पितृपक्ष मेले में 9वें दिन इस जगह पर होता है पिंडदान, आकाशवाणी के बाद माता सीता ने राजा दशरथ का किया था पिंडदान

Published : September 15, 2025

गया: विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला बिहार के गयाजी में चल रहा है. गया श्राद्ध के नौवें दिन आज रामगया और सीता कुंड में पिंडदान का विशेष विधान है. इन पिंडवेदियों पर लाखों तीर्थयात्री अपने पितरों के लिए पिंडदान करने पहुंचते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो. खासकर सीता कुंड में बालू के पिंड से पिंडदान की परंपरा माता सीता से शुरू हुई, जो आज भी कायम है. सीता कुंड पर बालू के पिंड से पिंडदान की परंपरा: सीता कुंड पिंडवेदी पर माता, पितामही और प्रपितामही को बालू के पिंड से पिंडदान किया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का यहीं बालू के पिंड से पिंडदान किया था. इसके बाद से यह परंपरा शुरू हुई, जिसके तहत बालू के पिंड से पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है. सीता कुंड की यह पिंडवेदी अपनी पौराणिकता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती है. राजा दशरथ का बालू से हुआ था पिंडदान (ETV Bharat) रामगया पिंडदान का दूसरा प्रमुख स्थल: रामगया, जो सीता कुंड के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है, भी पितृपक्ष मेले का एक महत्वपूर्ण पिंडवेदी स्थल है. मान्यता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने यहां राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था. गया श्राद्ध के नौवें दिन रामगया में भी तीर्थयात्री पूरे विधि-विधान के साथ पिंडदान करते हैं, जिससे उनके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला (ETV Bharat) माता सीता और राजा दशरथ की पौराणिक कथा: पुराणों के अनुसार, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान गयाजी आए थे. जब राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने गए, तब राजा दशरथ की आकाशवाणी हुई कि शुभ मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी पिंडदान करें। उस समय माता सीता अकेली थीं और उनके पास कोई सामग्री नहीं थी. उन्होंने फल्गु नदी के बालू से पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया. यही परंपरा आज भी सीता कुंड में कायम है.

