जींद: सनातन धर्म में पूर्वजों को याद करने का भी विधान बताया गया है. इसको पितृ पक्ष कहा जाता है. ये 15 दिनों तक चलते हैं. हिंदू शास्त्र में इसका खास महत्व है. अगस्त का महीना समाप्त हो चुका है और सितंबर की शुरुआत हो गई है. इसी महीने पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दिन शुरू होने वाले हैं. कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितर धरती पर आते हैं और अपने परिवार वालों के आसपास रहते हैं. चलिए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि श्राद्ध की शुरुआत किस दिन से होगी.

श्राद्ध कब है?: पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होती है. इस बार पितृ पक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू होने जा रहे हैं. इस दिन श्राद्ध पूर्णिमा रहेगी. पितृ पक्ष 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त होंगे. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि सात सितंबर को देर रात एक बजकर 41 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इसका समापन सात सितंबर को ही रात 11 बजकर 38 मिनट पर होगा. इस बार श्राद्ध 7 सितंबर यानी रविवार से शुरू होने वाले हैं. इस दिन श्राद्ध पूर्णिमा रहेगी.

मृत्यु के अनुसार होती है श्राद्ध की तिथि: पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है. जिन लोगों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है और उन लोगों का श्राद्ध अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है. इस दौरान श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. पितृ पक्ष में ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, धन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए. पितृ पक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं. इस दौरान श्राद्ध कर्म, दान, गरीबों को खाना खिलाने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं.

श्राद्ध की तिथि तारीख दिन पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार प्रतिप्रदा का श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार द्वितिया का श्राद्ध 9 सितंबर 2025 मंगलवार तृतीया का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर 2025 बुधवार पंचमी का श्राद्ध 11 सितंबर 2025 गुरुवार महाभरणी 11 सितंबर 2025 गुरुवार षष्ठी का श्राद्ध 12 सितंबर 2025 शुक्रवार सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर 2025 रविवार नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 सोमवार दशमी का श्राद्ध 16 सितंबर 2025 मंगलवार एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर 2025 बुधवार द्वादशी का श्राद्ध 18 सितंबर 2025 गुरुवार त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार मघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 शुक्रवार चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर 2025 शनिवार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार

श्राद्ध की सबसे खास तिथि: इस बार भरणी या पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर वीरवार के दिन किया जाएगा. भरणी श्राद्ध को महा भरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है. भरणी श्राद्ध किसी परिजन की मृत्यु के एक साल बाद करना जरूरी होता है. अविवाहित पूर्वजों का श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है. नवमी श्राद्ध को मातृ श्राद्ध और मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है. नवमी तिथि पर मातृ-पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व है. सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध की सबसे खास तिथि है. इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है. जिनकी मृत्यु की तिथि का पता नही होता है.

क्यों किया जाता है श्राद्ध?: जयंती देवी मंदिर के पुजारी नवीन शास्त्री ने बताया कि 'पितृ पक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है. पितृ पक्ष में पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाता है. पितृ पक्ष के दौरान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, धन या वस्त्र का दान करें. ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है. पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है. यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो वह आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान कर सकता है. ऐसा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है'.

जानिए सामग्रियों के बारे में: लखनऊ के ज्योतिषाचार्य ने सामग्रियों को लेकर बताया कि इसमें सिंदूर, रोली, अक्षत, छोटी सुपारी, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काले तिल, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, जौ, हवन सामग्री, मिट्टे के दिए, धूपबत्ती, नैवेद्य, जौ का आटा, गंगाजल, सफेद फूल, गाय का दूध, मूंग की दाल का प्रयोग होता है.

ये भी पढ़ें: पितृपक्ष 2025 कब से हो रहे शुरू, जानिए श्राद्ध तिथि, पूजा का समय, लग रहा साल का आखिरी चंद्रग्रहण

ये भी पढ़ें: कब है वैशाख अमावस्या? पितरों का श्राद्ध करने का है खास महत्व, जानें पूजा-अर्चना का शुभ मुहूर्त