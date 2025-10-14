ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ मिलम गांव में आरएसएस ने किया पथ संचालन, जानिये क्यों खास है ये कार्यक्रम

पिथौरागढ़: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वर्ष पूर्ण होने पर भारत तिब्बत सीमा पर भारत के प्रथम गांव मिलम में संघ शताब्दी वर्ष मनाया गया. इस मौके पर विजयादशमी पर पथ संचलन का आयोजन किया गया. जोहार घाटी में डीडीहाट जिले के मुनस्यारी खण्ड में स्थित लीलम मण्डल के मिलम गांव में कठिन यात्रा मार्ग से पहुंचकर संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला. कार्यक्रम में मिलम के ग्राम प्रधान कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते उपस्थित रहे. इसे संघ कार्य विस्तार की दृष्टि से प्रगतिशील कदम माना जा सकता है. भारत को विश्व गुरु बनाने से लेकर अखण्ड भारत का संकल्प लिए स्वयंसेवकों के उत्साह का प्रकटीकरण मिलम गांव में स्वयंसेवकों ने किया गया. सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, स्व का बोध, परिवार प्रबोधन पंच परिवर्तन के विषय को वक्ताओं ने स्पष्ट किया. मिलम गांव में आरएसएस ने किया पथ संचालन (ETV Bharat)