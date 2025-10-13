उत्तराखंड में भोजनमाता का बेटा बना सब इंस्पेक्टर, खुशी से भावुक हुईं मां, संघर्ष से भरा है सफर
पिथौरागढ़ में भोजनमाता के त्याग और संस्कारों ने बेटे को बनाया सब इंस्पेक्टर, बेटे के सफलता के पीछे छिपा सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष
October 13, 2025
Updated : October 13, 2025 at 3:09 PM IST
पिथौरागढ़: स्कूल में मिड डे मील बनाकर घर चलाने वाली मां के उस वक्त आंखों से आंसू छलक आए, जब बेटे के पुलिस में चयन होने की जानकारी मिली. फिर क्या मां खुशी से रो पड़ीं. भोजनमाता के त्याग और संस्कारों ने बेटे को सब इंस्पेक्टर बनाया. बेटे ने भी कई जगहों पर धक्के खाए, लेकिन पूरी लगन से मेहनत करता रहा. जिसके चलते उसने सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन पाया और अपने परिवार एवं गांव का नाम गौरवान्वित किया.
सब इंस्पेक्टर के पद पर धर्मेंद्र का चयन: दरअसल, सीमांत जिला पिथौरागढ़ के मुवानी कस्बे के धर्मेंद्र भट्ट (ध्रुव) का हाल ही में UKSI (पुलिस सेवा) में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है. ध्रुव की सफलता के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा है. पांच सालों तक प्राइवेट कंपनी, होटल और दुकानों में काम करने के बाद भी ध्रुव ने हार नहीं मानी, लगातार लगन से तैयारी जारी रखी. आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो पुलिस सेवा में चयनित हो गया.
धर्मेंद्र के लिए माता का योगदान रहा प्रेरणादायी: ध्रुव की इस सफलता में उनके परिवार खासकर उनकी माता का योगदान अत्यंत प्रेरणादायी है. उनकी माता पिछले 22 सालों से प्राथमिक विद्यालय मुवानी में भोजन माता के रूप में कार्यरत हैं. साधारण परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने बेटे को उच्च आदर्श, ईमानदारी और मेहनत के संस्कार दिए.
धर्मेंद्र ने इन्हें दिया सफलता का श्रेय: ध्रुव यानी धर्मेंद्र भट्ट का मानना है कि उनकी सफलता का श्रेय सबसे पहले मां के त्याग और आशीर्वाद को जाता है. इसके साथ ही ध्रुव अपने गुरु प्रताप सिंह पुंडीर को भी अपनी सफलता का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं. वर्तमान में प्रताप पुंडीर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की ऋषिकेश शाखा में कार्यरत हैं.
अपने कोचिंग क्लासेस से कई छात्रों के सपने कर चुके पूरे: ध्रुव का कहना है कि यदि गुरु का स्नेह, शिक्षा और सही दिशा न मिलती तो शायद वो इस मुकाम तक न पहुंच पाते. सिर्फ खुद की तैयारी तक सीमित न रहते हुए ध्रुव ने मुवानी में ही ध्रुव कोचिंग क्लासेस की स्थापना की. इस संस्थान से अब तक 25 से ज्यादा गरीब परिवारों के बच्चे एसएससी जीडी और भारतीय सेना जैसी सेवाओं में चयनित होकर अपने सपनों को साकार कर चुके हैं. इन बच्चों की उपलब्धियां ध्रुव के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रही हैं.
अभी डीएलएड की पढ़ाई कर रहे थे धर्मेंद्र: धर्मेंद्र अभी अप्रैल 2025 से डायट डीडीहाट से डीएलएड की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यह पाठ्यक्रम छोड़कर पूरी निष्ठा से पुलिस सेवा को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया है. उनका कहना है कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज की रक्षा और सेवा का माध्यम है.
"मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरु प्रताप पुंडीर, गुरुजनों और विद्यार्थियों को देता हूं. आने वाले समय में ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन कर समाज एवं देश की सेवा करूंगा."- धर्मेंद्र भट्ट, चयनित सब इंस्पेक्टर
