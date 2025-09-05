ETV Bharat / state

दिल्ली में निजी एयरलाइंस कंपनी का पायलट गिरफ्तार, स्पाई कैमरा से बना रहा था महिला का वीडियो

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे व अन्य मदद से आरोपी को हिरासत में ले लिया.

Published : September 5, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 12:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दक्षिण-पश्चिम जिले के किशनगढ़ इलाके से दिल्ली पुलिस ने एक निजी एयरलाइन के 31 वर्षीय पायलट को गिरफ्तार किया है. पायलट पर आरोप है कि उसने भीड़भाड़ वाले शनि बाजार में एक महिला की अनुमति के बिना ‘लाइटर’ के आकार के स्पाई कैमरे से वीडियो बनाया.

यह मामला 30 अगस्त की रात करीब 10:20 बजे का है. शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि जब वह शनि बाजार में मौजूद थी. तभी एक व्यक्ति उसके आसपास संदिग्ध तरीके से घूमता दिखाई दिया. उसके हाथ में एक ऐसा उपकरण था जो देखने में साधारण लाइटर की तरह लग रहा था, लेकिन उसमें छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ था. महिला को शक होने पर उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी.

शिकायत मिलने के बाद किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया. इसे गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार यादव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. जांच टीम में एसआई दिव्या यादव सहित कई पुलिसकर्मी शामिल हुए. मामले की निगरानी एसीपी सफदरजंग एनक्लेव मेल्विन वर्गीस ने की.

आरोपी निजी एयरलाइन्स कंपनी में पायलट
पुलिस ने सबसे पहले पुलिस ने घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज और गुप्त सूत्रों की मदद से आरोपी की पहचान मोहित प्रियदर्शी के रूप में की गई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के सिविल लाइंस क्षेत्र का निवासी है और एक निजी एयरलाइन में पायलट है.

लाइटर के जैसे दिखने वाले डिवाइस में लगा था कैमरा
पुलिस टीम ने आरोपी मोहित को तलाश कर हिरासत में लिया. उसके पास से लाइटर जैसी दिखने वाली वह डिवाइस भी बरामद की गई, जिसमें स्पाई कैमरा लगा हुआ था. जांच में सामने आया कि आरोपी इस डिवाइस के जरिए गुप्त रूप से महिलाओं के वीडियो बनाता था.

आरोपी ने जुर्म कबूल किया-पुलिस

पुलिस पूछताछ में मोहित ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. उसने बताया कि वह इस तरह की हरकत अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए करता था. फिलहाल पुलिस ने डिवाइस को जब्त कर लिया गया है और इस बात की जांच की जा रही है कि उसने और किन स्थानों पर इस तकनीक का प्रयोग कर वीडियो बनाया है. पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपी के डिजिटल उपकरणों की तकनीकी जांच भी करा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उसने वीडियो रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग किया या उन्हें कहीं साझा किया है.

DELHI PILOT ARRESTED, SPY CAMERA PILOT ARRESTED, दिल्ली में पायलट गिरफ्तार, PILOT ARRESTED FOR MAKING VIDEO

