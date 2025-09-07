ETV Bharat / state

पितृ पक्ष मेला में नि:शुल्क रहना है तो इन स्थानों की व्यवस्था का उठाएं लाभ, सुरक्षा की पूरी गारंटी

पितृ पक्ष मेला में नि:शुल्क रहना है तो कई स्थानों पर इसकी व्यवस्था की गई है. जिसके सुरक्षा की गारंटी प्रशासन ने ली है. पढ़ें.

PITRU PAKSHA MELA 2025
नि:शुल्क और शुल्क आधारित आवास स्थल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 3:12 PM IST

4 Min Read

गयाजी: बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेला 2025 शुरू हो चुका है. फल्गु नदी में स्नान के बाद श्रद्धालु श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं. जिला प्रशासन के अनुसार पहले दिन करीब एक लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, और अगले कुछ दिनों में यह संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है. राजकीय मेला होने के कारण सरकार और प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नि:शुल्क आवास की सुविधा.

नि:शुल्क आवास की व्यापक व्यवस्था: बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने गयाजी और बोधगया में तीर्थयात्रियों के लिए नि:शुल्क ठहरने की व्यापक व्यवस्था की है. जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि इस बार 64 स्थानों पर नि:शुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें स्कूल, धर्मशालाएं और अन्य सामुदायिक भवन शामिल हैं. इनमें प्रतिदिन 18,000 से अधिक तीर्थयात्री ठहर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, कुछ निजी आवास भी चिह्नित किए गए हैं, जहां शुल्क देकर ठहरने की सुविधा है.

महाकुंभ की तर्ज पर साफ-सफाई (ETV Bharat)

टेंट सिटी बना आकर्षण का केंद्र: बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने गांधी मैदान में एक हाईटेक टेंट सिटी स्थापित की है, जिसमें 2,500 बेड की व्यवस्था है. इस टेंट सिटी में गद्दे, चादर, तकिए, पंखे और बड़े कूलर लगाए गए हैं. जर्मन वाटरप्रूफ पंडालों को घर जैसा सजाया गया है, और गर्मी से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. पर्यटन विभाग के मनोज कुमार ने बताया कि यह टेंट सिटी नि:शुल्क है और इसमें शौचालय, स्नानघर, पीने का पानी, साफ-सफाई, प्रकाश और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है.

टेंट सिटी में अतिरिक्त सुविधाएं: टेंट सिटी में अस्थायी थाना, कंट्रोल रूम, पर्यटन विभाग का सूचना केंद्र, चिकित्सा केंद्र और लॉकर रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. तीर्थयात्रियों के लिए गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है, और जीविका दीदियों द्वारा कम कीमत पर शुद्ध भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. पहले दिन ही 100 तीर्थयात्री टेंट सिटी में ठहर चुके हैं, और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

Pitru Paksha Mela 2025
सुरक्षा की पूरी गारंटी (ETV Bharat)

नि:शुल्क और शुल्क आधारित आवास स्थल: जिला प्रशासन ने कुल 685 आवास स्थलों की व्यवस्था की है, जिनमें 38 स्थान नि:शुल्क हैं, जहां 63,274 लोग ठहर सकते हैं. नि:शुल्क स्थानों में गांधी मैदान की टेंट सिटी, मध्य विद्यालय शाहमीर तकिया, राजकीय मध्य विद्यालय चांद चौरा, अक्षयवट, गोदावरी, और बोधगया के निगम मॉनेस्ट्री जैसे स्थान शामिल हैं. इसके अलावा, गयाजी और बोधगया में निजी होटल और गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं, जहां शुल्क देकर ठहरा जा सकता है.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था: पर्यटन विभाग के मनोज कुमार ने बताया कि प्रशासन ने सभी आवास स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है, और बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है.

"ठहरने के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. बिजली कटौती की स्थिति में जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े."-मनोज कुमार, पर्यटन विभाग

Pitru Paksha Mela 2025
टेंट सिटी बना आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

महाकुंभ की तर्ज पर साफ-सफाई: पितृपक्ष मेले के दौरान पूरे शहर की साफ-सफाई महाकुंभ की तर्ज पर की जा रही है. नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने बताया कि शहर को चार जोन और 54 सेक्टर में बांटकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कराई जा रही है.

"नगर निगम ने 30,000 अतिरिक्त सफाई कर्मियों को तैनात किया है, और फल्गु नदी की सफाई के लिए ट्रैश क्लीनिंग बोर्ड का उपयोग हो रहा है. ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी नियमित रूप से किया जा रहा है."-कुमार अनुराग, नगर आयुक्त

PITRU PAKSHA MELA 2025
श्राद्ध और तर्पण (ETV Bharat)

तीर्थयात्रियों और पंडितों की प्रतिक्रिया: चंपारण से आए तीर्थयात्री प्रभुनाथ तिवारी ने टेंट सिटी की व्यवस्था की सराहना की और कहा कि नि:शुल्क ठहरने की सुविधा ने उनकी यात्रा को आसान बनाया है. पंडित प्रदुमन उपाध्याय ने भी प्रशासन की व्यवस्थाओं, खासकर साफ-सफाई और टेंट सिटी की सुविधाओं की तारीफ की. जिला प्रशासन और बिहार सरकार के प्रयासों से तीर्थयात्रियों को इस बार काफी सहूलियत मिल रही है.

"अच्छी व्यवस्था की गई है, यहां टेंट सिटी में सभी व्यवस्था के साथ साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है, जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया है. इस से यात्रियों को सहूलत होगी, एक व्यक्ति पूरा मेला रह सकता है."-प्रदुमन उपाध्याय, पंडित

