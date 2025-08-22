ETV Bharat / state

साहसिक यात्रा पर पिथौरागढ़ के CDO, करेंगे बॉर्डर के 7 अंतरराष्ट्रीय दर्रों की चढ़ाई, 'प्रोजेक्ट-21' है लक्ष्य

पिथौरागढ़ के सीडीओ दीपक सैनी पिथौरागढ़-तिब्बत बॉर्डर के 7 अंतरराष्ट्रीय दर्रों की चढ़ाई के लिए रवाना हुए.

साहसिक यात्रा में पिथौरागढ़ के CDO (PHOTO-ETV Bharat)
Published : August 22, 2025

पिथौरागढ़: मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी आज 22 अगस्त को ‘प्रोजेक्ट-21’ के तहत जिला पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा से जुड़े सात अंतरराष्ट्रीय दर्रों की साहसिक यात्रा पर रवाना हुए. कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और 14वीं बटालियन आईटीबीपी कमांडर आरबीएस कुशवाह ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस मौके पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने डॉ. सैनी के इस साहसिक निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह यात्रा जिले के लिए गौरव का क्षण है. उन्होंने विश्वास जताया कि डॉ. सैनी का यह प्रयास समाज को नई प्रेरणा देगा और एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करेगा. जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने परियोजना की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सैनी को फोन के जरिए से प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने और जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया.

55 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले दर्रे: सीडीओ डॉ. दीपक सैनी ने बताया कि 'प्रोजेक्ट-21' का उद्देश्य उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं की तलाश करना और वाइब्रेंट विलेज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना के द्वितीय चरण का फ्लैग-ऑफ आज शुक्रवार को डीएम विनोद गोस्वामी और आईटीबीपी कमांडर द्वारा किया गया है. इसके अंतर्गत वह वाइब्रेंट विलेज का भ्रमण करते हुए सात अंतरराष्ट्रीय दर्रों की चढ़ाई करेंगे. उन्होंने बताया कि ज्यादातर दर्रों की ऊंचाई लगभग 5500 मीटर से अधिक है.

21 दर्रों की चढ़ाई का लक्ष्य: उन्होंने जानकारी दी कि 'प्रोजेक्ट-21' के प्रथम चरण में वर्ष 2023 में जिला चमोली के 10 दर्रों की चढ़ाई की जा चुकी है. जबकि तृतीय चरण में उत्तरकाशी जिले के 4 दर्रों की चढ़ाई की जाएगी. इस प्रकार कुल 21 दर्रों की चढ़ाई पूरी की जाएगी. यह परियोजना पूर्ण होने पर एक व्यक्ति द्वारा 21 दर्रों की चढ़ाई का अनूठा कीर्तिमान बनेगा.

डॉ. सैनी ने इस परियोजना में सहयोग के लिए पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल, ग्रामीण विकास सचिव राधिका झा, आयुक्त कुमाऊं डॉ. दीपक रावत, पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और भारतीय सेना ब्रिगेड कमांडर 119 (आई) ब्रिगेडियर गौतम पठानिया एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 14वीं बटालियन /36वीं बटालियन /7वीं बटालियन का आभार व्यक्त किया. इस मौके पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

