ETV Bharat
पुरस्कृत करते जिलाधिकारी (ETV Bharat)

ट्रांसपोर्ट और लोकल वाहन की डिमांड : पिंडदानियों की आवाजाही से स्थानीय स्तर पर गाड़ियों की बुकिंग खूब रही. चार पहिया वाहन, ऑटो और टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों की आय बढ़ी. सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग में ही लगभग 50 लाख का कारोबार हुआ.

कुल कारोबार 600 करोड़ तक पहुंचा : व्यापारी जत्थों के अनुसार अगर दान-दक्षिणा और सभी तरह के कारोबार जोड़ दिए जाएं तो मेला का कुल व्यापार 600 करोड़ तक पहुंच गया. पटवा टोली के गमछा-धोती की बिक्री भी 5 करोड़ से अधिक रही.

ETV Bharat
गयाजी पितृपक्ष मेले में जिलाधिकारी शशांक (ETV Bharat)

वीवीआईपी और विदेशी पिंडदानी भी पहुंचे : इस बार 520 से अधिक वीवीआईपी गयाजी पहुंचे, जिनमें राष्ट्रपति, उद्योगपति मुकेश अंबानी और कई राज्यों के मंत्री शामिल रहे. विदेशों से भी 40 पिंडदानी आए और पिंडदान किया.

30 लाख श्रद्धालु आए : जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि पहली बार काउंटिंग मशीन से श्रद्धालुओं की गिनती की गई. आंकड़े के अनुसार 30 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे. प्रशासन ने 75 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की, जिसमें 2500 बेड वाला टेंट सिटी भी शामिल था.

"हली बार काउंटिंग मशीन लगाई गई थी. उसके मुताबिक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु गयाजी पहुंचे. हमने 75 हजार लोगों के ठहरने की व्यवस्था की थी जिसमें 2500 बेड वाला टेंट सिटी बनी थी."- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी, गया

निशुल्क चिकित्सा और सेवा भाव : स्वास्थ्य विभाग ने मेले के दौरान 1 लाख 25 हजार लोगों को मुफ्त चिकित्सा दी. सामाजिक संगठनों ने भी सेवा केंद्र चलाए. 8 लाख 50 हजार श्रद्धालुओं को मुफ्त टोटो रिक्शा सेवा और 2.5 लाख श्रद्धालुओं को गंगाजल उपलब्ध कराया गया.

सुरक्षा और प्रशासन की तारीफ : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सुरक्षा के लिए 6 हजार पुलिस बल लगाया गया था. राष्ट्रपति समेत कई वीवीआईपी के आने के बावजूद श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई. प्रशासन और पुलिस के सेवा भाव की हर जगह सराहना हुई.

गया की बढ़ी छवि : पितृ पक्ष मेला 2025 ने गयाजी की छवि को देश और विदेश में नई पहचान दी. श्रद्धालुओं और वीवीआईपी आगंतुकों ने आयोजन की भव्यता और व्यवस्था की प्रशंसा की. व्यापार, आस्था और सेवा का संगम इस मेले को ऐतिहासिक बना गया.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PITRU PAKSHA MELA GAYA500 CRORE BUSINESSपितृ पक्ष महासंगम 2025पितृ पक्ष मेले का समापनPITRU PAKSHA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.