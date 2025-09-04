कुल्लू: सनातन धर्म में जहां देवी-देवताओं के पूजन की परंपरा है. वहीं, पितरों के निमित्त श्राद्ध भी हर साल किए जाते हैं. इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा. इसी के साथ पितृ पक्ष की समाप्ती हो जाएगी. पितृ पक्ष के दिनों में लोगों द्वारा अपने-अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है और घरों में ब्राह्मण को बुलाकर पितरों की पूजा अर्चना की जाती है.

7 से 21 सितंबर तक रहेगा पितृ पक्ष

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर की रात को 1 बजकर 41 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इसका समापन 7 सितंबर को रात 11 बजकर 38 मिनट पर होगा. ऐसे में हिंदू पंचांग को देखते हुए इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी और श्राद्ध की समाप्ति 21 सितंबर को होगी.

"इस साल 12 सितंबर की दोपहर 12.20 बजे तक पंचमी तिथि है. इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी. 13 सितंबर की सुबह 11.04 बजे तक ही षष्ठी तिथि रहेगी. पिंडदान, तर्पण में दोपहर 12 से दो बजे तक तिथि होना अनिवार्य है. ऐसे में 12 सितंबर को पंचमी व षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. वहीं, 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध दिया जाएगा और उसके अगले दिन से प्रतिपदा का श्राद्ध शुरू होगा." - आचार्य विजय कुमार

पितृ पक्ष के दौरान क्या करें?