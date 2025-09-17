ETV Bharat / state

बिहार में कहां है 'प्रेतों का कुआं'! जहां बसती हैं लाखों आत्माएं

रत्नेश की रिपोर्ट

गया: बिहार के गयाजी में प्रेतों का पहाड़ ही नहीं, बल्कि 'प्रेतों' का कुआं भी है. गया कूप (प्रेत कुआं) में प्रेतों को कैद किया जाता है और पितर को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है. इस बार ऐसे 2 लाख से अधिक तीर्थ यात्री आए हैं, जिन्होंने गया कूप में पिंडदान किया और अपने पितरों को नारियल में आह्वान कर 'प्रेत कुएं' में बंद किया. यहां जंजीरें भी हैं, जिसमें ताकतवर रूहानी शक्तियों को जंजीरों या ताले-चाभी से कैद किया जाता है.

बिहार में 'प्रेतों का कुआं (ETV Bharat)

'प्रेतों का कुआं' : गयाजी में प्रेतों को कैद करने वाला कुआं है. यह पिंड वेदी के रूप में 'गया कूप' के नाम से विख्यात है. इसे 'प्रेत कुआं' के नाम से भी प्रसिद्धी है. यहां देश-विदेश से पिंडदानी आते हैं. मान्यताओं के अनुसार जो पितर प्रेत बाधाओ से पीड़ित होते हैं, उनके लिए गया कूप में पिंडदान किया जाता है. क्योंकि यहां पिंडदान के बाद पितर प्रेत बाधा से मुक्त हो जाते हैं और संबंधित वंशज के घर में सुख-शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाती है. इस तरह गया कूप पिंडवेदी पर पिंडदान का बड़ा ही महत्व है.

नारियल में आह्वान किए जाते हैं प्रेत: गया कूप में पिंडदान के लिए हर पितृपक्ष मेले की तरह इस पितृपक्ष मेले में भी काफी संख्या में पिंडदानी पिंडदान का कर्मकांड कर रहे हैं. गया कूप गयाजी की प्रमुख वेदियो में से एक है. यह काफी प्रसिद्ध वेदी है. यहां पिंडदान के लिए देश भर से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री आते हैं. गया कूप को प्रेतों का कुआं कहा जाता है.

प्रेत बाधा किया जाता है दूर: इस संबंध में गया कूप के पुजारी अनंत मराठे बताते हैं, कि गया कूप प्रसिद्ध पिंडवेदी है. इसे प्रेत कुआं भी कहा जाता है. इसका महत्व है, कि जिस घर में प्रेत बाधा हो, छाया हो, डर लगता हो, कष्ट हो, गरीबी हो, दुख हो, यह सब से निवृत्ति के लिए यहां पिंडदान किया जाता है. यहां पिंडदान से प्रेत योनि में रहे पितर को मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाती है.

अनंत मराठे, गया कूप के पुजारी (ETV Bharat)

"प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए गया कूप में पिंडदान करने का विधान है. सबसे पहले त्रिपिंडी श्राद्ध करके उन्हें मुक्ति दिलाया जाता है. त्रिपिंडी श्राद्ध में तीन कलश ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से रखे जाते हैं. वहीं, तीनों प्रेतों सात्विक, राजस और तामस का आह्वान होता है. इसके बाद आह्वाहित नारियल के माध्यम से गया कूप यानी कि प्रेत कुएं में छोड़ा जाता है."- अनंत मराठे, गया कूप के पुजारी

स्वर्ग जाने की मान्यता: पुजारी ने बताया कि पितर के प्रेत बाधा को नारियल में आह्वाहित कर कुएं में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रेत बाधा से पितर मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है. नरक भोगने वाले पितर जब स्वर्ग लोक जाते हैं, तो वंशज को आशीर्वाद देते हैं, जिससे घरों में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है. जो पितर नरक लोग भोग रहे हैं, उन्हें भी यहां पिंडदान से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है. इसके बाद वे अपने वंशजों को प्रसन्न होने का आशीर्वाद देते हैं.

पीछे मुड़कर देखना है वर्जित: आह्वाहित नारियल को कुएं में डालने के बाद तीर्थ यात्रियों को मुड़कर नहीं देखना होता है. मान्यताओं के अनुसार पीछे मुड़कर देखने से पितरों से प्रेत बाधा दूर नहीं होती है. यहां पिंडदान के बाद पितर को प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है और उनके वंशज के घरों में सुख शांति समृद्धि आनी शुरू हो जाती है. इस तरह प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाती है.