पितृ पक्ष में करें ये काम, बरसेगा पितरों का आशीर्वाद - PITRU PAKSHA 2025

पितृ पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है और उन्हें सम्मान दिया जाता है.

Pitru Paksha 2025
पितृ पक्ष 2025 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 2:59 PM IST

कुल्लू: सनातन धर्म में जहां देवी-देवताओं के पूजन की परंपरा है. वहीं, पितरों के निमित्त श्राद्ध भी हर साल किए जाते हैं. इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा. इसी के साथ पितृ पक्ष की समाप्ती हो जाएगी. पितृ पक्ष के दिनों में लोगों द्वारा अपने-अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है और घरों में ब्राह्मण को बुलाकर पितरों की पूजा अर्चना की जाती है.

7 से 21 सितंबर तक रहेगा पितृ पक्ष

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर की रात को 1 बजकर 41 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 7 सितंबर को रात 11 बजकर 38 मिनट पर होगा. ऐसे में हिंदू पंचांग को देखते हुए इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी और श्राद्ध की समाप्ति 21 सितंबर को होगी.

"इस साल 12 सितंबर की दोपहर 12.20 बजे तक पंचमी तिथि है. इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी. 13 सितंबर की सुबह 11.04 बजे तक ही षष्ठी तिथि रहेगी. पिंडदान, तर्पण में दोपहर 12 से दो बजे तक तिथि होना अनिवार्य है. ऐसे में 12 सितंबर को पंचमी व षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. वहीं, 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध दिया जाएगा और उसके अगले दिन से प्रतिपदा का श्राद्ध शुरू होगा." - आचार्य विजय कुमार

पितृ पक्ष के दौरान क्या करें?

  • इस अवधि के दौरान रोज सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काला तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए.
  • श्राद्ध के दिन किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराना शुभ माना जाता है.
  • इस दिन भोजन में खीर, पूड़ी, और उनकी पसंद की अन्य चीजें शामिल करनी चाहिए.
  • श्राद्ध के बाद जरूरतमंदों को क्षमतानुसार दान देना चाहिए.
  • पितृ पक्ष के 15 दिनों तक घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए.
  • इस अवधि में घर में बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है.
  • इस दौरान घर और मन दोनों को साफ और पवित्र रखना चाहिए.
