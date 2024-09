ETV Bharat / state

टेंशन फ्री होकर पितृ पक्ष करने जाइए, गया में अब आप फ्री में रह पाएंगे, कई सुविधाओं से लैस है टेंट सिटी - Pitru Paksha 2024

By ETV Bharat Bihar Team

May I Help You काउंटर : टेंट सिटी के समीप मे आई हेल्प यू का काउंटर बनाया गया है. यहां रहने वाले यात्रियों से जानकारी लेते हुए रजिस्टर मेंटेन भी किया जाएगा, ताकि यह पता चल सकेगा, कि कौन तीर्थ यात्री कितने दिनों तक टेंट सिटी में ठहरे. इस तरह गया के गांधी मैदान में टेंट सिटी की सुविधा तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि कई तीर्थ यात्री आवासन के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं. ऐसे में टेंट सिटी उनके लिए काफी सुविधा भरी होगी.

