रामलीला में गूंजे पेपर लीक के डायलॉग्स, हाकम की भी हुई चर्चा, वीडियो वायरल
पेपरलीक मामले को लेकर पोस्टर और मीम्स के बाद अब रामलीला के माध्यम से भी तंज कसे जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2025 at 8:50 AM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी का पेपर लीक होने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है. प्रदेश के अलग अलग जिलों में विभिन्न तरीकों से पेपर लीक को लेकर विरोध किया जा रहा है. इसी कड़ी में पिथौरागढ़ के टकाना में आयोजित रामलीला का रामदरबार चर्चाओं में आ गया है. यहां रामलीला के पात्रों ने रामदरबार में पेपरलीक मामले को संवादों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया. पात्रों ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह का नाम भी अपनी स्क्रिप्ट में जोड़ा.
उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला गर्माया हुआ है. यह मुद्दा सड़क से होते हुए सोशल मीडिया पर पहुंचने के बाद रामलीला के मंच पर भी दस्तक दे गया है. पिथौरागढ़ के रामलीला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रामलीला के मंच पर कलाकार पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए व्यंग्य कस रहे हैं.
यह वीडियो पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध टकाना की रामलीला का बताया जा रहा है. रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन हुआ. इस दौरान स्वयंवर में आने वाले राजाओं का सुमति और विमति की भूमिका निभा रहे पात्र स्वागत करते हैं. अपना परिचय देने को आग्रह करते हैं. स्वयंवर में शामिल एक कलाकार अपना परिचय देते हुए कहता है कि शायद वह श्रीलंका का राजा है. इसके बाद वह संवाद में कहता है कि सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है. इस दौरान वह हाकम सिंह के नाम का भी जिक्र करता है.
टकाना की रामलीला में तीसरे दिन भगवान राम के शिव धनुष तोड़ने, रावण का शक्ति प्रदर्शन और राम-सीता स्वयंवर की लीला का मंचन किया गया. इसी बीच पेपर लीक होने का मामले में तंज कसा गया. दरबार में रावण ने कहा कि लंका में सब ठीक चल रहा है लेकिन उत्तराखंड में ठीक नहीं चल रहा है. उत्तराखंड में पटवारी भर्ती के पेपर लीक होने की सूचना मिली है. इस कटाक्ष को सुनकर दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक सके. राम दरबार में उठा पेपर लीक का मामला चर्चा का विषय बना रहा.
सुमति और विमति की भूमिका निभा रहे पात्र कहते हैं कि उन्हें तो इसकी सूचना नहीं है. दूसरा पात्र कहता है कि उन्होंने तो पटवारी की परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा था. रामलीला का मंचन एक यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रिमिंग हो रही थी. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फेसुबक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं.
पढ़ें---
- UKSSSC पेपर लीक केस, सब इंस्पेक्टर समेत दो पुलिसकर्मी पर भी गिरी गाज, सीओ रुड़की करेंगे जांच
- UKSSSC पेपर लीक मामला, सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड, जानिये क्यों हुआ एक्शन
- UKSSSC पेपर लीक केस, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी SIT जांच, अभी रिजल्ट भी नहीं होगा घोषित
- UKSSSC पेपर लीक: मास्टर माइंड खालिद की अरेस्टिंग और हंगामे से लेकर जानें हर अपडेट
- UKSSSC पेपर लीक केस, नेपाली फार्म में हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा, जानिये मामला
- UKSSSC पेपर लीक पर डिफेंस मोड में बीजेपी, कांग्रेस ने बताया कुतर्क, कहा- त्रिवेंद्र को ही घेर रही भाजपा
- UKSSSC भर्ती परीक्षा: बेरोजगार संघ ने किया पेपर लीक का दावा, आयोग ने माना तीन पन्ने आए बाहर
- UKSSSC पेपर लीक विवाद, कांग्रेस ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा, मसूरी में पुतला दहन
- UKSSSC पेपर लीक केस, बेरोजगार संघ का देहरादून में प्रदर्शन आज, प्रशासन ने लगाई धारा 163
- पेपरलीक मामले को लेकर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, बीजेपी को घेरा, जानिये क्या कहा
- UKSSSC भर्ती परीक्षा: बेरोजगार संघ ने किया पेपर लीक का दावा, आयोग ने माना तीन पन्ने आए बाहर