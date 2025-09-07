ETV Bharat / state

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है. ऐसे में आज से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध भोज बनाए जाएंगे.

Pitru Paksha 2025
पितृपक्ष 2025 (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read

शिमला: श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए विशेष भोज तैयार किया जाता है. यह भोज सात्विक और पूरी तरह से शुद्ध होता है. यह तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय परंपरा में कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो हर घर में कॉमन रहते हैं. उड़द की दाल, चावल और खीर. इनके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बताए गए हैं. इसके अलावा और भी व्यंजन बनते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें श्राद्ध में बिल्कुल नहीं बनाया जाता.

कॉमन व्यंजन और उनका महत्व

  • उड़द की दाल

आचार्य परमस्वरूप शर्मा का कहना है कि गरुड़ पुराण और श्राद्ध कांड में उड़द की दाल को आत्मा के पोषण का प्रतीक माना गया है. इसे पितरों को अर्पित करने से वंशजों को बल और स्थायित्व प्राप्त होता है. धार्मिक रूप से यह शक्ति और स्थायित्व का संकेत है. वैज्ञानिक दृष्टि से उड़द प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर है.

  • चावल

चावल को भारतीय संस्कृति में “शुद्ध अन्न” कहा गया है. यह आत्मा को शांति प्रदान करने वाला माना जाता है. वैज्ञानिक रूप से चावल हल्का, पचने में आसान और ऊर्जा देने वाला भोजन है.

  • खीर

खीर मिठास और तृप्ति का प्रतीक है. दूध और चावल से बनने के कारण इसे सात्विक और पौष्टिक भोजन माना गया है. मान्यता है कि खीर से पितरों को संतोष और शांति मिलती है.

इनके अलावा क्या-क्या बनता है?

आचार्य परमस्वरूप शर्मा का कहना है कि श्राद्ध भोज में अन्य व्यंजन भी शामिल होते हैं. इन सबका प्रतीकात्मक अर्थ है तृप्ति, सात्विकता और शांति.

  1. पूड़ी
  2. कद्दू और तोरई की सब्जी
  3. कचौड़ी या पकोड़ी
  4. साग और हरी सब्जियां
  5. गुड़ या मिश्री
  6. फल (केला, नारियल, अमरूद)
  7. गंगाजल

श्राद्ध में क्या नहीं दिया जाता और क्यों?

आचार्य परमस्वरूप ने बताया कि श्राद्ध भोज में कुछ चीजें वर्जित मानी जाती हैं, क्योंकि वे आत्मा की शांति के बजाय अशांति का कारण बनती हैं.

  • मांस-मछली और अंडा: तामसिक और हिंसा से जुड़ी चीजें, आत्मा को अशांति देती हैं.
  • लहसुन और प्याज: राजसिक-तामसिक गुणों के कारण वर्जित, सात्विकता को भंग करते हैं.
  • मद्यपान (शराब): पितरों का अनादर माना जाता है.
  • अत्यधिक मसालेदार और तैलीय भोजन: यह शरीर और आत्मा दोनों को असंतुलित करता है.
  • बासी भोजन: अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है.

"श्राद्ध का भोजन आत्मा को शांति और वंशजों को पुण्य देने के लिए होता है. इसलिए सात्विक भोजन ही अर्पित किया जाता है. तामसिक और मांसाहारी भोजन पितरों की तृप्ति नहीं कर सकता." - आचार्य परमस्वरूप शर्मा

आचार्य बताते हैं कि श्राद्ध भोज केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक तर्क का संतुलन है. उड़द दाल, चावल और खीर जैसे व्यंजन आत्मा की तृप्ति और शांति से जुड़े हैं, जबकि सात्विक और हल्के भोजन परिवार को भी संतुलन देते हैं. यही कारण है कि पीढ़ियों से श्राद्ध भोज की थाली में यह परंपरा आज भी वैसी ही जीवित है.

ये भी पढ़ें: क्या जिंदा आदमी भी कर सकता है अपना श्राद्ध, जानें किन लोगों के लिए है ये परंपरा

ये भी पढ़ें: पितृ पक्ष में करें ये काम, बरसेगा पितरों का आशीर्वाद

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS SHRADH BHOJWHAT TO OFFER IN ANCESTORS SHRADHपितृपक्ष 2025WHAT NOT OFFERED IN SHRADH BHOJPITRU PAKSHA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जानें क्यों हिमाचल में इस बार हो रही भारी बारिश, 26 अगस्त को ही पीछे छूट गया चार महीने के रेनफॉल का आंकड़ा

कितने अमीर हैं हिमाचल के मंदिर ? इस मंदिर पर लक्ष्मी सबसे ज्यादा मेहरबान

हिमाचल में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधानसभा में विधेयक पारित

पितृ पक्ष में करें ये काम, बरसेगा पितरों का आशीर्वाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.