पुष्कर में श्राद्ध के महत्व को जानें, त्रेतायुग में श्रीराम तो द्वापर में श्री कृष्णा-पांडव भी यहां आए

पिता का श्राद्ध करने आये थे पुष्कर : पुष्कर में ज्योतिष आचार्य पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि सतयुग के तीर्थ पुष्कराज में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए आए थे. यहां उन्हें पिंडदान करते हुए सप्त ऋषियों में उनके पिता राजा दशरथ के दर्शन भी हुए थे. राजा दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया. भगवान श्री राम ने सप्तर्षियों को कंदमूल से भोजन करवाया था.

इन सभी ने पांच दिवसीय यज्ञ में प्रत्येक दिन पुष्कर ब्रह्म सरोवर में स्नान करके पुण्य कमाया. मान्यता है कि यह सभी पंच तीर्थ स्नान के लिए कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में रहते हैं. तीर्थराज गुरु पुष्कर राज भी इन पांच दिनों में पुष्कर में रहते हैं. मान्यता के अनुसार सदियों से पुष्कर में श्राद्ध कर्म होते आए हैं. यहां पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. यही वजह है कि पुष्कर में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है. विश्व में समस्त तीर्थों का गुरु होने से यहां त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, तर्पण समेत दान पुण्य का विशेष महत्व है. इसका उल्लेख विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण समेत अनेक धर्म शास्त्रों में वर्णित है.

तीर्थ नगरी धरती पर सबसे अति प्राचीन सतयुग का तीर्थ स्थल है. यह जगत पिता ब्रह्मा का धरती पर एकमात्र स्थान है, जहां विश्व का इकलौता जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है. बताया जाता है कि जगत पिता ब्रह्मा ने धरती पर अपना स्थान तय करने के लिए ब्रह्म लोक से कमल के पुष्प को धरती पर गिराया था. यह कमल का पुष्प पुष्कर में जहां गिरा वह ब्रह्म सरोवर बन गया. पुष्प के गिरने के बाद वह उछलकर तीन जगह और गिरा था. ऐसे में कनिष्ठ और बूढ़ा पुष्कर भी बन गए. यानी पुष्कर तीन हैं और इनके बीच सुधाबाय है, जिसे गया कुंड भी कहा जाता है. जगत पिता ब्रह्मा ने कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यहां सृष्टि यज्ञ किया था. यज्ञ के लिए जगत पिता ब्रह्मा ने समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनि, सभी पवित्र नदियों, समुद्र, तीर्थों, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागों को आमंत्रित किया था.

त्रेतायुग में भगवान श्री राम, द्वापर में कृष्ण और पांडवों ने भी यहां आकर श्राद्ध कर्म किए थे. इनके अलावा बड़े-बड़े ऋषि और मुनि भी यहां आए. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कई राजनीति के हस्तियों की अस्थियों के विसर्जन ही नहीं श्राद्ध कर्म भी यहां हुए हैं. मान्यता है कि तीर्थराज गुरु पुष्कर में श्राद्ध कर्म करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. ईटीवी भारत आपको बता रहा है ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में श्राद्ध के धार्मिक महत्व और इतिहास.

अजमेर: विश्व में जगत पिता ब्रह्मा का इकलौता मंदिर पुष्कर में है. पुष्कर से ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी. वहीं, पुष्कर को सभी तीर्थ का गुरु माना जाता है. पुष्कर के ब्रह्म सरोवर के जल को जगत पिता ब्रह्मा के कमंडल के जल के समान पवित्र माना जाता है. सरोवर के जल को नारायण रूप में मानकर इसकी पूजा होती है. यही वजह है कि सदियों से यहां पुष्कर आने वाले श्रद्धालु अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते आए हैं.

