पितृपक्ष में 50 हजार पिंडदान, गया में बहनों ने निभाया फर्ज तो मासूम ने मां को दिया मोक्ष

Published : September 7, 2025 at 4:32 PM IST

मध्यप्रदेश से पहुंचीं सगी बहनें: इस वर्ष पितृपक्ष मेले में कई भावुक क्षण भी देखने को मिले. मध्यप्रदेश से आईं सगी बहनें पूनम राठौर और सीमा राठौर अपने स्वर्गीय माता-पिता का पिंडदान करने आईं. दोनों बहनों के माता-पिता की मृत्यु कोरोना काल में 2021 में हो गई थी. उनका इकलौता भाई अब तक पिंडदान नहीं कर सका था. ऐसे में दोनों बहनों ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और गया जी पहुंचकर पिंडदान का संकल्प पूरा किया.

गया तीर्थयात्रियों ने किया पिंडदान: मोक्ष नगरी गया जी में श्रद्धा, आस्था और पितृ भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है. 6 सितंबर 2025 से शुरू हुए पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन 50 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने गया जी पहुंचकर फल्गु नदी के तट पर स्नान कर पिंडदान किया. पवित्र फल्गु नदी के किनारे आज एक विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा.

गया: गया की पावन भूमि पर इस पितृपक्ष में सिर्फ विधि-विधान नहीं, भावनाओं की बाढ़ उमड़ी. कोई मां के लिए आंखों में आंसू लिए पिंड चढ़ा रहा था तो कोई दादी के लिए कांपते हाथों से तर्पण कर रहा था. दो बहनों ने अपने माता-पिता को आखिरी विदाई दी. वहीं कई भावुक क्षण भी देखने को मिले जिसमें एक मासूम बेटे ने अपनी मां को मोक्ष दिलाने के लिए तिल-जल अर्पित किया.

"मेरे माता-पिता की मौत कोरोना काल में हो गई थी. अब जाकर हमें यह सौभाग्य मिला कि हम उनका पिंडदान कर पाए. यह पल हमारे लिए अत्यंत भावुक और पुण्यदायी है."-पूनम राठौर

महिलाओं की बढ़ रही संख्या: गया जी में महिलाओं द्वारा पिंडदान करने की संख्या लगातार बढ़ रही है. यह सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं की भागीदारी और जागरूकता का भी प्रतीक है.

मां को मोक्ष दिलाने पहुंचा मासूम सार्थक: इसी बीच एक और दिल छू लेने वाला दृश्य तब सामने आया जब महज 6 साल का बच्चा सार्थक अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करता नजर आया. साथ में उसकी दादी सुनीता देवी भी थीं. सुनीता देवी ने बताया कि सार्थक की मां का निधन तब हुआ था जब वह केवल 3 साल का था. अब जब वह थोड़ा समझदार हुआ, तो खुद गया जी में पिंडदान के लिए आने की इच्छा जाहिर की.

"मेरी बहू की मृत्यु के बाद से यह दिन हमारे परिवार के लिए बहुत भावुक होता है, लेकिन आज सार्थक को अपने मां के मोक्ष की कामना करते देख मन गर्व से भर गया है."-सुनीता देवी, दादी

पिता-पुत्र ने मिलकर किया दादी का पिंडदान: एक और मार्मिक दृश्य में, एक 6 साल के बालक ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी दादी का पिंडदान किया. पिता जगदीश राठौर ने बताया कि वह जब अपनी मां का पिंडदान करने गया जी आ रहे थे, तो उनके बेटे ने जिद की कि वह भी इस पुण्य कार्य में हिस्सा लेना चाहता है. इस प्रकार पिता-पुत्र दोनों ने मिलकर पिंडदान कर अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना की.

फल्गु नदी किनारे श्रद्धा की लहर: आज गया जी की फल्गु नदी के किनारे श्रद्धा का सैलाब नजर आया. पिंडवेदियों पर कतारों में लोग अपने पितरों के लिए तिल, जल और पिंड अर्पित कर रहे थे. पुरोहितों की मंत्रोच्चार और पवित्र ध्वनियों के बीच श्रद्धालुओं की आंखें नम थीं और हृदयों में अपने पूर्वजों के लिए सम्मान और प्रेम उमड़ रहा था.

