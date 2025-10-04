ETV Bharat / state

पीलीभीत में सड़क किनारे कार का टायर बदले रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, तीन की मौत

काठमांडू के रहने वाले कार सवार नवीन सिंह ने बताया कि अर्टिगा कार का पिछला टायर पंचर हो गया था. सभी लोग कार से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए थे. कुछ लोग टायर बदलने में ड्राइवर की मदद कर रहे थे. इस दौरान पीछे से आए एक बेकाबू ट्रक ड्राइवर और किनारे खड़े लोगों को रौंदा हुआ निकल गया. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला.

पीलीभीत : बीसलपुर थाना क्षेत्र के भड़रिया मोड़ के पास शनिवार सुबह हुई दुर्घटना में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है. हादसा तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हुआ. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत भाग गया है. बताया जा रहा कि सभी नेपाल के रहने वाले थे. सभी दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे. वहीं आगरा में कैंटर और कार की भिड़ंत में पति-पत्नी की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.



बीसलपुर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि दिल्ली से सात लोग अर्टिगा कार से काठमांडू नेपाल जा रहे थे. बीसलपुर थाना क्षेत्र के भड़रिया मोड के पास कार का टायर पंचर हो गया. ड्राइवर के साथ अन्य लोग टायर बदल रहे थे. तभी अचानक पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने टायर चेंज कर रहे लोगों को रौंदते हुए कार से भिड़ गया. दुर्घटना में काठमांडू के रहने वाले निखिल और कार चालक गणेश समेत तीन की मौत हो गई. निखिल की पत्नी अंजलि घायल हुई हैं. जिसका उपचार अस्पताल में जारी है. हादसे के समय निखिल की मां पूजा भी कार में बैठी थीं.







थाना अध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला के मुताबिक दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शिनाख्त के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना करने वाले ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.

आगरा में कैंटर और कार की टक्कर में पति-पत्नी की मौत, दो गंभीर रूप से घायल





फतेहाबाद थाना क्षेत्र में वाज़िदपुर रोड पर शुक्रवार देर रात कैंटर और कार की टक्कर में पति- पत्नी की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद कैंटर चालक भाग निकला.







एसीपी फतेहबाद अमरदीप लाल ने बताया कि वाज़िदपुर रोड पर शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे कैंटर और ईको कार में भिड़ंत हो गई थी. क्षतिग्रस्त कार में चार लोग फंस गए थे. जिन्हें बाहर निकाल कर सीएचसी फतेहाबाद भेजा गया. जहां पर चिकित्सकों ने रेखा पत्नी सुभाष और सुभाष पुत्र वीर सिंह निवासी खुर्जा धनखड़ जिला बुलंदशहर को मृत घोषित कर दिया. घायल सूरज पुत्र वीर सिंह निवासी खुर्जा धनखड़ और सुभाष उर्फ मोटा पुत्र टीकाराम निवासी छर्रा अलीगढ़ को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. घायल अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं. दुर्घटना की सूचना मृतकों और घायलों के परिजनों को दे दी गई है.

