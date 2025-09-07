ETV Bharat / state

पूर्णिमा श्राद्ध कब व कैसे करें? चंद्र ग्रहण पर कब तक कर सकेंगे श्राद्ध, जानें

गयाजी: पितृपक्ष 2025 की शुरुआत हो गई है. आज 7 सितंबर को पितृपक्ष की पूर्णिमा का श्राद्ध फल्गु गंगा में किया जाएगा. हर साल भाद्रपद पुर्णिमा से शुरू होकर अमावस तक पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है. गयापाल पंडाजी के अनुसार पितृपक्ष की विशेषता और उसकी महत्ता खास है. इस बार आज पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है. जब की आज भाद्रपद पूर्णिमा के साथ ही पूर्ण चंद्रग्रहण भी लगेगा. हालांकि यह संयोग काफी दुर्लभ माना जाता है.

पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण : पितृपक्ष का आज पहला दिन है. जबकि समापन 21 सितंबर को स्वर्गपितृ अमावस्या पर होगा. आज चंद्र ग्रहण भी है. चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा. जिस वजह से सूतक काल मान्य होगा. ऐसे में क्या है ग्रहण में श्राद्ध तर्पण का नियम, आइये जानते है.

कब और किस समय करें पितरों का श्राद्ध-तर्पण : यह जानना बे हद जरूरी है कि चंद्र ग्रहण की अवधि में क्या पिंडदान कर सकते हैं?. अगर आज करेंगे तो उस का समय कितने बजे तक होगा? इस संबंध में विष्णु पद मंदिर कार्यकारणी समिति के पूर्व सचिव सह गयाजी पुरोहित अमरनाथ ढोलकी कहते हैं कि चंद्रग्रहण की अवधि में पिंडदान करना माना है. क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वह भगवान स्वरूप हैं. तो ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्रग्रहण हो वह वर्जित होता है. हम किसी भी देवी देवता को स्पर्श नहीं करते हैं तो पितरों को हम स्पर्श कैसे करें?.

''जब हम पिंडदान देते हैं तो वो पितृ स्वरूप हो जाते हैं. उसका स्पर्श वर्जित होता है. लेकिन आज 12 बजे तक श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, उसके बाद नहीं. दूसरे दिन फिर पिंडदान करें. रात्रि में वैसे भी पिंडदान वर्जित है. सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले तक पिंडदान कर सकते हैं. किसी भी ग्रहण में श्राद्ध पिंडदान करना मना है और इस संबंध में शास्त्रों में पूरा वर्णित है.'' - अमरनाथ ढोलकी, विष्णु पद मंदिर कार्यकारणी समिति के पूर्व सचिव सह गयाजी पुरोहित

सूतक लगने से पहले कर लें श्राद्ध तर्पण : पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध और दान पुण्य किया जाता है. पूर्णिमा तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा की तिथि पर हुई हो. लेकिन आज चंद्र ग्रहण का आरंभ रात 9.58 बजे और समापन 1.26 बजे होगा. यह ग्रहण शतभिषा नक्षत्र तथा कुंभ राशि पर होगा.

किस समय करें पितरों का तर्पण? : गयापाल पंडा अमरनाथ कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि ''चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पूर्व 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है. इसलिए इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को 12:57 बजे पर प्रारंभ हो जाएगा. इसलिए यहां आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से आग्रह किया गया है कि वह 12:57 बजे से पहले ही श्राद्ध तर्पण कर लें.'' अमरनाथ ढोलकी के अनुसार ''सूतक में श्राद्ध तर्पण करना मना है. इसका पालन करना चाहिए''

अगर कर लिया तो क्या होगा? : अमरनाथ ढोलकी कहते हैं कि पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म विशेष मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना गया है. कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पूजा के लिए कुतुप मुहूर्त. रौहिण मुहूर्त और अपराह्न काल को सबसे शुभ माना गया है. जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उन्हें बताया जाता है की कोशिश करनी चाहिए की अपराह्न काल समाप्त होने से पहले श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएं. ताकि पितरों को पूर्ण संतुष्टि और आशीर्वाद प्राप्त हो सके.

''आज चंद्रग्रहण होगा इसलिए 12:57 से पहले सभी अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएं. अगर कोई 12:57 के बाद भी अनजाने में श्राद्ध कर लेता है तो अज्ञानता वश उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा. लेकिन जानने के बाद नहीं करना चाहिए. अगर अज्ञानता में कोई कर लेता है तो वह पितृ दोष से मुक्त होगा.'' - अमरनाथ ढोलकी, विष्णु पद मंदिर कार्यकारणी समिति के पूर्व सचिव सह गयाजी पुरोहित

लोक व्यवहार के कारण नहीं होता है : हालांकि चंद्र ग्रहण के दौरान श्राद्ध करें या नहीं?. इस संबंध में रामानुज मठ के स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य महाराज कहते हैं कि वायु पुराण में है कि चंद्रग्रहण में सूतक काल के बाद कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए. मानवीय जीवन के लिए कोई भी कार्य वर्जित माना गया है. लेकिन वायु पुराण के अनुसार यहां गयाजी पर श्राद्ध कर्म करने के लिए सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो उसमें भी श्राद्ध श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है. जिससे और कोटी गुना फल देता है. लेकिन स्वयं के कोई कार्य हो तो वह सूतक काल से ही वर्जित होता है.