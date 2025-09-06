'गयाजी की धरती स्वर्ग का द्वार', बिहार के मंत्रियों ने पितृपक्ष मेला 2025 का किया उद्घाटन

ETV Bharat / state

गया : बिहार के गयाजी में प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 का शुभारंभ विधिवत रूप से सरकार के 4 मंत्रियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. मेला 6 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा. उद्घाटन कार्यक्रम विष्णुपद मंदिर के बाहरी परिसर में आयोजित किया गया था.

उद्घाटन समारोह में पहले से अतिथियों के नाम में केंदीय मंत्री सह गयाजी सांसद जीतन राम मांझी और दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम था, लेकिन वो किसी कारण उद्घाटन सत्र में शामिल नहीं हो सके. इस मौके पर राजस्व मंत्री संजय सरावगी, सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, वन व पर्यावरण मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सुनील सिंह, एमएलसी आफाक अहमद मौजूद थे. जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर मेला का शुभारंभ किया.

दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन (ETV Bharat)

पितृपक्ष मेला 2025 का उद्घाटन : सभी मंत्रियों का जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने स्वागत भाषण में कहा कि मेला 16 दिनों तक चलेगा. तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व आवासन, साफ सफाई के लिए मजबूत व्यवस्था की गई है. डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि यह मेला केवल जिला प्रशासन व सरकारी विभाग का नहीं है बल्कि गयाजी के लोगों का है.

''पूरे मेला में श्रद्धालुओं के लिए पूरी सहूलियत होगी. सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवासन, पार्किंग, घाटों पर सोलर चार्जर, पेयजल की व्यवस्था हुई है. मेला से संबंधित लेजर लाइट साउंड शो प्रति दिन होगा. सभी के सहयोग से मेला का सफल आयोजन संभव होता है. नागरिकों की भी भरपूर मदद मिलती है.''- शशांक शुभंकर, डीएम, गया

'गयाजी की धरती स्वर्ग का द्वार' : राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गयाजी वह धरती है जहां स्वर्ग का द्वार खुलता है. आने वाले दिनों में गयाजी की धरती पूरे विश्व को गौरवान्वित करेगी. मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत और सेवा होगी.

''बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पितृ पक्ष मेला की सूरत बदली है. मेला नोडल विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही है. विभाग से इस बार 2 करोड़ 87 लाख की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा कई और विभाग जो मेले से जुड़े हुए हैं उनकी ओर से भी अलग से राशि स्वीकृति दी है. मेला के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी. जो भी व्यवस्था की जरूरत है. उसको करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है.''- संजय सरावगी, राजस्व मंत्री, बिहार