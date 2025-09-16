ETV Bharat / state

यहां रावण का पुतला नहीं, मूर्ति है...आज भी 100 वशंज परिवार निभाते हैं सूतक, दशमी पर किया तर्पण और पिंडदान

श्राद्ध पक्ष की दशमी पर राजस्थान में रावण के वंशज तर्पण और पिंडदान करते हैं.

Raavan's descendants performing his shraddha
रावण का श्राद्ध करते वंशज (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 1:00 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
जोधपुरः श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान की परंपरा पूरे देश में निभाई जाती है. इसी कड़ी में मंगलवार को श्राद्ध पक्ष की दशमी को जोधपुर के दवे-गोधा श्रीमाली ब्राह्मण समाज के गोदा गोत्र के परिवारों ने परंपरानुसार रावण का तर्पण और पिंडदान किया. गौरतलब है कि ये लोग स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं.

तर्पण से बढ़ेगी विद्या-बुद्धि: जोधपुर में किला रोड स्थित अमरनाथ मंदिर में रावण के वंशजों ने दशानन की प्रतिमा स्थापित है. आज वहां पंडित अजय दवे ने अन्य पंडितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तर्पण और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करवाई. इस अवसर पर रावण के पिता विश्रवा और दादा महर्षि पुलस्त्य का नाम उच्चारित किया गया. पंडित कमलेश दवे ने बताया कि रावण को महानायक और विद्या-बुद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस दिन उनका तर्पण करने से बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है.

रावण के तर्पण पर बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

मंदोदरी से जुड़ा मंडोर क्षेत्र: मान्यता है कि जोधपुर का मंडोर क्षेत्र रावण का ससुराल था. कहा जाता है कि मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी थीं और मंडोर की प्राचीन चंवरी को रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल बताया जाता है. पंडित कमलेश दवे ने बताया कि विवाह के समय रावण अपने कुटुंबियों के साथ मंडोर आया था. विवाह के बाद उसके कई कुटुंबी यहीं बस गए और आगे चलकर उनकी पीढ़ियां भी यहीं रहीं. यही वजह है कि आज भी गोदा गोत्र के लोग अपने को रावण का वंशज मानते हैं.

Raavan Temple in Jodhpur
जोधपुर में रावण का मंदिर (ETV Bharat Jodhpur)

जोधपुर और गुजरात में सर्वाधिक परिवार: पंडित कमलेश दवे ने बताया कि जोधपुर में रावण वंशजों के लगभग 100 परिवार रहते हैं, जबकि फलोदी में करीब 60 परिवार हैं. गुजरात में रावण के गोदा गोत्र के सर्वाधिक परिवार बसे हैं. इन परिवारों की खास परंपरा है कि विजयदशमी के दिन वे रावण दहन नहीं देखते हैं. इसके बजाय इस दिन वे घरों में सूतक रखते और तर्पण कर परंपरा का निर्वहन करते हैं.

परंपरा का बदला स्वरूप: कमलेश दवे ने बताया कि पहले रावण का तर्पण सरोवर किनारे करते थे. बाद में यह परंपरा घरों में रावण की तस्वीर के सामने निभाई जाने लगी. साल 2007 में किला रोड स्थित अमरनाथ मंदिर में रावण की मूर्ति स्थापित होने के बाद से तर्पण और पिंडदान वहीं किया जाने लगा. आज भी कई परिवार अपने घरों में तर्पण की परंपरा निभाते हैं. रावण के वंशज परिवारों का मानना है कि उनके पूर्वज सदियों से यह परंपरा निभाते आए हैं. आज वे उसी धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं. उनका कहना है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अपनी जड़ों और परंपरा को याद करने का माध्यम भी है.

Last Updated : September 16, 2025 at 2:40 PM IST

