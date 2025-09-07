ETV Bharat / state

पूर्णिमा श्राद्ध कब व कैसे करें? चंद्र ग्रहण पर कब तक कर सकेंगे श्राद्ध, जानें

7 सितंबर 2025, पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण का साया रहेगा. ऐसे में जानिए कब और किस समय करें पूर्णिमा श्राद्ध.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 7, 2025 at 8:46 AM IST

9 Min Read

गयाजी: पितृपक्ष 2025 की शुरुआत हो गई है. आज 7 सितंबर को पितृपक्ष की पूर्णिमा का श्राद्ध फल्गु गंगा में किया जाएगा. हर साल भाद्रपद पुर्णिमा से शुरू होकर अमावस तक पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है. गयापाल पंडाजी के अनुसार पितृपक्ष की विशेषता और उसकी महत्ता खास है. इस बार आज पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है. जब की आज भाद्रपद पूर्णिमा के साथ ही पूर्ण चंद्रग्रहण भी लगेगा. हालांकि यह संयोग काफी दुर्लभ माना जाता है.

पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण : पितृपक्ष का आज पहला दिन है. जबकि समापन 21 सितंबर को स्वर्गपितृ अमावस्या पर होगा. आज चंद्र ग्रहण भी है. चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. जिस वजह से सूतक काल मान्य होगा. ऐसे में क्या है ग्रहण में श्राद्ध तर्पण का नियम, आइये जानते है.

कब और किस समय करें पितरों का श्राद्ध-तर्पण : यह जानना बे हद जरूरी है कि चंद्र ग्रहण की अवधि में क्या पिंडदान कर सकते हैं?. अगर आज करेंगे तो उस का समय कितने बजे तक होगा? इस संबंध में विष्णु पद मंदिर कार्यकारणी समिति के पूर्व सचिव सह गयाजी पुरोहित अमरनाथ ढोलकी कहते हैं कि चंद्रग्रहण की अवधि में पिंडदान करना माना है. क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वह भगवान स्वरूप हैं. तो ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्रग्रहण हो वह वर्जित होता है. हम किसी भी देवी देवता को स्पर्श नहीं करते हैं तो पितरों को हम स्पर्श कैसे करें?.

''जब हम पिंडदान देते हैं तो वो पितृ स्वरूप हो जाते हैं. उसका स्पर्श वर्जित होता है. लेकिन आज 12 बजे तक श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, उसके बाद नहीं. दूसरे दिन फिर पिंडदान करें. रात्रि में वैसे भी पिंडदान वर्जित है. सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले तक पिंडदान कर सकते हैं. किसी भी ग्रहण में श्राद्ध पिंडदान करना मना है और इस संबंध में शास्त्रों में पूरा वर्णित है.'' - अमरनाथ ढोलकी, विष्णु पद मंदिर कार्यकारणी समिति के पूर्व सचिव सह गयाजी पुरोहित

सूतक लगने से पहले कर लें श्राद्ध तर्पण : पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध और दान पुण्य किया जाता है. पूर्णिमा तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा की तिथि पर हुई हो. लेकिन आज चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9.58 बजे और समापन 1.26 बजे होगा. यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र तथा कुंभ राशि पर होगा.

किस समय करें पितरों का तर्पण? : गयापाल पंडा अमरनाथ कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि ''चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पूर्व 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है. इसलिए इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को 12:57 बजे पर प्रारंभ हो जाएगा. इसलिए यहां आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वह 12:57 बजे से पहले ही श्राद्ध तर्पण कर लें.'' अमरनाथ ढोलकी के अनुसार ''सूतक में श्राद्ध तर्पण करना मना है. इसका पालन करना चाहिए''

अगर कर लिया तो क्या होगा? : अमरनाथ ढोलकी कहते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म विशेष मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना गया है. कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पूजा के लिए कुतुप मुहूर्त. रौहिण मुहूर्त और अपराह्न काल को सबसे शुभ माना गया है. जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें बताया जाता है की कोशिश करनी चाहिए की अपराह्न काल समाप्त होने से पहले श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएं. ताकि पितरों को पूर्ण संतुष्टि और आशीर्वाद प्राप्त हो सके.

''आज चंद्रग्रहण होगा इसलिए 12:57 से पहले सभी अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएं. अगर कोई 12:57 के बाद भी अनजाने में श्राद्ध कर लेता है तो अज्ञानता वश उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा. लेकिन जानने के बाद नहीं करना चाहिए. अगर अज्ञानता में कोई कर लेता है तो वह पितृ दोष से मुक्त होगा.'' - अमरनाथ ढोलकी, विष्णु पद मंदिर कार्यकारणी समिति के पूर्व सचिव सह गयाजी पुरोहित

लोक व्यवहार के कारण नहीं होता है : हालांकि चंद्र ग्रहण के दौरान श्राद्ध करें या नहीं?. इस संबंध में रामानुज मठ के स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य महाराज कहते हैं कि वायु पुराण में है कि चंद्रग्रहण में सूतक काल के बाद कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए. मानवीय जीवन के लिए कोई भी कार्य वर्जित माना गया है. लेकिन वायु पुराण के अनुसार यहां गयाजी पर श्राद्ध कर्म करने के लिए सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो उसमें भी श्राद्ध श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है. जिससे और कोटी गुना फल देता है. लेकिन स्वयं के कोई कार्य हो तो वह सूतक काल से ही वर्जित होता है.

