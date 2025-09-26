ETV Bharat / state

रामलीला में गूंजे पेपर लीक के डायलॉग्स, हाकम की भी हुई चर्चा, वीडियो वायरल

उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला गर्माया हुआ है. यह मुद्दा सड़क से होते हुए सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद रामलीला के मंच पर भी दस्तक दे गया है. पिथौरागढ़ के रामलीला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रामलीला के मंच पर कलाकार पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए व्यंग्य कस रहे हैं.

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी का पेपर लीक होने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. प्रदेश के अलग अलग जिलों में विभिन्न तरीकों से पेपर लीक को लेकर विरोध किया जा रहा है. इसी कड़ी में पिथौरागढ़ के टकाना में आयोजित रामलीला का रामदरबार चर्चाओं में आ गया है. यहां रामलीला के पात्रों ने रामदरबार में पेपरलीक मामले को संवादों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया. पात्रों ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह का नाम भी अपनी स्क्रिप्ट में जोड़ा.

यह वीडियो पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध टकाना की रामलीला का बताया जा रहा है. रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन हुआ. इस दौरान स्वयंवर में आने वाले राजाओं का सुमति और विमति की भूमिका निभा रहे पात्र स्वागत करते हैं. अपना परिचय देने को आग्रह करते हैं. स्वयंवर में शामिल एक कलाकार अपना परिचय देते हुए कहता है कि शायद वह श्रीलंका का राजा है. इसके बाद वह संवाद में कहता है कि सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है. इस दौरान वह हाकम सिंह के नाम का भी जिक्र करता है.

टकाना की रामलीला में तीसरे दिन भगवान राम के शिव धनुष तोड़ने, रावण का शक्ति प्रदर्शन और राम-सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया. इसी बीच पेपर लीक होने का मामले में तंज कसा गया. दरबार में रावण ने कहा कि लंका में सब ठीक चल रहा है लेकिन उत्तराखंड में ठीक नहीं चल रहा है. उत्तराखंड में पटवारी भर्ती के पेपर लीक होने की सूचना मिली है. इस कटाक्ष को सुनकर दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके. राम दरबार में उठा पेपर लीक का मामला चर्चा का विषय बना रहा.

सुमति और विमति की भूमिका निभा रहे पात्र कहते हैं कि उन्हें तो इसकी सूचना नहीं है. दूसरा पात्र कहता है कि उन्होंने तो पटवारी की परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा था. रामलीला का मंचन एक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रिमिंग हो रही थी. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फेसुबक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं.

