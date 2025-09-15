ETV Bharat / state

गया में भारी बारिश का अलर्ट, आधी रात फल्गु का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी- 'नदी से दूर रहें पिंडदानी'

भारी बारिश की चेतावनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 15, 2025 at 9:19 PM IST 3 Min Read