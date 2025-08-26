वाराणसी: पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. इस बार पितृपक्ष में दुर्लभ संयोग बन रहा है. इसकी शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ हो रही है. यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा. वहीं, पितृपक्ष का समापन सर्य ग्रहण के साथ होगा. यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा. चंद्र ग्रहण रात 9:57 बजे शुरू होगा.
जो देर रात 1:27 बजे तक रहेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा. जिसकी वजह से इसका असर भी भारत पर देखने को मिलेगा. जबकि, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके चलते इसका असर यहां देखने को नहीं मिलेगा.
एक ही पक्ष में दो ग्रहण के लगने से स्थितियों को ठीक नहीं माना जा रहा. ऐसा देखा गया है कि जब एक ही पक्ष में दो ग्रहण लगते हैं, तो कई तरह की परेशानियां और प्राकृतिक घटनाएं होती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में ग्रहण का लगना शुभ-अशुभ फल को प्रभावशाली बनाता है. यह घटना पितरों की शांति और तर्पण कर्मकांड को विशेष महत्व देने वाली होगी.
ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर लगने जा रहा है. जिसकी वजह से मेष, कन्या, मिथुन, वृश्चिक समेत कुछ अन्य राशियों को फायदा मिलेगा, जबकि अधिकांश को नुकसान होगा. चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है. इसकी वजह से दर्शन पूजन और मंदिरों के मुख्य कपाट बंद कर दिए जाते हैं.
ग्रहण के संदर्भ में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से सूचना जारी की गई है. इसमें बताया गया है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, यानी 7 सितंबर 2025, रविवार को काशी में खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है. धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व तथा सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है.
श्री काशी विश्वनाथ संपूर्ण लोक, समस्त देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सुर एवं असुरों के स्वामी हैं तथा उन पर सूतक का कोई प्रभाव नहीं होता, तथापि संपूर्ण जनमानस एवं प्राणी मात्र के लिए ग्रहण सूतक दोष मान्य होता है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के स्पर्श के लगभग 2 घंटे पूर्व मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है.
चंद्र ग्रहण का समय
- स्पर्श : रात 9:57 बजे
- मध्य : रात 11:41 बजे
- मोक्ष : रात 1:27 बजे
चंद्र ग्रहण में काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती का समय
- संध्या आरती : शाम 4:00 से 5:00 बजे
- श्रृंगार भोग आरती : शाम 5:30 से 6:30 बजे
- शयन आरती : शाम 7:00 से 7:30 बजे
- शयन आरती के बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाएगा.
सूर्य ग्रहण का क्या होगा सूतक काल: पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर को होगा. इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है. जो रात 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर को सुबह 3:24 बजे खत्म होगा. हालांकि, यह भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. इसलिए इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने में कोई परेशानी नहीं है. ग्रहण के दिन दान और पुण्य भी कर सकेंगे. यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा. इसलिए इसका ज्योतिषीय महत्व है. पितृ पक्ष में सूर्य ग्रहण पड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है.
पितृपक्ष 2025 की श्राद्ध तिथियां
- पूर्णिमा का श्राद्ध - 7 सितंबर
- प्रतिपदा का श्राद्ध - 8 सितंबर
- द्वितीया का श्राद्ध - 9 सितंबर
- तृतीया और चतुर्थी का श्राद्धा - 10 सितंबर
- पंचमी का श्राद्ध - 11 सितंबर
- षष्ठी का श्राद्ध - 12 सितंबर
- सप्तमी का श्राद्ध - 13 सितंबर
- अष्टमी का श्राद्ध - 14 सितंबर
- नवमी का श्राद्ध - 15 सितंबर
- दशमी का श्राद्ध - 16 सितंबर
- एकादशी का श्राद्ध - 17 सितंबर
- द्वादशी का श्राद्ध - 18 सितंबर
- त्रयोदशी का श्राद्ध - 19 सितंबर
- चतुर्दशी का श्राद्ध - 20 सितंबर
- सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध - 21 सितंबर
