ETV Bharat / state

देवतपुर चौड़ा गांव में पहाड़ी से फिर गिरे पत्थर, घरों से बाहर निकले लोग, डीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण - PITHORAGARH DEWAT VILLAGE STONE

देवतपुर चौड़ा गांव में पत्थर गिरने से बच्चे की जा चुकी जान, बीती रात भी गिरे पत्थर, बारात घर में शिफ्त किए गए ग्रामीण

Pithoragarh DM Vinod Goswami
स्थलीय निरीक्षण करते डीएम विनोद गोस्वामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 25, 2025 at 7:41 PM IST

4 Min Read

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के नैनी सैनी क्षेत्र में देवतपुर चौड़ा में पहाड़ी से पत्थर गिरने से ग्रामीणों दहशत व्याप्त है. बीती रात फिर से पत्थर आने से ग्रामीण अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. रात को ग्रामीणों को एक बारात घर में ठहराया गया. वहीं, आज पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया.

देवतपुर चौड़ा में पिछले हफ्ते बच्चे की जा चुकी जान: बता दें कि पिछले हफ्ते देवतपुर चौड़ा (देवत) गांव में रघुवीर प्रसाद और नरेश कुमार के घर के अंदर रात को भारी बोल्डर आ गया था. जिसकी चपेट में आने से 11 साल के एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई थी और अन्य लोग घायल हो गए थी. बीती रात भी फिर से पहाड़ी से पत्थर गिरे. लगातार गिरते पत्थरों की वजहों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने शासन-प्रशासन से सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाने की मांग की है. बीती रात भी देवत गांव में पहाड़ी से फिर बोल्डर गिरने की सूचना पर दर्जा राज्यमंत्री गणेश भंडारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और जिलाधिकारी से दूरभाष पर संपर्क कर ग्रामीणों की सीधी वार्ता कराई.

Pithoragarh DM Vinod Goswami
देवतपुर चौड़ा में डीएम विनोद गोस्वामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, सीएम पुष्कर धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. रात में प्रभावित ग्रामीणों को स्थानीय बारात घर में ठहराया गया. वहीं, सोमवार यानी 25 अगस्त को जिला प्रशासन की टीम के साथ दर्जा राज्यमंत्री गणेश भंडारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय किया.

डीएम गोस्वामी ने किया स्थलीय निरीक्षण: उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पुनर्वास की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए. इसी कड़ी में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव का स्थलीय निरीक्षण किया.

डीएम गोस्वामी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियों से चट्टानों के गिरने का खतरा बढ़ गया था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवारों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. उन्होंने कहा कि वर्षाकाल को देखते हुए ग्रामीणों के लिए स्थायी आवास व्यवस्था आवश्यक है.

Pithoragarh DM Vinod Goswami
क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण करते डीएम विनोद गोस्वामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

अस्थायी तौर पर प्रेशियस अकादमी भवन में उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है. यहां ग्रामीणों को चारपाई, रजाई, गद्दे, पेयजल के साथ बिजली और सामुदायिक रसोई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए हैं और उनकी की सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह गंभीर है.

"देवतपुर चौड़ा गांव के ऊपरी क्षेत्र की पहाड़ियों में कई लूज बोल्डर अटके हुए हैं, जो किसी भी समय खिसक कर गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम के जरिए जल्द ही भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा. सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पहाड़ियों की ढलानों का ट्रीटमेंट कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. ताकि, भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव हो सके."- विनोद गोस्वामी, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

ग्रामीणों के स्थायी विस्थापन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू: डीएम गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों एवं शासन की नीतियों के अनुरूप प्रभावित ग्रामीणों के स्थायी विस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों को सुरक्षित और उपयुक्त स्थानों पर बसाना प्रशासन की प्राथमिकता है.

Pithoragarh DM Vinod Goswami
ग्रामीणों की समस्याएं सुनते डीएम विनोद गोस्वामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को गांव के पास बने बैंक्वेट हाल में भी शिफ्ट किया गया है. रात में ग्रामीण बैंक्वेट हाल में रहेंगे. जबकि, दिन में वे अपने दैनिक कार्य करते रहेंगे. इस व्यवस्था से ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की आजीविका से भी जुड़े रहेंगे और रात के समय सुरक्षित भी रहेंगे.

