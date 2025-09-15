ETV Bharat / state

गया में भारी बारिश का अलर्ट, आधी रात फल्गु का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी- 'नदी से दूर रहें पिंडदानी'

गया में पितृपक्ष मेले में भारी बारिश से फल्गु नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर डीएम ने एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है-

Etv Bharat
भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 9:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के विश्वप्रसिद्ध गयाजी में चल रहे पितृपक्ष मेला के दौरान अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. झारखंड में हुई मूसलाधार वर्षा के कारण फल्गु नदी समेत कई नदियों में पानी बढ़ने की आशंका जताई गई है. अभियंता प्रमुख बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सरण विभाग ने खतरे की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

डीएम ने दिए सतर्कता के आदेश : अलर्ट जारी होने के बाद गया के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभी एसडीओ, बीडीओ और अंचल पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है. प्रशासन ने खासकर उन इलाकों में निगरानी रखने का आदेश दिया है जहां पिछली बार झारखंड में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी.

फल्गु नदी पर कड़ी निगरानी : पितृ पक्ष मेले को देखते हुए पहले से ही फल्गु नदी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. नदी के शुरुआती छोर पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सकें. डीएम ने बताया कि एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैनात किया जाएगा.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता : जिला प्रशासन ने कहा कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. अगर जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाता है तो बैरिकेडिंग और वैकल्पिक व्यवस्था बढ़ाई जाएगी. रात में भी नदी पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी, गया
शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी, गया (ETV Bharat)

निचले इलाकों के लोग रहें सावधान : डीएम ने कहा कि श्रद्धालु सिर्फ वहीं तक जाएं जहां तक प्रशासन ने अनुमति दी है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है. संभावित खतरे वाले स्थानों पर लोगों को सूचित करना शुरू कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

सतर्क रहें, घबराएं नहीं : डीएम ने कहा कि लोग घबराएं नहीं बल्कि सतर्क रहें. प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ पूरी तरह चौकस हैं. श्रद्धालु पितृ पक्ष मेले के दौरान निश्चिंत होकर धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं.

ETV Bharat
जारी हुई चेतावनी (ETV Bharat)

''घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहें, श्रद्धालु भी फल्गु नदी में वहीं तक जाएं जहां तक जिला प्रशासन ने जाने की अनुमति दी है, आज से ही संभावित खतरे वाले स्थान पर आम लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, ताकि लोग सतर्क रहें, नदियों के निचले इलाके में रहने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि वो रात में अलर्ट रहें.''- शशांक शुभंकर, जिलाधिकारी, गया

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

PITRU PAKSH MELAHEAVY RAINFALL WARNINGGAYA FALGU RIVER WATER LEVELपितृपक्ष मेले में भारी बारिशGAYA RAIN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.