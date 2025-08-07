Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

स्कूल हादसे पर डोटासरा का बड़ा बयान, बोले- सरपंच जिम्मेदार, हिटलर के जमाने जैसी तानाशाही - JHALAWAR SCHOOL ACCIDENT

पीपलोदी पहुंचे डोटासरा ने स्कूल हादसे के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया, प्रशासन पर दबाव डालने के आरोप लगाए, एक करोड़ मुआवजे की मांग की.

पीपलोदी पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा
पीपलोदी पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read

झालावाड़: जिले के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों व घायल बच्चों के परिवारों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की. डोटासरा ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी गांव के सरपंच की है जिसने प्लास्टिक की सीट लगाकर स्कूल की मरम्मत करवाई. हादसे के तुरंत बाद स्कूल भवन को गिराया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके.

प्रशासन पर गंभीर आरोप: डोटासरा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के बाद रात में ही बच्चों का दाह संस्कार करने का दबाव बनाया गया और गांववालों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए. उन्होंने कहा, "ऐसी तानाशाही तो हिटलर के जमाने में भी नहीं हुई थी." उन्होंने सवाल उठाया कि विमान हादसे में मृतकों को एक करोड़ रुपए मिले, लेकिन स्कूल हादसे में सिर्फ 10 लाख देकर सरकार इति श्री कर रही है. उन्होंने मांग की कि घायलों को भी एक-एक करोड़ रुपए की सहायता दी जाए.

गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jhalawar)

इसे भी पढ़ें- PCC चीफ डोटासरा का CM भजनलाल पर बड़ा हमला, बोले- 'राजस्थान में सरकार नही सर्कस चल रहा है'

सरपंच और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: डोटासरा ने कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने लापरवाही बरती और इसी कारण यह हादसा हुआ, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. गांव में शोक का माहौल है और लोगों में सरपंच व स्थानीय विधायक के खिलाफ गहरा आक्रोश है. डोटासरा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के निर्देश पर वह गांव पहुंचे हैं. उन्होंने मृतक परिजनों को एक-एक लाख और घायलों को दस-दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी जनसहयोग की अपील की.

पीड़ित परिजनों से मिले डोटासरा
पीड़ित परिजनों से मिले डोटासरा (ETV Bharat Jhalawar)

भाजपा पर दोहरी नीति का आरोप: डोटासरा ने कहा कि भाजपा हमेशा दोहरी नीति अपनाती है. सरपंच पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले गलती करती है और फिर सबूत मिटा देती है ताकि कोई सवाल न उठे. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने तो विमान हादसे के लिए भी नेहरू और इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया था. इस दौरान डोटासरा के साथ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद की तस्वीर: दूर कर रहे बालमन का डर, पढ़ाने के लिए शिक्षक पहुंच रहे अस्पताल और घर

झालावाड़: जिले के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों व घायल बच्चों के परिवारों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की. डोटासरा ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी गांव के सरपंच की है जिसने प्लास्टिक की सीट लगाकर स्कूल की मरम्मत करवाई. हादसे के तुरंत बाद स्कूल भवन को गिराया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके.

प्रशासन पर गंभीर आरोप: डोटासरा ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के बाद रात में ही बच्चों का दाह संस्कार करने का दबाव बनाया गया और गांववालों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए. उन्होंने कहा, "ऐसी तानाशाही तो हिटलर के जमाने में भी नहीं हुई थी." उन्होंने सवाल उठाया कि विमान हादसे में मृतकों को एक करोड़ रुपए मिले, लेकिन स्कूल हादसे में सिर्फ 10 लाख देकर सरकार इति श्री कर रही है. उन्होंने मांग की कि घायलों को भी एक-एक करोड़ रुपए की सहायता दी जाए.

गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jhalawar)

इसे भी पढ़ें- PCC चीफ डोटासरा का CM भजनलाल पर बड़ा हमला, बोले- 'राजस्थान में सरकार नही सर्कस चल रहा है'

सरपंच और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: डोटासरा ने कहा कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने लापरवाही बरती और इसी कारण यह हादसा हुआ, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. गांव में शोक का माहौल है और लोगों में सरपंच व स्थानीय विधायक के खिलाफ गहरा आक्रोश है. डोटासरा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के निर्देश पर वह गांव पहुंचे हैं. उन्होंने मृतक परिजनों को एक-एक लाख और घायलों को दस-दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी जनसहयोग की अपील की.

पीड़ित परिजनों से मिले डोटासरा
पीड़ित परिजनों से मिले डोटासरा (ETV Bharat Jhalawar)

भाजपा पर दोहरी नीति का आरोप: डोटासरा ने कहा कि भाजपा हमेशा दोहरी नीति अपनाती है. सरपंच पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले गलती करती है और फिर सबूत मिटा देती है ताकि कोई सवाल न उठे. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने तो विमान हादसे के लिए भी नेहरू और इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया था. इस दौरान डोटासरा के साथ पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद की तस्वीर: दूर कर रहे बालमन का डर, पढ़ाने के लिए शिक्षक पहुंच रहे अस्पताल और घर

Last Updated : August 7, 2025 at 4:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVIND SINGH DOTASRARAJASTHAN POLITICSSCHOOL COLLAPSEपीपलोदी स्कूल हादसाJHALAWAR SCHOOL ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सरिस्का में फिर लौटे गिद्ध, पर्यावरण संरक्षण और डाइक्लोफेनिक पर रोक का दिखा असर

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

'वॉर 2' के दूसरे गाने 'जनाब-ए-आली' का टीजर, ऋतिक-जूनियर NTR में होगी डांसिंग जंग, थिएटर में होगा फैसला

ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.