''गया में ग्रहण काल में भी श्राद्ध करने का भी विधान है. ऐसा हमारा शास्त्र आज्ञा करता है. लोग व्यवहार में आने के कारण ग्रहण में श्राद्ध नहीं होता है. जबकि शास्त्र तो कहता है कि गया में कभी भी किसी भी काल में आकर श्राद्ध कर सकते हैं. लेकिन लोग व्यवहार में आने के बाद ग्रहण काल में लोग कोई कार्य शुभ नहीं करते इसीलिए शायद श्राद्ध नहीं करें. लेकिन शास्त्रों में भी ग्रहण में श्राद्ध करने का विधान बताया गया है.'' - स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य महाराज, रामानुज मठ

आज पितृ पक्ष का पहला दिन : स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य महाराज बताते हैं कि आज पितृ पक्ष का पहला दिन है. पूर्णिमा का कार्य केवल और केवल फल्गु स्नान और अपने जो परंपरिक पंडा समाज है, जिसके जो तीर्थ पंडा होते हैं, उनके पांव पूजन का कार्यक्रम होगा. उनसे अनुज्ञा ली जाती है.

आखिर क्यों खास है फल्गु श्राद्ध? : स्वामी महाराज बताते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है आचार्य देवो भवः यानी आचार्य देव स्वरूप माने जाते हैं और बिना आचार्य के अनुज्ञा के कोई कार्य नहीं किया जाता है . उसी प्रकार से गयाजी में गयापाल तीर्थ पुरोहित समाज है. उनकी अनुज्ञा लेकर श्रद्धा पूर्वक फल्गु स्नान करेंगे और वहां तर्पण करते हुए श्राद्ध प्रारंभ करेंगे.

पितृपक्ष का पहला दिन और खीर का पिंड : गया जी में पिंडदानी फल्गु नदी में पहला पिंडदान कर रहे हैं. पिंडदान के पहले दिन खीर का पिंडदान करने का महत्व है. फल्गु नदी में स्नान करके पितरों को फल्गु नदी के जल से तर्पण कर त्रपाक्षिक कर्मकांड की शुरुआत कर दिए.

फल्गु नदी की कहानी : फल्गु नदी को पंचतीर्थ नदी कहा जाता है. फल्गु नदी पांच नदियों के संगम से उत्पन्न हुई है. फल्गु नदी देश की सभी नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है. फल्गु नदी सतयुग सतत सलिला प्रवाहित होता था. लेकिन फल्गु नदी शापित नदी कहलाती है. आखिर क्यों, आइये जानते है.

जब माता सीता फल्गु नदी को दिया श्राप : हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने पिता के मृत्यु के उपरांत गयाजी में पिंडदान करने आए थे. पिंडदान की सामग्री लाने दोनों भाई नगर में चले गए और माता सीता फल्गु नदी में अठखेलियां कर रही थीं. इसी बीच आकाशवाणी हुई की पुत्री पिंडदान का वक्त हो गया है, मुझे पिंड दो. इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण और अक्षय वट को साक्षी रखकर राजा दशरथ को बालू का पिंडदान दिया.

क्या था श्राप? : भगवान राम और लक्ष्मण के वापस लौटने पर माता सीता ने उन्हें पूरी कहानी बताई. लेकिन भगवान राम को भरोसा नहीं हुआ. माता सीता ने साक्षी चारों से पूछा लेकिन ब्राह्मण, फल्गु और गौ ने कह दिया की माता सीता ने पिंडदान नहीं किया है. तब माता सीता क्रोधित हुई और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दे दिया. जिस कारण यह फल्गु नदी ने अपने प्रवाह को खो दिया और धरती के नीचे बहने लगी.

श्राद्ध की तिथियां :

  • पूर्णिमा श्राद्ध : 7 सितंबर 2025 रविवार
  • प्रतिपदा श्राद्ध : 8 सितंबर 2025 सोमवार
  • द्वितीया श्राद्ध : 9 सितंबर 2025 मंगलवार
  • तृतीया श्राद्ध : 10 सितंबर 2025 बुधवार
  • चतुर्थी श्राद्ध : 10 सितंबर 2025 बुधवार
  • पंचमी श्राद्ध : 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार
  • महा भराणी : 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार
  • पष्ठी श्राद्ध : 12 सितंबर 2025 शुक्रवार
  • सप्तमी श्राद्ध : 13 सितंबर 2025 शनिवार
  • अष्टमी श्राद्ध : 14 सितंबर 2025 रविवार
  • नवमी श्राद्ध : 15 सितंबर 2025 सोमवार
  • दशमी श्राद्ध : 16 सितंबर 2025 मंगलवार
  • एकादशी श्राद्ध : 17 सितंबर 2025 बुधवार
  • द्वादशी श्राद्ध : 18 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार
  • त्रयोदशी श्राद्ध : 19 सितंबर 2025 शुक्रवार
  • माधा श्राद्ध : 19 सितंबर 2025 शुक्रवार
  • चतुर्दशी श्राद्ध : 20 सितंबर 2025 शनिवार
  • सुवर्गपितृ अमावस्या : 21 सितंबर 2025 रविवार

ये भी पढ़ें : पितृ पक्ष का पहला दिन : फल्गु नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान का विधान, जानें इसका कारण

ये भी पढ़ें : यहां 300 वर्ष पुराने बही-खातों में दर्ज है आपकी वंशावली, पंडा पोथी में सुरक्षित है 700 सालों का रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें : Pitru Paksha 2025: दुनिया का एक मात्र तीर्थ स्थल जहां जीवित व्यक्ति खुद करता है अपना पिंडदान

ये भी पढ़ें : घर बैठे पूर्वजों को दिलाएं मोक्ष, पितृपक्ष मेला में ऑनलाइन पिंडदान की सारी व्यवस्था, यहां जानें पैकेज

For All Latest Updates

TAGGED:

PITRU PAKSHA FIRST DAY GAYAJIपितृपक्ष 2025पूर्णिमा श्राद्धCHANDRA GRAHAN ON SHRADDH PURNIMAPITRU PAKSHA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.