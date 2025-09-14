ETV Bharat / state

पितृपक्ष मेले में आठवें दिन 16 वेदियों पर पिंडदान का विधान, अब तक 18 लाख से अधिक पिंडदानी पहुंचे 'मोक्ष नगरी'

गया पितृपक्ष मेले में 16 वेदियों पर पिंडदान का विशेष महत्व है. यहां भगवान विष्णु के चरण दर्शन से पितरों को मोक्ष मिलता है

श्राद्ध का आठवां दिन (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

September 14, 2025

गया. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में गया श्राद्ध का आठवां दिन विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि विष्णुपद मंदिर के समीप स्थित 16 स्तंभ रूपी वेदियों पर पिंडदान से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है.

16 वेदियों पर पिंडदान का विधान : गया श्राद्ध के आठवें दिन आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथि को 16 वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है. यह कर्मकांड आश्विन कृष्ण षष्ठी से अष्टमी तक चलता है. इन्हें सोलह वेदी मंडप कहा जाता है.

16 वेदियों पर पिंडदान का विधान (ETV Bharat)

भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन आवश्यक : 16 वेदियों पर पिंडदान करने के बाद विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के अलौकिक चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए. मान्यता है कि इस दर्शन से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक मिलता है.

धर्म ग्रंथों में वर्णित महत्व : धर्म शास्त्रों और पुराणों में 16 वेदियों पर पिंडदान का महत्व स्पष्ट रूप से वर्णित है. कहा गया है कि पितृ देवता के रूप में भगवान विष्णु स्वयं यहां मौजूद रहते हैं और पूरे विधि विधान से किए गए श्राद्ध से पितरों को मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है.

गया श्राद्ध का आठवां दिन (ETV Bharat)

ये हैं विष्णुपद की 16 वेदियां : विष्णुपद मंदिर के समीप स्थित 16 वेदियों में कार्तिक पद, दक्षिणाग्नि पद, गार्हपत्यानी पद, आवहनोमग्निपद, संध्याग्नि पद, आवसंध्याग्निपथ, सूर्य पद, चंद्र पद, गणेश पद, उधीची पद, कण्व पद, मातंग पद, कौच पद, इंद्र पद, अगस्त्य पद और कश्यप पद शामिल हैं.

गयापाल पंडा ने बताया महत्व : गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार के अनुसार आश्विन कृष्ण सप्तमी को 16 स्तंभ रूपी वेदियों पर पिंडदान और विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है.

16 वेदियों पर पिंडदान का विधान (ETV Bharat)

''16 वेदियों में पिंडदान करने का विधान है. यह स्तंभ रूपी वेदियां विष्णुपद मंदिर के समीप स्थित है. इन वेदियों पर पिंडदान करने के बाद तीर्थ यात्री को विष्णुपद मंदिर जाना चाहिए और वहां भगवान विष्णु के अलौकिक चरण चिन्ह का दर्शन करना चाहिए. यहां भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं. यहां पिंडदान का कर्मकांड करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और स्वर्ग लोक मिल जाता है.''- गजाधर लाल कटरियार. गयापाल पंडा

अब तक 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे : गया जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 18 लाख 91 हजार तीर्थयात्री गयाजी पहुंच चुके हैं. केवल शनिवार को ही 3.58 लाख पिंडदानी यहां आए. प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं.

अब तक 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे (ETV Bharat)

29 सितंबर तक चलेगा पितृपक्ष : गया जी में चल रहा पितृपक्ष मेला 21 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा. यह आयोजन भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है और इस अवधि में लाखों श्रद्धालु देश-विदेश से गयाजी पहुंचकर पिंडदान करते हैं. मान्यता है कि इन 15 दिनों में किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार को पुण्य फल मिलता है.

