बिहार में कहां है 'प्रेतों का कुआं'! जहां बसती हैं लाखों आत्माएं
बिहार में कूप वेदी को प्रेतों का कुआं भी कहते है. नारियल में भटकती आत्माओं का आह्वान कर कुएं में कैद करने की परंपरा है.
Published : September 17, 2025 at 4:39 PM IST
रत्नेश की रिपोर्ट
गया: बिहार के गयाजी में प्रेतों का पहाड़ ही नहीं, बल्कि 'प्रेतों' का कुआं भी है. गया कूप (प्रेत कुआं) में प्रेतों को कैद किया जाता है और पितर को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है. इस बार ऐसे 2 लाख से अधिक तीर्थ यात्री आए हैं, जिन्होंने गया कूप में पिंडदान किया और अपने पितरों को नारियल में आह्वान कर 'प्रेत कुएं' में बंद किया. यहां जंजीरें भी हैं, जिसमें ताकतवर रूहानी शक्तियों को जंजीरों या ताले-चाभी से कैद किया जाता है.
'प्रेतों का कुआं' : गयाजी में प्रेतों को कैद करने वाला कुआं है. यह पिंड वेदी के रूप में 'गया कूप' के नाम से विख्यात है. इसे 'प्रेत कुआं' के नाम से भी प्रसिद्धी है. यहां देश-विदेश से पिंडदानी आते हैं. मान्यताओं के अनुसार जो पितर प्रेत बाधाओ से पीड़ित होते हैं, उनके लिए गया कूप में पिंडदान किया जाता है. क्योंकि यहां पिंडदान के बाद पितर प्रेत बाधा से मुक्त हो जाते हैं और संबंधित वंशज के घर में सुख-शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाती है. इस तरह गया कूप पिंडवेदी पर पिंडदान का बड़ा ही महत्व है.
नारियल में आह्वान किए जाते हैं प्रेत: गया कूप में पिंडदान के लिए हर पितृपक्ष मेले की तरह इस पितृपक्ष मेले में भी काफी संख्या में पिंडदानी पिंडदान का कर्मकांड कर रहे हैं. गया कूप गयाजी की प्रमुख वेदियो में से एक है. यह काफी प्रसिद्ध वेदी है. यहां पिंडदान के लिए देश भर से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री आते हैं. गया कूप को प्रेतों का कुआं कहा जाता है.
प्रेत बाधा किया जाता है दूर: इस संबंध में गया कूप के पुजारी अनंत मराठे बताते हैं, कि गया कूप प्रसिद्ध पिंडवेदी है. इसे प्रेत कुआं भी कहा जाता है. इसका महत्व है, कि जिस घर में प्रेत बाधा हो, छाया हो, डर लगता हो, कष्ट हो, गरीबी हो, दुख हो, यह सब से निवृत्ति के लिए यहां पिंडदान किया जाता है. यहां पिंडदान से प्रेत योनि में रहे पितर को मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाती है.
"प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए गया कूप में पिंडदान करने का विधान है. सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध करके उन्हें मुक्ति दिलाया जाता है. त्रिपिंडी श्राद्ध में तीन कलश ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से रखे जाते हैं. वहीं, तीनों प्रेतों सात्विक, राजस और तामस का आह्वान होता है. इसके बाद आह्वाहित नारियल के माध्यम से गया कूप यानी कि प्रेत कुएं में छोड़ा जाता है."- अनंत मराठे, गया कूप के पुजारी
स्वर्ग जाने की मान्यता: पुजारी ने बताया कि पितर के प्रेत बाधा को नारियल में आह्वाहित कर कुएं में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रेत बाधा से पितर मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है. नरक भोगने वाले पितर जब स्वर्ग लोक जाते हैं, तो वंशज को आशीर्वाद देते हैं, जिससे घरों में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है. जो पितर नरक लोग भोग रहे हैं, उन्हें भी यहां पिंडदान से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है. इसके बाद वे अपने वंशजों को प्रसन्न होने का आशीर्वाद देते हैं.
