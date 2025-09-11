ETV Bharat / state

मोक्षभूमि में पिंडदानियों की आंखों में चिंता और डर, नेपाल में नेटवर्क बंद होने से टूटा घरवालों से संपर्क!

नेपाल में जेनजेड युवाओं पर गोलीबारी से भड़की हिंसा.पिंडदान के लिए गया आए तीर्थयात्री अपने देश की बिगड़ती स्थिति को लेकर चिंतित हैं.

नेपाली पिंडदानी गया पहुंचे
नेपाली पिंडदानी गया पहुंचे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 4:39 PM IST

6 Min Read
गया: नेपाल के राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पितृपक्ष मेले के लिए गया पहुंचे नेपाली तीर्थयात्रियों के चेहरों पर मोक्ष की कामना के साथ-साथ अपने देश की बिगड़ती स्थिति की चिंता साफ नजर आ रही है. जहां एक ओर वे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर नेपाल में जारी हिंसा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता उन्हें बेचैन किए हुए है.

मोक्ष की भूमि में चिंता की लहर: गया जी जहां मोक्ष की भूमि मानी जाती है, वहां आकर लोग मानसिक शांति पाते हैं, लेकिन इस बार नेपाल से आए तीर्थयात्रियों के मन में आंतरिक उथल-पुथल है. वे एक तरफ कर्मकांड पूरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने देश में चल रही त्रासदी को लेकर व्याकुल भी हैं. सभी की यही कामना है कि जल्द ही नेपाल में शांति स्थापित हो और देश एक बार फिर स्थिरता की ओर बढ़े.

नेपाली तीर्थयात्रियों की पीड़ा, घर की चिंता ज्यादा: गया के अक्षयवट और फल्गु तट पर जब नेपाली तीर्थयात्री पिंडदान कर रहे होते हैं, तो साथ ही अपने गांव और बच्चों की चिंता भी उन्हें खाए जा रही है. कई तीर्थयात्रियों ने बताया कि उन्होंने अपने घरों में फोन नहीं किया क्योंकि वहां नेटवर्क बंद हैं.

भारत-नेपाल संबंधों पर भी असर: नेपाल में मचे इस राजनीतिक भूचाल का असर भारत-नेपाल संबंधों पर भी देखने को मिल सकता है. सीमा पर कड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन पिंडदान के लिए विशेष छूट दी गई है. भारतीय प्रशासन भी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है.

गया में नेपाली पिंडदानी
गया में नेपाली पिंडदानी (ETV Bharat)

कर्फ्यू के बावजूद अशांति कायम: काठमांडू, पोखरा, विराटनगर जैसे बड़े शहरों में अब भी हालात सामान्य नहीं हैं. नेपाल सरकार ने सेना को तैनात किया है लेकिन कई जगहों पर इंटरनेट, बिजली और मोबाइल सेवाएं बंद हैं. स्कूल-कॉलेज बंद पड़े हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त है.

जेनजेड पर गोलीबारी से शुरू हुआ बवाल: नेपाल के बाड़ा जिला से पिंडदान के लिए पहुंचे जवाहर ठाकुर बताते हैं कि 13 से 18 वर्ष के बच्चों का एक संगठन जेनजेड युवा संगठन ने ओली सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया था, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, सरकार ने गोलियां चलवा दीं. इसमें कई छात्र, जिनकी उम्र महज 12-13 साल थी, मारे गए. इसके बाद पूरे काठमांडू में हिंसा भड़क उठी.

गया में आराम करते नेपाली पिंडदानी
गया में आराम करते नेपाली पिंडदानी (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी लोग सड़कों पर हैं. सरकार के खिलाफ विद्रोह पूरी तरह थमा नहीं है. ओली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था और जनता अब इस व्यवस्था से पूरी तरह टूट चुकी है."- जवाहर ठाकुर, पिंडदानी, नेपाल

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बना चिंगारी: तीर्थयात्रियों का कहना है कि सरकार ने पहले व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया सेवाएं बंद कीं, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया. जेनजेड जैसे संगठनों ने जब आवाज उठाई, तो पुलिसिया कार्रवाई ने स्थिति को और बिगाड़ दिया.

गया में नेपाली पिंडदानी
गया में नेपाली पिंडदानी (ETV Bharat)

राजतंत्र बनाम लोकतंत्र की बहस: दल बहादुर सांव जो कि नेपाल से आए एक अन्य पिंडदानी हैं. कहते हैं कि पहले राजतंत्र था, आज प्रजातंत्र है, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि कम से कम राजतंत्र में इतनी अराजकता तो नहीं थी. वे मानते हैं कि यदि सरकार ने संयम बरता होता, तो आज यह नौबत नहीं आती.

"इस्तीफा देने के बाद से ही ओली का कोई ठिकाना नहीं है. जनता और पत्रकार उन्हें खोज रहे हैं, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. इससे भी देश में अनिश्चितता और भय का माहौल बना हुआ है." -दल बहादुर सांव, नेपाली पिंडदानी

वर्जिया क्षेत्र में है शांति: नेपाल के वर्जिया से आए एक तीर्थयात्री का कहना है कि उनके क्षेत्र में अभी शांति है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों की खबरें उन्हें व्यथित कर रही हैं. वे कहते हैं कि पिंडदान करने आए हैं, लेकिन मन में बेचैनी है. ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए थीं.

गया में पिंडदान करते पिंडदानी
गया में पिंडदान करते पिंडदानी (ETV Bharat)

नेताओं की गलती से बिगड़े हालात: बुजुर्ग पिंडदानी हैं दिनेश राय ने बताया कि नेपाल-भारत बॉर्डर पर कड़ी जांच के बाद उन्हें गया आने दिया गया. उनका मानना है कि हिंसा के लिए नेता और सरकार जिम्मेदार हैं. भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग ने आम जनता को सड़कों पर ला खड़ा किया है.

"हिंसा के दौरान नेपाल की संसद और कई थानों को आग के हवाले कर दिया गया. कर्फ्यू के बावजूद हिंसा रुक नहीं रही है. सरकार गिर चुकी है, लेकिन अंतरिम व्यवस्था अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाई है." -दिनेश राय, बुजुर्ग पिंडदानी

गया में नेपाली पिंडदानी
गया में नेपाली पिंडदानी (ETV Bharat)

जेनजेड के छात्र अब भी कर रहे विरोध: ओली सरकार के जाने के बाद भी जेनजेड संगठन के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक भ्रष्ट व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा.

गया में नेपाली पंडा का कार्यालय
गया में नेपाली पंडा का कार्यालय (ETV Bharat)

तीर्थयात्रियों की बढ़ी संख्या: इस साल पितृपक्ष मेले में नेपाल से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो पहुंचे हैं वे अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा से भरे हैं. पिंडदान करा रहे पुजारी अमन पांडे बताते हैं कि नेपाल से आने वालों की भावनाएं गहराई से जुड़ी हैं, लेकिन मौजूदा हालात के कारण वे काफी तनाव में हैं.