कार्तिक शुक्ल की गोपाष्टमी पर श्री कृष्णा भी आए : पंडित कैलाश नाथ दाधीच बताते हैं कि द्वापर युग में कार्तिक शुक्ल की गोपाष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण भी ग्वालों और पशुओं के साथ पुष्कर आए थे. यहां सभी ने सरोवर में स्नान कर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए थे. धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्णा 7 बार पुष्कर आए.

युद्ध के बाद पश्चाताप के लिए पांडव भी आए थे पुष्कर : द्वापर में पांडव भी दो बार पुष्कर आए थे. पांडवों ने लंबा वक्त अज्ञातवास का पुष्कर में बिताया था. इसके बाद कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई. इसके बाद भी पांडवों को जब आत्मग्लानि हुई तो पश्चाताप के लिए वह द्रौपदी के साथ पुष्कर आए थे. यहां उन्होंने सोमवती अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करने के लिए लंबा इंतजार किया. सोमवती अमावस्या नहीं आने पर वह तर्पण करके हिमालय की ओर चले गए और श्राद्ध नहीं कर पाए.

पितरों को ध से बनी खीर चढ़ाई जाती है (ETV Bharat Ajmer)

ऋषि-मुनियों की रही तपोस्थली : उन्होंने बताया कि सदियों से सप्त ऋषि सहित सभी ऋषि और मुनियों ने पुष्कर में आकर तप किया और यहां सरोवर में स्नान कर पुण्य अर्जित किया. सभी ऋषि मुनियों की साधना और तपस्या का फल उन्हें पुष्कर में मिला, इसलिए पुष्कर को तपोस्थली भी कहा जाता है. यहां भक्ति से नहीं तप से ही मनोरथ पूरे होते हैं. मान्यता है कि आज भी कई ऋषि मुनि और चिरंजीवी पुष्कर की नाग पहाड़ी में रहकर पवित्र सरोवर में स्नान के लिए आते हैं.

राजा-महाराजा, नेताओं के श्राद्ध कर्म हुए यहां : पुष्कर में राजा महाराजा की अस्थियों का विसर्जन और श्राद्ध कर्म होते रहे हैं. यही वजह है कि पुष्कर के 52 घाटों पर राजा महाराजाओं ने घाट और मंदिरों के निर्माण करवाएं. इसके अलावा धर्मशालाएं बनवाई गईं. देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि राजनेताओं की अस्थियां भी यहां पर विसर्जित की गई और उनके निमित्त श्राद्ध कर्म भी हुए.

पुष्कर में श्राद्ध के महत्व को जानें (ETV Bharat Ajmer)

सशरीर धरती पर लौटे करण ने जाना वास्तविक दान का महत्व : पंडित दाधीच बताते हैं कि महाभारत में उल्लेख है कि दानवीर कर्ण प्रत्येक दिन स्वर्ण दान किया करते थे. जब वह स्वर्ग गए तो स्वर्ग में उन्हें स्वर्ण मिला. ऐसे में दुखी मन से उन्होंने ईश्वर की आराधना की. तब ईश्वर ने उन्हें दान के महत्व को समझने के लिए पुनः सशरीर धरती पर भेजा. कर्ण ने भूखों को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया. लोगों के लिए धर्मार्थ कुएं, बावड़ियां, तालाब, धरमशालाएं बनवाई. इसके बाद जब वह स्वर्ग गए तो उन्हें स्वर्ग का वैभव प्राप्त हुआ.

दो प्रकार के होते हैं श्राद्ध : उन्होंने बताया कि श्राद्ध कर्म में त्रिपिंडी श्राद्ध होते हैं, जिसमें तीन पीढ़ियों तक के पितरों का श्राद्ध होता है. नारायण बलि एक प्राणी की आत्मा की शांति के लिए की जाती है. तर्पण से पितरों को जलांजलि मिलती है. वहीं, तिल, जौ और चावल के आटे से पिंड बनाए जाते हैं और विधिवत पूजा-अर्चना कर पितरों को स्मरण करते हुए पिंडदान किया जाता है. पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं. पहला पार्वण श्राद्ध होता है. यह मृत्यु की तिथि को दोपहर 12 बजे बाद किया जाता है. इसमें सभी दिवंगत पिता, पितामह, पर पितामह एवं उनकी दिवंगत पत्नियों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं. वहीं, एकोदिष्ठ श्राद्ध भी दोपहर 12 बजे तक किया जाता है. इसमें दिवंगत गुरु, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, ससुर, बहनोई, भतीजे, जमाता, भांजा, फूफा, मौसा, मित्र, विमाता के पिता और इन सभी की दिवंगत पत्नियों का श्राद्ध दोपहर 12 बजे बाद किया जाता है.