पीछे मुड़कर देखना है वर्जित: आह्वाहित नारियल को कुएं में डालने के बाद तीर्थ यात्रियों को मुड़कर नहीं देखना होता है. मान्यताओं के अनुसार पीछे मुड़कर देखने से पितरों से प्रेत बाधा दूर नहीं होती है. यहां पिंडदान के बाद पितर को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है और उनके वंशज के घरों में सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाती है. इस तरह प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाती है.
'पिता की हो गई थी अकाल मृत्यु': यूपी से गयाजी आए पिंडदानी विवेक कुमार कहते हैं कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु हो गई थी. उनके अकाल मृत्यु के बाद हमारे घर में काफी परेशानी आ रही थी. इससे निजात के लिए हम गया कूप में पिंडदान करने पहुंचे हैं.
"यहां के संबंध मे कहा जाता है, कि गया कूप में पिंडदान करने से पितर को किसी भी तरह की प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है. जिसके बाद उनके वंशजों के घरों में सुख शांति समृद्धि आदि आनी शुरू हो जाती है."- विवेक कुमार, यूपी के पिंडदानी
ताकतवर जिन्न-जिन्ना के लिए जंजीर और ताले: वहीं गया कूप में ताकतवर रूहानी ताकतों जैसे जिन्न- जिन्ना आदि के लिए जंजीर और ताले भी हैं, जो कि युगों- युगों से यहां रखे गए हैं और आज भी यहां गया कूप में है. कहा जाता है, कि जो ताकतवर रूहानी ताकते यानी कि बलशाली प्रेत, जिन्न- जिन्ना जो आसानी से साधारण तरीके से कब्जे में नहीं आते हैं. उन्हें सीकड़ और ताला चाबी में बंद किया जाता है.
कूप में टांगने की परंपरा: मंत्र का आह्वान कर शक्तिशाली प्रेत, जिन्न-जिन्ना का आह्वान किया जाता है और उससे इच्छा पूछी जाती है. इच्छा पूछने के बाद उन्हें कहा जाता है, कि इसमें स्थान दीजिए और फिर वे स्थान देते हैं, जिसके बाद उन्हें जंजीर ताले चाबी से कैद कर गया कूप में टांगा जाता है. इस तरह बलशाली रूहानी शक्तियां भी गयाकूप में जंजीरों और ताले चाबी से कैद की जाती है और इससे पितर को बलशाली रूहानी ताकतों से मुक्ति मिल जाती है, और नरक लोग से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है.
गयासुर का नाभि स्थान: वही, गया कूप को गयासुर का नाभि स्थान भी कहा जाता है. मान्यता है, कि गया कूप में गयासुर के नाभि वाला स्थान है. यहां पिंडदान श्राद्ध करने से अश्वमेध यज्ञ जैसा फल मिलता है. वहीं, पितरों को प्रेत योनी से मुक्ति मिलती है. नारियल में आह्वाहित कर पितर को मोक्ष दिलाने के लिए विधि विधान पूर्वक कर्मकांड किया जाता है और आह्वाहित नारियल को कूप में छोड़ दिया जाता है.
गया में पितृपक्ष में पिंडदान: 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और इसका समापन 21 सितंबर को है. इस दौरान पुनपुन तट, फल्गु नदी, ब्रह्म कुंड, प्रेतशिला, रामशिला, सीता कुंड, विष्णुपद मंदिर (गया) समेत कई पवित्र स्थलों पर पिंडदान किया जाता है. हर दिन अलग-अलग वेदियों और कुंडों पर आचार्यों के निर्देशन में पिंडदान और तर्पण का विधान है.
ये भी पढ़ें
पितृपक्ष मेले के 11वें दिन मुंड पृष्ठा और आदि गया में पिंडदान का विधान, पितरों को मिलता है विष्णु लोक
पितृपक्ष मेले में 10वें दिन गया सिर और गया कूप में पिंडदान का विधान, नरक भोग रहे पितरों के लिए खुलता है मोक्ष का द्वार
पितृ पक्ष 2025: जन्म और मरण के चक्र से पितरों को मिलती है मुक्ति, आज इन वेदियों पर होता है पिंडदान
बिहार के इन 2 पेड़ों पर 7 दिन में टंगे 15 हजार फोटो, जानिए क्यों?