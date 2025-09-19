ETV Bharat / state

59 साल के विधायक हाथ ठेला लेकर बिजली की तरह दौड़े, लोगों ने जमकर लिए मजे

वायरल हो रहा पिपरिया विधायक का हाथ ठेला वाला वीडियो, विधायक की फूर्ती देख लोग हैरान.

Vidhayak hath thela daud pipariya
हाथ ठेला लेकर दौड़े पिपरिया विधायक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 7:57 AM IST

4 Min Read
पिपरिया : विधायक ठाकुरदास नागवंशी आए दिन नए-नए अंदाज से लोगों को रोमांचित करते रहते हैं. गुरुवार को भी पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने कुछ ऐसा ही नया कारनामा कर दिया, जिसे देखकर क्षेत्र की जनता ने जमकर मजे लिए और अपनी हंसी नहीं रोक पाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर पिपरिया में पहली बार हाथ ठेला दौड़ प्रतियोगिता हुई, जिसमें विधायक ने खुद भाग लिया और हाथ ठेला लेकर दौड़ पड़े, जिसमें विधायक की चुस्ती फूर्ती देखकर लोग हैरान रह गए.

59 साल के विधायक हाथ ठेला लेकर बिजली की तरह दौड़े

विधायक ठाकुरदास नागवंशी गुरुवार को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लेकिन प्रतिभागियों की जगह खुद हाथ ठेला लेकर मैदान में कूद पड़े. 59 वर्षीय विधायक ठाकुर दास नागवंशी की फूर्ती ऐसी थी कि 50 मीटर तक हाथ ठेले को लेकर वे बिजली की तरह दौड़े. यह देखकर आसपास खड़े लोगों का जमकर मनोरंजन हुआ. उनके इस कारनामे को देखकर मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई. कुछ लोगों ने विधायक द्वारा हाथ ठेला लेकर दौड़ाने का वीडियो बना लिया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.

वायरल हो रहा विधायक का वीडियो (Etv Bharat)

चार बार से लगातार विधायक हैं नागवंशी

विधायक ठाकुरदास नागवंशी पिपरिया विधानसभा से लगातार चौथी बार के विधायक हैं. ठाकुरदास नागवंशी को भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2008 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था. तब से वर्ष अबतक वे इस क्षेत्र में विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं.

अखाड़े के प्रदर्शन में माहिर हैं विधायक

विधायक ठाकुरदास नागवंशी अपनी चुस्ती-फूर्ती और परंपरागत खेलों से लगाव के लिए लगातार चर्चा में रहते हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी वे अखाड़े में उतरकर दमखम दिखाते हैं. विधायक ने पारंपरिक तलवारबाजी के साथ नए-नए प्रयोग से लोगों को चकित किया है. कभी वे एक हाथ से अखाड़े का बाना चलाते तो कभी दोनों हाथों में तलवार लेकर दांव-पेंच दिखाते हैं. विशेष मौके पर निकलने वाले अखाड़े में सार्वजनिक तौर पर तलवारबाजी सहित दूसरे हथियारों का प्रदर्शन कई बार विधायक कर चुके हैं. इसके अलावा पहलवानों के साथ कुश्ती लड़कर भी अपना दमखम भी दिखा चुके हैं.

HATH THELA VIDEO PIPARIYA
हाथ ठेला लेकर दौड़ते विधायक (Etv Bharat)

34 हाथ ठेला चालकों ने लिया भाग

भाजपा नगर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन पर हाथ ठेला दौड़ प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी. सांडिया रोड गर्ल्स स्कूल के सामने यह प्रतियोगिता सड़क पर आयोजित हुई थी, जिसमें 34 हाथ ठेला चालकों ने भाग लिया था. जिसमें चार-चार करके हाथ ठेला चालकों को दौड़ाया गया था. अंतिम चार विजेताओं के बीच फाइनल दौड़ कराई गई.

शिवम दौड़े सबसे तेज

प्रतियोगिता में शिवम कहार की दौड़ सबसे तेज रही. फाइनल रेस में बाजी मारते हुए शिवम कहार प्रथम रहे. विजेता को 3100 रुपए नगद और एक हाथ ठेला पुरस्कार के रूप में दिया गया. द्वितीय स्थान पर अमान अहिरवार रहे, जिन्हें 4100 रुपए नगद दिए गए. तृतीय स्थान पर रहे दिनेश अहिरवार को 3100 और चौथे स्थान पर आने वाले संतोष कोरी को 500 नगद पुरस्कार दिया गया. इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को मेडल और सांत्वना पुरस्कार दिया गया.

इस मौके पर विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने कहा, '' हमारा पिपरिया नगर कुछ ना कुछ नया करता रहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस सेवा पकवाड़ा के तहत खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी के तहत हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर हाथ ठेला दौड़ का आयोजन किया था. पहली बार हाथ ठेला दौड़ देखी है. नई गतिविधि करने के लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई.''

