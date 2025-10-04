ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ थल में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी ऑल्टो, पूर्व सैनिक सहित दो की मौत

पूर्व फौजी मोहन सिंह बसेड़ा थल बैंक से पेंशन लेने आये थे. घर लौटते वक्त वे हादसे का शिकार हो गये.

PITHORAGARH THAL ROAD ACCIDENT
पिथौरागढ़ थल में बड़ा सड़क हादसा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 4, 2025 at 6:44 AM IST

3 Min Read
पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ में शुक्रवार शाम को ऑल्टो कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई. जिससे कार सवार पूर्व फौजी और ड्राइवर की मौत हो गई. थल तहसील मुख्यालय से डुंगरीगाड़ा जा रही एक ऑल्टो कार थल से 9 किमी दूर मालाझूला के पास बेकाबू होकर खाई में गिर गई. मृतकों की पहचान डुंगरीगाड़ा निवासी पूर्व फौजी मोहन सिंह बसेड़ा (65) और ड्राइवर सानीखेत निवासी तुषार चौहान (25) के तौर पर हुई है. जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह पूर्व फौजी मोहन सिंह बसेड़ा अपनी कार से पेंशन लेने थल बैंक आए थे.


थल से डुंगरीगाड़ा जा रही एक प्राइवेट आल्टो कार थल से 9 किमी मालाझूला के पास अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसमें कार स्वामी डुंगरीगाड़ा निवासी पूर्व फ़ौजी मोहन सिंह बसेड़ा (65) और चालक सानीखेत निवासी तुषार चौहान पुत्र दान सिंह चौहान (25) की मौके पर ही मौत हो गई. कार में दोनों ही लोग सवार थे. सुबह पूर्व फ़ौजी मोहन सिंह बसेड़ा थल बैंक से पेंशन लेने आये थे. पेंशन लेकर घर जाते वक़्त घर से डेढ़ किमी दूर मालाझूला के पास साढ़े तीन बजे के पास यह अनहोनी घटना हो गई. थल थाने को घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र पांडे और पुलिस टीम
घटनास्थल के खाई में पहुंचे. जिसके बाद दोनों शवों को खाई से बाहर निकाल कर सड़क पर लाया गया. इस घटना से गांव में शोक की लहर छा गई है.


तीन माह पूर्व मुवानी के पास हुआ था हादसा: 15 जुलाई को थल-सातसिलिंग पिथौरागढ़ सड़क पर हुए हादसे में एक ही गांव के तीन पुरुष, दो छात्राओं, एक मासूम बच्ची, दो महिलाओं सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. बोकटा गांव के आठ पुरुष और पांच महिलाओं सहित 13 यात्री जीप में सवार होकर मुवानी बाजार से अपने घर के लिए रवाना हुए थे. सिर्फ एक किलोमीटर दूर सभी भयानक दुर्घटना का शिकार हो गए थे. आठ यात्रियों को काल के गाल में समाना पड़ा, जबकि, पांच यात्री घायल हुए थे.

थल पिथौरागढ़ सड़क और थल उडियारी बैंड सड़क झाडियों से पटी: एक ओर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, वहीं, इन दिनों थल पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में थल उडियारी बैंड मोटर मार्ग बरसात के कारण सड़क के दोनों और बड़ी झाडियां उगने से सड़क संकरी हो गई है. जिससे आये दिन दुर्घटना का भय बना हुआ है. ये दोनों मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन हैं.

