पितृपक्ष मेले में 9वें दिन इस जगह पर होता है पिंडदान, आकाशवाणी के बाद माता सीता ने राजा दशरथ का किया था पिंडदान

पितृपक्ष मेला: आज रामगया और सीता कुंड में पिंडदान का विधान, माता सीता ने राजा दशरथ का बालू से किया था पिंडदान, हुई थी आकाशवाणी.

पितृपक्ष मेला 2025
Published : September 15, 2025 at 11:45 AM IST

गया: विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला बिहार के गयाजी में चल रहा है. गया श्राद्ध के नौवें दिन आज रामगया और सीता कुंड में पिंडदान का विशेष विधान है. इन पिंडवेदियों पर लाखों तीर्थयात्री अपने पितरों के लिए पिंडदान करने पहुंचते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो. खासकर सीता कुंड में बालू के पिंड से पिंडदान की परंपरा माता सीता से शुरू हुई, जो आज भी कायम है.

सीता कुंड पर बालू के पिंड से पिंडदान की परंपरा: सीता कुंड पिंडवेदी पर माता, पितामही और प्रपितामही को बालू के पिंड से पिंडदान किया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का यहीं बालू के पिंड से पिंडदान किया था. इसके बाद से यह परंपरा शुरू हुई, जिसके तहत बालू के पिंड से पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है. सीता कुंड की यह पिंडवेदी अपनी पौराणिकता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती है.

राजा दशरथ का बालू से हुआ था पिंडदान

रामगया पिंडदान का दूसरा प्रमुख स्थल: रामगया, जो सीता कुंड के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है, भी पितृपक्ष मेले का एक महत्वपूर्ण पिंडवेदी स्थल है. मान्यता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने यहां राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था. गया श्राद्ध के नौवें दिन रामगया में भी तीर्थयात्री पूरे विधि-विधान के साथ पिंडदान करते हैं, जिससे उनके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है.

विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला

माता सीता और राजा दशरथ की पौराणिक कथा: पुराणों के अनुसार, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान गयाजी आए थे. जब राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने गए, तब राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई कि शुभ मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी पिंडदान करें। उस समय माता सीता अकेली थीं और उनके पास कोई सामग्री नहीं थी. उन्होंने फल्गु नदी के बालू से पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया. यही परंपरा आज भी सीता कुंड में कायम है.

माता सीता ने राजा दशरथ का किया था पिंडदान

अक्षयवट और फल्गु नदी की कहानी: जब माता सीता ने बालू के पिंड से पिंडदान किया, तो भगवान राम ने साक्षियों से इसकी पुष्टि मांगी. कई साक्षियों ने झूठ बोला, लेकिन अक्षयवट ने सच कहा. प्रसन्न होकर माता सीता ने अक्षयवट को अक्षय होने का वरदान दिया, जो आज भी वहां विराजमान है. वहीं, फल्गु नदी ने झूठ बोला, जिसके कारण माता सीता ने उसे अंत:सलिला होने का श्राप दिया. आज भी फल्गु नदी का जल सतह पर कम दिखता है.

सीता कुंड में पिंडदानियों की भीड़

पितृपक्ष मेले में तीर्थयात्रियों की भीड़: पितृपक्ष मेले में देश-विदेश से लाखों तीर्थयात्री गयाजी पहुंचते हैं. सीता कुंड और रामगया में पिंडदान करने का विशेष महत्व है. तीर्थयात्री अपने पितरों के मोक्ष और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए पूरे श्रद्धा और विधि-विधान के साथ पिंडदान करते हैं. खासकर सीता कुंड में बालू के पिंड से पिंडदान की प्रथा तीर्थयात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय है.

पिंडदान की तारीख

पौराणिक महत्व और आध्यात्मिकता: गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि सीता कुंड और रामगया दोनों ही पिंडवेदियां अपने पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं. इन स्थलों का उल्लेख पुराण शास्त्रों में भी मिलता है. माता सीता द्वारा शुरू की गई बालू के पिंड से पिंडदान की परंपरा आज भी तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है. इन वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

"आज गया श्राद्ध के नौवें दिन, सीता कुंड और रामगया में पिंडदान का विशेष विधान है. तीर्थयात्री नियमानुसार बालू के पिंड से अपने पितरों का पिंडदान करते हैं. यह प्रक्रिया न केवल पितरों को मोक्ष प्रदान करती है, बल्कि तीर्थयात्रियों को भी आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि देती है. गयाजी का पितृपक्ष मेला इस पौराणिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का एक अनुपम उदाहरण है."-गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

