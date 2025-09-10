ETV Bharat / state

गुरु और ब्रह्म दोष से मुक्ति के लिए यहां आए थे युधिष्ठिर, धर्मारण्य वेदी पर जानें पिंडदान का महत्व

त्रिपिंडी श्राद्ध का महत्व : धर्मारण्य वेदी में त्रिपिंडी श्राद्ध विशेष प्रभावकारी माना जाता है. मान्यता है कि यहां किया गया श्राद्ध कभी व्यर्थ नहीं जाता. पितृ दोष, प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु या घर की अशांति जैसी बाधाएं इस कर्मकांड से दूर हो जाती हैं.

यज्ञ का प्रतीक आज भी मौजूद : धर्मारण्य वेदी पर आज भी वह कूप मौजूद है जिसमें युधिष्ठिर ने सवा लाख मन सामग्री से हवन आहुति की थी. यहां किए गए पिंडदान को विशेष फलदायी माना जाता है और मान्यता है कि पितरों को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है.

महाभारत युद्ध और धर्मारण्य वेदी का महत्व : महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को गुरु और ब्रह्म दोष लगा था. भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें तीन जगह यज्ञ करने का आदेश दिया था. इनमें कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और गया का धर्मारण्य शामिल था. युधिष्ठिर ने यहां पांडवों संग सवा लाख मन सामग्री से हवन आहुति दी थी.

गया : बिहार के विश्व प्रसिद्ध गयाजी में पितृपक्ष मेला चल रहा है. लाखों लोग पितरों के मोक्ष की कामना से पिंडदान कर रहे हैं. इसी क्रम में धर्मारण्य वेदी का महत्व और भी बढ़ जाता है. मान्यता है कि यहां किया गया पिंडदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और पितर बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं

पुराणों में मिलता है वर्णन : वायु पुराण और स्कंध पुराण समेत कई ग्रंथों में धर्मारण्य का उल्लेख है. यहां किए गए पिंडदान और त्रिपिंडी श्राद्ध से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वंशज को आशीर्वाद देकर जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं.

श्रद्धालुओं का अनुभव : उत्तर प्रदेश से आए तीर्थयात्री शीतल प्रसाद बताते हैं कि उनके परिवार में लगातार दुर्घटनाएं और असामयिक मौतें हो रही थीं. पंडितों ने उन्हें धर्मारण्य में पिंडदान करने की सलाह दी. उनका विश्वास है कि यहां किए गए कर्मकांड से सब शांत हो जाएगा.

यज्ञ का प्रतीक कूप भी मौजूद (ETV Bharat)

''हमारे यहां लगातार घटनाएं हो रही है. दो बच्चों की मौत हो गई. चाचा की मौत हो गई. एक बाबा की गोली लगने से मौत हो गई. मेरा एक्सीडेंट बार-बार होता है. ऐसी कई तरह की घटनाएं हैं, जिन्होंने पूरे परिवार को परेशान रख कर रखा है. पंडित जी ने बताया कि धर्मारण्य वेदी में पिंडदान करने से सब शांत हो जाएगा तो वह पूरे परिवार के साथ धर्मारण्य पिंडवेदी आए हैं.''- शीतल प्रसाद, श्रद्धालु तीर्थयात्री, उत्तर प्रदेश

पुरोहितों की मान्यता : धर्मारण्य के तीर्थ पुरोहित राधा वल्लभ शरण बताते हैं कि यहां स्वयं युधिष्ठिर ने यज्ञ और पिंडदान किया था. सवा लाख मन सामग्री से जिस कूप में हवन किया गया था, वह आज भी मौजूद है. यहां त्रिपिंडी श्राद्ध के बाद नारियल अरहट कुंड में विसर्जित किया जाता है.

पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

''यह धर्मारण्य स्थान है. यहां पांडव भी पहुंचे थे. इसका जिक्र धर्म पुराणों में भी है. धर्मराज युधिष्ठिर ने यहां आकर पिंडदान किया था. वहीं, सवा लाख मन से यज्ञ किया था और जिस कूप में सवा लाख मन सामग्री से हवन आहुति किया, वह कूप आज भी यहां मौजूद है. गुरु द्रोणाचार्य के महाभारत में मारे जाने के बाद पांडवों को गुरु दोष- ब्रह्म दोष लगा था.''- राधा वल्लभ शरण, धर्मारण्य के तीर्थ पुरोहित

बुद्ध से भी जुड़ा संबंध : धर्मारण्य वेदी सिर्फ पांडवों के यज्ञ और पिंडदान से ही नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की साधना से भी जुड़ी है. कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने भी यहां करीब छह वर्ष तक साधना की थी.