पूर्णिमा पर है चंद्र ग्रहण : ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि रविवार 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है. भारत में करीब 3:30 घंटे इसका असर रहेगा. पूर्णिमा पर श्राद्ध कर्म दोपहर 12:30 बजे से पहले होंगे. उन्होंने बताया कि इस बार श्राद्ध कर्म 16 दिन की बजाय 15 दिन के हैं. सप्तमी का श्राद्ध छठ पर किया जा सकता है. सप्तमी तिथि क्षय है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए चतुर्दशी का श्राद्ध होता है. वहीं, दिवंगत सुहागन स्त्रियों के लिए अष्टमी और चतुर्दशी का श्राद्ध विशेष माना जाता है. पंडित दाधीच ने बताया कि सर्वप्रथम अमावस्या पर भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध होता है, जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम नहीं होती.

इनको दें पंच ग्रास : श्राद्ध कर्म कर रहे व्यक्ति को पांच ग्रास के बारे में मालूम होना आवश्यक है. पंच ग्रास बलि देने से पितृ प्रसन्न होते हैं. इसमें कौआ, गाय, श्वान, पक्षी, अतिथि (मांगने वाले) को पंच ग्रास देना चाहिए. इसमें चावल और दूध से बनी खीर, उड़द से बने पकवान, तुराई फली की सब्जी, दही को भोजन में शामिल अवश्य करें. वहीं, पितरों को दूध से बने पकवान या किशमिश का भोग लगाए. पितरों की तस्वीर, मूर्ति या सोने या चांदी के बने पतरियों को साफ करके उन पर अनामिका उंगली से चंदन लगाएं और पूजन करें. यज्ञोपितधारी ब्राह्मण, भांजे, दोहिता, पुत्री को भी भोजन करवाना शुभदायक है.

श्राद्ध पक्ष में न करें यह गलती : पंडित दाधीच बताते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर रहते हैं. वह अपने घरों में अपनों को देखने आते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उनका अपना उन्हें जलांजलि देगा, श्राद्ध कर्म करेगा और उनके निमित्त दान-पुण्य करेगा. पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध कर्म और दान उन तक पंहुचता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में घर को अवश्य सफाई रखें. रसोई में झूठे बर्तन रात को न छोड़ें. श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य वर्जित है. वहीं, वाद्य यंत्रों और लाउडस्पीकर लगाकर भजन कीर्तन न करें. शांति पूर्वक ईश्वर के नाम का जाप करें और घर में भी शांति का माहौल रखें. अशांत माहौल से पितृ कुपित हो जाते हैं.

श्राद्ध पक्ष में दान में सिले हुए वस्त्र न दें. नूतन बीना सिले हुए वस्त्रों का ही दान करें. ब्रह्मचर्य का पालन करें. श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति धरती पर सोएं, गुस्सा न करें. उन्होंने बताया कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का समय होता है, जो लोग श्राद्ध पक्ष अपने पितरों के निमित्त नहीं करते हैं उन्हें पितरों से श्राप मिलता है. जिस घर में अशांति, दरिद्रता, रोग, निसंतान आदि समस्याएं होती है. वहीं, पितृ यदि खुश होकर लौटते हैं तो वह आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश वृद्धि होती है. साथ ही घर-परिवार में खुशहाली और समृद्धि भी रहती है.