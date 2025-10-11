ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण को मिली मंजूरी, नैनीसैनी से उड़ान भरेंगे 72 सीटर विमान

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ वासियों को जल्द ही एक नई खुशखबरी मिलने वाली है. अब नैनीसैनी एयरपोर्ट से जल्द ही 72 सीटर विमान उड़ान भरेंगे. एयरपोर्ट के उच्चीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को राज्य सरकार से हरी झंडी मिल गई है. एयरपोर्ट को थ्री-सी श्रेणी में उच्चीकृत किया गया है. पिथौरागढ़ जिला प्रशासन इसके विस्तारीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा.

पिथौरागढ़ जिला चीन और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सीमांत जिले में नैनी सैनी एयरपोर्ट को अब तक टू-सी श्रेणी हासिल थी. इस श्रेणी के तहत एयरपोर्ट से सिर्फ 72 सीटर विमान ही उड़ान भर सकते हैं. सम्मारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नैनी सैनी एयरपोर्ट के उच्चीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उच्चीकरण के लिए सर्वे कर इसकी रिपोर्ट शासन में भेजी. जिसे अब सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है. विमानपत्तन प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने तकनीकी सर्वे भी पूरा कर लिया है. जल्द ही इसके विस्तारीकरण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जायेगा. प्रस्ताव तैयार कर इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा. प्रशासन के मुताबिक, नैनीसैनी एयरपोर्ट के थ्री-सी श्रेणी में उच्चीकृत होने पर यहां से 72 सीटर विमान उड़ान भर सकेंगे.

ग्रामीणों को मनाना बड़ी चुनौती: नैनीसैनी एयरपोर्ट के आसपास स्थानीय लोगों के उपजाऊ खेत हैं. यह क्षेत्र बासमती सहित धान की अन्य प्रजाति के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है. इसी जमीन पर पूर्व में नैनीसैनी एयरपोर्ट को धरातल पर उतारा गया. क्षेत्र के लोग अब अन्य जमीन देने के खिलाफ हैं. ऐसे में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए स्थानीय लोगों को मनाना भी प्रशासन के लिए चुनौती होगा. पूर्व में भी भूमि के मुआवजा को लेकर बहुत आंदोलन भी हो चुका है.