अभी तक पिथौरागढ़ जिले में 20 परिवारों के 80 से ज्यादा लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था मानसून सीजन तक कर दी गई है. सभी प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं."- विनोद गोस्वामी, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

संबंधित खबरें पढ़ें-

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ के नैनी सैनी क्षेत्र में देवतपुर चौड़ा में पहाड़ी से पत्थर गिरने से ग्रामीणों दहशत व्याप्त है. बीती रात फिर से पत्थर आने से ग्रामीण अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. रात को ग्रामीणों को एक बारात घर में ठहराया गया. वहीं, आज पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया.

देवतपुर चौड़ा में पिछले हफ्ते बच्चे की जा चुकी जान: बता दें कि पिछले हफ्ते देवतपुर चौड़ा (देवत) गांव में रघुवीर प्रसाद और नरेश कुमार के घर के अंदर रात को भारी बोल्डर आ गया था. जिसकी चपेट में आने से 11 साल के एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई थी और अन्य लोग घायल हो गए थी. बीती रात भी फिर से पहाड़ी से पत्थर गिरे. लगातार गिरते पत्थरों की वजहों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने शासन-प्रशासन से सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाने की मांग की है. बीती रात भी देवत गांव में पहाड़ी से फिर बोल्डर गिरने की सूचना पर दर्जा राज्यमंत्री गणेश भंडारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और जिलाधिकारी से दूरभाष पर संपर्क कर ग्रामीणों की सीधी वार्ता कराई.

Pithoragarh DM Vinod Goswami
देवतपुर चौड़ा में डीएम विनोद गोस्वामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, सीएम पुष्कर धामी ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. रात में प्रभावित ग्रामीणों को स्थानीय बारात घर में ठहराया गया. वहीं, सोमवार यानी 25 अगस्त को जिला प्रशासन की टीम के साथ दर्जा राज्यमंत्री गणेश भंडारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय किया.

डीएम गोस्वामी ने किया स्थलीय निरीक्षण: उधर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पुनर्वास की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए. इसी कड़ी में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव का स्थलीय निरीक्षण किया.

डीएम गोस्वामी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियों से चट्टानों के गिरने का खतरा बढ़ गया था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवारों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. उन्होंने कहा कि वर्षाकाल को देखते हुए ग्रामीणों के लिए स्थायी आवास व्यवस्था आवश्यक है.

Pithoragarh DM Vinod Goswami
क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण करते डीएम विनोद गोस्वामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

अस्थायी तौर पर प्रेशियस अकादमी भवन में उनके लिए रहने की व्यवस्था की गई है. यहां ग्रामीणों को चारपाई, रजाई, गद्दे, पेयजल के साथ बिजली और सामुदायिक रसोई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए हैं और उनकी की सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह गंभीर है.

"देवतपुर चौड़ा गांव के ऊपरी क्षेत्र की पहाड़ियों में कई लूज बोल्डर अटके हुए हैं, जो किसी भी समय खिसक कर गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम के जरिए जल्द ही भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा. सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पहाड़ियों की ढलानों का ट्रीटमेंट कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. ताकि, भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव हो सके."- विनोद गोस्वामी, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

ग्रामीणों के स्थायी विस्थापन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू: डीएम गोस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों एवं शासन की नीतियों के अनुरूप प्रभावित ग्रामीणों के स्थायी विस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों को सुरक्षित और उपयुक्त स्थानों पर बसाना प्रशासन की प्राथमिकता है.

Pithoragarh DM Vinod Goswami
ग्रामीणों की समस्याएं सुनते डीएम विनोद गोस्वामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को गांव के पास बने बैंक्वेट हाल में भी शिफ्ट किया गया है. रात में ग्रामीण बैंक्वेट हाल में रहेंगे. जबकि, दिन में वे अपने दैनिक कार्य करते रहेंगे. इस व्यवस्था से ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की आजीविका से भी जुड़े रहेंगे और रात के समय सुरक्षित भी रहेंगे.

अभी तक पिथौरागढ़ जिले में 20 परिवारों के 80 से ज्यादा लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था मानसून सीजन तक कर दी गई है. सभी प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं."- विनोद गोस्वामी, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

संबंधित खबरें पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

पिथौरागढ़ में पहाड़ी से गिरे पत्थरPITHORAGARH DM VINOD GOSWAMISTONES FELL DEVATPUR CHAURA VILLAGEदेवतपुर चौड़ा गांव में पत्थर गिरेPITHORAGARH DEWAT VILLAGE STONE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.