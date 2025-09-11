ETV Bharat / state

पितृपक्ष मेला 2025: आज पितरों को ब्रह्मलोक की होगी प्राप्ति, इन वेदियों पर करना होगा पिंडदान

आज गया श्राद्ध का पांचवां दिन है. इस मौके पर तीर्थयात्रियों को काकबली, आम्र सिंचन और ब्रह्म सरोवर पर श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए.

PITRU PAKSHA MELA 2025
गया श्राद्ध का पांचवां दिन है. ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2025 at 7:24 AM IST

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. आज गया श्राद्ध के पांचवें दिन गयाजी की विभिन्न वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है. गया श्राद्ध के पांचवें दिन आश्विन कृष्ण चतुर्थी को काकबली, आम्र सिंचन और ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान श्राद्ध का कर्मकांड पूरा करना चाहिए.

जौ के आटे से बने पिंड का करें पिंडदान: आश्विन कृष्ण चतुर्थी को उक्त वेदियों पर जौ के आटे से बने पिंड का पिंडदान करना चाहिए. इन वेदियों का अलग-अलग महत्व भी है. मान्यता है कि इन वेदियों पर तीर्थ यात्रियों के पहुंचने और इन पिंड वेदियों पर पिंडदान से पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है.

PITRU PAKSHA MELA 2025
पितृपक्ष 2025 ((ETV Bharat))

काकबली वेदी पर कौवा के नाम से पिंड चढ़ाएं: काकबली वेदी पर कौवा के नाम से जौ के आटे का पिंड चढ़ाने की मान्यता है. काकबली वेदी पर पिंडदान करने से तीर्थ यात्री का संवाद उनके पूर्वजों तक कौवे के माध्यम से पहुंच जाता है. इसी प्रकार ब्रह्म सरोवर की भी काफी मान्यता है. ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान के बाद ब्रह्म सरोवर में पिंड अर्पित कर तर्पण करने का विधान रहा है.

आम्र सिंचन पिंडवेदी की भी अपना महत्व: धार्मिक पुराणों के अनुसार ब्रह्माजी ने आम्र सिंचन पिंडवेदी पर आम का पेड़ लगाया था. आम के पेड़ को कुश द्वारा सींचने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. इन्हीं मान्यताओं को लेकर इस पिंडवेदी का नाम आम्र सिंचन बताया गया है.

PITRU PAKSHA MELA 2025
पिंडदान करते तीर्थयात्री ((ETV Bharat))

अब तक 9 लाख तीर्थयात्री गयाजी पहुंचे: गयाजी में अब तक 9 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा गयाजी में पिंडदान किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फुट काउंटिंग मशीन से रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को 3 लाख से अधिक पिंडदानियों ने पिंडदान किया. इस तरह अब तक कुल 9 लाख 24 हजार से अधिक तीर्थयात्री गयाजी में पिंडदान कर चुके हैं.

''गया श्राद्ध के पांचवें दिन काकबली पिंडवेदी के अलावा आम्र सिंचन और ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान श्राद्ध का कर्मकांड करना चाहिए. तीर्थ यात्रियों को पूरे विधि-विधान के अनुसार पिंडदान का कर्मकांड पूरा करना चाहिए. इन वेदियों पर पिंडदान से पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है. इसका जिक्र धर्म पुराणों में भी है''. - गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा.

PITRU PAKSHA MELA 2025
श्री विष्णुपद वेदी ((ETV Bharat))

कहां और कैसे होता है पिंडदान : पितृपक्ष में पुनपुन तट, फल्गु नदी, ब्रह्म कुंड, प्रेत शिला, रामशिला, सीता कुंड, विष्णुपद मंदिर समेत कई पवित्र स्थलों पर पिंडदान किया जाता है. हर दिन अलग-अलग वेदियों और कुंडों पर आचार्यों के निर्देशन में पिंडदान और तर्पण का विधान है.

