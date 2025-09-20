ETV Bharat / state

पितरों को स्वर्ग लोक का रास्ता दिखाएगा वैतरणी वेदी पर तर्पण और गोदान, 21 कुलों का होगा उद्धार!

पितृपक्ष मेले में वैतरणी वेदी में स्नान और तर्पण से यमपुरी के रास्ते पितरों को होती है स्वर्गलोक की प्राप्ति. गोदान का भी विधान है.

Pitru Paksha Mela 2025
पितृ पक्ष मेला 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2025 at 8:06 AM IST

4 Min Read
गया: बिहार के गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला अपने 15वें दिन में है, जो गया श्राद्ध का 14वां दिन भी है. इस दिन वैतरणी सरोवर पर तर्पण और गोदान का विशेष विधान है. मान्यता है कि इस दिन वैतरणी वेदी पर स्नान और तर्पण करने से पिंडदानी के 21 कुलों का उद्धार होता है. 6 सितंबर से शुरू हुआ यह मेला 21 सितंबर को समाप्त होगा. अब तक 27 लाख से अधिक पिंडदानी गया जी पहुंच चुके हैं.

वैतरणी वेदी पर तर्पण का महत्व: आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को वैतरणी वेदी पर स्नान और तर्पण का विशेष महत्व है. इस वेदी पर तर्पण करने से पिंडदानी के 21 कुलों के पितरों का उद्धार होता है. मान्यता है कि इस प्रक्रिया से पितर यमपुरी के रास्ते स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं. वैतरणी वेदी पर किए गए कर्मकांडों का विशेष माहात्म्य पुराणों में भी वर्णित है.

Pitru Paksha Mela 2025
विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला (ETV Bharat)

गोदान का विधान: इस दिन गोदान का भी विशेष महत्व है. शास्त्रों के अनुसार, गोदान करने से पितरों को वैतरणी नदी पार करने में सहायता मिलती है, जो यमपुरी से स्वर्ग लोक तक का मार्ग है. संतों का कहना है कि चाहे व्यक्ति शक्त हो या अशक्त, गोदान अवश्य करना चाहिए. यह कार्य पितरों के मोक्ष और वंशजों की समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है.

Pitru Paksha Mela 2025
आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को वैतरणी (ETV Bharat)

पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति: वैतरणी सरोवर पर तर्पण और गोदान करने से पितर सीधे यमपुरी पहुंचते हैं और वहां से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं. पुराणों में वर्णित है कि वैतरणी नदी को पार करना पितरों के लिए आवश्यक है. इस वेदी पर किए गए कर्मकांड पितरों को इस कठिन मार्ग को पार करने में सहायता करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है.

Pitru Paksha Mela 2025
27 लाख से अधिक पिंडदानी गया जी पहुंच चुके (ETV Bharat)

वंशजों के लिए सुख-शांति: आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को वैतरणी वेदी पर तर्पण, गोदान और ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा है. इन कर्मकांडों से न केवल पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, बल्कि पिंडदानी के घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है. यह कर्मकांड परिवार की समृद्धि और दुखों के नाश के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

Pitru Paksha Mela 2025
पितृपक्ष मेला 21 सितंबर को होगा समाप्त (ETV Bharat)

वैतरणी नदी का पौराणिक माहात्म्य: पुराणों में वैतरणी सरोवर के महत्व का विशेष उल्लेख है. कथा के अनुसार, संत नारद जी से कहते हैं कि वैतरणी में तर्पण और गोदान करने से 21 कुलों का उद्धार होता है. यमराज के द्वार पर स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए गोदान आवश्यक है. यह नदी त्रैलोक्य में विश्रुत मानी जाती है और गया जी में अवतीर्ण हुई है.

पूरे विधि-विधान से करें पिंडदान: वैतरणी सरोवर पर तर्पण और गोदान पूरे विधि-विधान के साथ करना चाहिए. नियमों का पालन कर पिंडदान करने से ही पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है. इससे पितर प्रसन्न होते हैं और उनके वंशजों के घरों में सुख-समृद्धि आती है. विधिवत कर्मकांड से तीर्थयात्रियों को गया जी तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त होता है.

Pitru Paksha Mela 2025
पितृपक्ष मेले में तर्पण (ETV Bharat)

पितृपक्ष मेले का समापन: गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि गयाजी का पितृपक्ष मेला 21 सितंबर को समाप्त होगा. इस मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान और तर्पण करने आते हैं. वैतरणी वेदी पर आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को होने वाले कर्मकांड विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं, जो पितरों को मोक्ष और वंशजों को सुख-शांति प्रदान करते हैं.

Pitru Paksha Mela 2025
वैतरणी वेदी पर तर्पण और गोदान (ETV Bharat)

"आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को वैतरणी वेदी पर तर्पण किया जाता है. इस दिन पूरे विधि विधान के साथ कर्मकांड करना चाहिए. वहीं इस दिन गोदान का भी विधान है. इस वेदी पर तर्पण और गोदान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. वे यमपुरी के रास्ते स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और 21 कुलों का उद्धार हो जाता है."- गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

