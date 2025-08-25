ETV Bharat / state

केंद्र से उत्तराखंड के लिए आई बड़ी खुशखबरी! पिथौरागढ़-मुनस्यारी हेली सेवा से जुड़ा अपडेट

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हेली सेवा को लेकर जानकारी दी है.

PITHORAGARH MUNSIYARI HELI SERVICE
पिथौरागढ़ मुनस्यारी हेली सेवा (ETV BHARAT)
ETV Bharat Uttarakhand Team

August 25, 2025

देहरादून: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच उड़ान योजना के तहत हेली सेवा का संचालन 30 सितंबर तक होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने इस रूट पर हेली सेवा संचालन के लिए हैरिटेज एविएशन का चयन भी कर लिया है.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू से राज्य में हेली सेवाओं के विस्तार करने में सहयोग मांगा था. राज्य सरकार, गुंजी, मुनस्यारी, आदि कैलाश क्षेत्र की जरूरती और पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ हवाई पट्टी को रीजनल हब सेंटर के रूप में विकसित कर रहा है. इसी क्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भेजकर बताया है कि उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और मुनस्यारी से पिथौरागढ़ तक हेली सेवा के लिए हैरिटेज एविएशन का चयन कर लिया गया है. ये सेवा 30 सितंबर तक शुरु होने की उम्मीद है.

इसी तरह पिथौरागढ़- धारचूला- पिथौरागढ़ मार्ग पर भी उड़ान योजना के तहत हेली सेवा संचालन की तैयारी की जा रही है. इसके लिए धारचूला में हेलीपैड बनाने के लिए जमीन की जरूरत है. इस रूट पर भी सेवा संचालन के लिए हैरिटेज एविएशन को शुरुआती सहमति दे दी गई है. इसी तरह पिथौरागढ़- दिल्ली के बीच उड़ान योजना के तहत सेवा संचालन का प्रस्ताव एयरलाइंस की तरफ से आने पर इस पर विचार किया जाएगा.

बता दें उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देहरादून- जोशीमठ, जोशीमठ- बदरीनाथ के बीच शटल सेवा और पिथौरागढ़- धारचूला और पिथौरागढ़- मुनस्यारी के बीच हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसी तरह आदि कैलाश क्षेत्र में तीर्थाटन ओर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गुंजी से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है. इसके अलावा, केदारनाथ हेली सेवा को मजबूत बनाने के लिए, गरुड्चट्टी के समीप अतिरिक्त हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है.

इसके अलावा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर बताया है कि रेल मंत्रालय, राज्य सरकार की मांग के अनुसार अछनेरा- टनकपुर विशेष रेलगाड़ी परिचालन के लिए फिजिबिलिटी अध्ययन करवा रहा है. जिस अध्ययन के पूरा होने और रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली ओर रेल नेटवर्क में विस्तार के लिए दोनों केंद्रीय मंत्रियों का आभार जताया है.

