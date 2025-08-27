बेमेतरा: साजा विधायक ईश्वर साहू के PSO ओम साहू के घर से नकदी समेत सरकारी पिस्टल की चोरी हुई थी. जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साजा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चोरी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु की है.





कब हुई थी चोरी ?: मामला साजा ब्लॉक मुख्यालय का है जहां साजा के विधायक ईश्वर साहू के PSO ओम साहू के निवास में सोमवार - मंगलवार की मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों ने चोरी की. जिसमें नकद रुपए और शासकीय पिस्टल की चोरी हुई थी. वहीं घटना के बाद से पूरे जिले में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था.पिस्टल चोरी होने कारण पुलिस मीडिया से दूरी बना रही थी. घटना की जानकारी लगने के बाद एसपी रामकृष्ण साहू ने साजा थाना पहुंचकर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए थे.

साजा से दो आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रात से ही चोरों की तलाश में जुट चुकी थी. मंगलवार को सुबह चोरों का पता लगाया गया.दोनों चोर साजा के निवासी है.दोनों ही आरोपियों ने चोरी की घटना की बात को स्वीकार कर ली है. दोनों वार्ड क्रमांक 13 के निवासी सुरेश निर्मलकर और ओम यादव हैं. चोरी के सामान की जब्ती की जा चुकी है- विनय साहू एसडीओपी बेरला

विधायक के पीएसओ का पिस्टल चोरी मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चोरी के दो आरोपी अरेस्ट : चोरों को पकड़ने के लिए इस मामले में साइबर टीम साजा, देवकर चौकी पुलिस, खंडसरा चौकी पुलिस सहित अन्य थाने चौकी के पुलिस स्टाफ को लगाया गया था.जिसमें मंगलवार रात को पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी. पुलिस ने इस चोरी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. चोरी के घटना को अंजाम देने वाले चोर और कहीं के नहीं बल्कि साजा के ही थे. जो वार्ड क्रमांक 13 के निवासी हैं. जिनके नाम सुरेश निर्मलकर और ओम यादव है. जिन्हें साजा थाना की पुलिस ने रिमांड में लेकर न्यायालय पेश किया है.



पत्नी ने नहीं बनाई अंडा करी तो पति ने दे दी जान, तीजा पर खौफनाक घटना

दुर्ग के चंगोरी में हुई हत्या का खुलासा, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा



झोलाछाप डॉक्टर से इलाज पड़ा भारी, इंजेक्शन से 12 साल के बच्चे का पैर सुन्न, कलेक्टर से शिकायत